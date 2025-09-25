Mẹ kế cho con riêng đi chơi xa, bị chồng mắng là đàn bà dễ dãi, vô tâm

4 năm cùng chồng nuôi dưỡng con gái riêng của anh, tôi chưa bao giờ hình dung có lúc mình đau đớn và thất vọng như hiện tại.

Trước đó, tôi quyết định kết hôn với anh, người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân, có con gái 10 tuổi. Tôi biết, cuộc sống của mình sau lựa chọn ấy sẽ không dễ dàng.

Nhưng tôi tin tình yêu, sự kiên nhẫn, chân thành của mình sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc, vượt qua rào cản mẹ kế con chồng.

4 năm qua, tôi đã xem con riêng của chồng như con ruột của mình. Tôi chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ con từ những điều nhỏ nhất. Tôi chưa một lần phân biệt đối xử, không bao giờ để con cảm thấy mình là người thừa trong gia đình.

Tôi luôn cố gắng để con cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn của một người mẹ. Và thật may mắn, bé cũng rất quý mến tôi, luôn gọi tôi là mẹ, ríu rít kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện ở trường lớp.

Mới đây, bé xin tôi đi du lịch riêng cùng nhóm bạn ở Vũng Tàu.

Tôi biết các bạn của con đều ngoan ngoãn, học giỏi lại có phụ huynh đi kèm nên đồng ý. Tôi còn chuẩn bị cho con những vật dụng cần thiết, dặn dò từng chút một. Tôi chỉ mong con có một chuyến đi vui vẻ, an toàn như bao đứa trẻ khác.

Thế nhưng, khi chồng tôi biết chuyện, anh ấy đã nổi giận, mắng tôi thậm tệ. Anh nói tôi tự tiện quyết định, không có quyền cho phép con đi đâu khi chưa hỏi ý kiến anh.

Thậm chí, anh còn lạnh lùng nói: “Nó là con riêng của tôi, cô không có quyền xen vào bất cứ chuyện gì. Cô không phải mẹ ruột nên tiếp tay cho nó sống buông thả, mới tí tuổi đầu đã đi chơi riêng, không có bố mẹ đi cùng”.

Những lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi bàng hoàng, đau đớn và cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Tôi không hiểu, sau 4 năm sống chung, sau bao cố gắng vun đắp, tại sao trong mắt chồng, tôi vẫn chỉ là người ngoài?

Tại sao anh có thể phủ nhận tất cả tình cảm, công sức mà tôi dành cho con bé bằng những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn đến thế?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình được quyền quyết định mọi thứ liên quan đến con riêng của chồng. Nhưng tôi yêu thương con bằng cả tấm lòng, bằng sự chân thành của một người mẹ thì chẳng lẽ không được quyền ý kiến dù chỉ một việc nhỏ?

Giờ đây, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều trở nên vô nghĩa. Tôi không chỉ bị tổn thương mà còn cảm thấy mình bị coi thường, bị đẩy ra khỏi chính ngôi nhà mà mình đã dành tâm huyết để vun vén.

Hóa ra, trong mắt chồng, tôi mãi mãi chỉ là người dưng, là mẹ kế. Con bé dù yêu quý tôi đến đâu cũng không thể thay đổi được suy nghĩ ích kỷ, bảo thủ của cha nó.

Tôi tự hỏi, liệu có đáng để mình tiếp tục hy sinh và chịu đựng một mối quan hệ mà bản thân không được tôn trọng, không được công nhận? Tôi có nên tiếp tục làm người mẹ kế “tốt bụng” mà chỉ cần một chuyện nhỏ cũng bị xem là người ngoài?

Tôi rất tức giận và thất vọng. Có lẽ, ly hôn là lựa chọn duy nhất để tôi giải thoát cho chính mình khỏi sự vô ơn, ích kỷ ấy. Tôi xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng và được công nhận.

Nhưng, tôi phân vân mình có đang giận quá mất khôn. Nếu rơi vào trường hợp như tôi, các bạn sẽ xử lý như thế nào? Tôi rất mong nhận được lời khuyên thiết thực từ các bạn.

