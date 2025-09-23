Quy luật 80/20: Chìa khóa thăng tiến bền vững của người EQ cao

EQ và IQ: Bộ đôi song hành nhưng khác biệt

Chỉ số IQ (trí tuệ logic) và EQ (trí tuệ cảm xúc) đều quan trọng trong hành trình phát triển của mỗi người. IQ giúp chúng ta xử lý công việc nhanh chóng, tư duy mạch lạc, dễ đạt thành tích nổi bật.

Trong khi đó, EQ cao lại quyết định cách chúng ta kiểm soát cảm xúc, ứng xử, xây dựng mối quan hệ và tạo sự tin tưởng nơi người khác.

Một người có IQ tốt nhưng EQ thấp dễ rơi vào tình trạng xung đột, gây tổn thương người xung quanh, khó hòa nhập tập thể.

Ngược lại, ngay cả khi không quá thông minh xuất chúng, người sở hữu EQ cao vẫn có thể duy trì các mối quan hệ bền vững, làm việc ổn định và nhận được sự tôn trọng.

Thành công của một người không đến từ IQ đơn thuần mà dựa đến 80% vào EQ và chỉ 20% từ IQ. Ảnh minh họa

Quy luật 80/20: Thành công đến từ EQ cao

Theo nghiên cứu của tiến sĩ Daniel Goleman (Đại học Harvard), thành công của một người không đến từ IQ đơn thuần mà dựa đến 80% vào EQ và chỉ 20% từ IQ.

Điều đó lý giải vì sao những nhân viên có EQ cao thường chiếm được cảm tình của lãnh đạo và được đánh giá cao hơn.

Người EQ thấp dễ làm người khác khó chịu, khó xử vì không biết kiểm soát lời nói, hành vi. Trong khi đó, người có EQ cao lại biết tiết chế, cư xử khéo léo, không tạo căng thẳng không cần thiết.

Chính sự khôn ngoan trong thái độ và hành vi này giúp họ trở thành nhân tố được cấp trên tin tưởng lâu dài.

"Điểm cộng" giúp người EQ cao chinh phục công sở

Người sở hữu EQ cao thường có những đặc điểm nổi bật mà bất kỳ lãnh đạo nào cũng đánh giá cao:

Không than vãn, không đổ lỗi: Thay vì kêu ca khi gặp khó khăn, họ tập trung giải quyết vấn đề. Nếu mắc sai lầm, họ sẵn sàng nhận lỗi và sửa chữa, không tìm cách trốn tránh trách nhiệm.

Thẳng thắn nhưng tinh tế: Người EQ cao biết bày tỏ quan điểm một cách chân thành, với mong muốn cải thiện chứ không gây chia rẽ. Điều này khiến họ trở thành người đồng nghiệp đáng tin cậy.

Tránh thị phi, giữ hòa khí: Họ không sa vào chuyện nói xấu, bàn tán sau lưng, càng không tiết lộ bí mật của người khác. Sự kín đáo và điềm tĩnh giúp họ tránh xa rắc rối, giữ hình ảnh tốt trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

Biết cư xử đúng mực: Trong mọi tình huống, họ luôn cân nhắc lời nói và hành động, thể hiện sự tôn trọng với tập thể. Chính thái độ này khiến họ được đánh giá cao dù là nhân viên mới hay người đã gắn bó lâu năm.

Vì sao EQ cao quan trọng hơn kỹ năng?

Nhiều lãnh đạo thừa nhận, khi tuyển dụng hoặc đánh giá nhân sự, họ thường đặt thái độ và EQ lên hàng đầu, sau đó mới đến năng lực chuyên môn. Bởi kỹ năng có thể rèn luyện theo thời gian, nhưng cách một người cư xử, kiểm soát cảm xúc và hòa nhập với tập thể lại khó thay đổi.

Người EQ cao luôn biết cách tạo dựng môi trường làm việc thoải mái, tôn trọng đồng nghiệp và giữ gìn uy tín cá nhân. Đó chính là nền tảng để họ đi xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Theo Baidu