Sau buổi họp lớp 10 năm: Tôi nhận ra 3 chân lý giúp mình sống nhẹ nhõm hơn
GĐXH - Họp lớp 10 năm sau ngày rời ghế nhà trường, vẫn những gương mặt quen thuộc, nhưng phía sau nụ cười là cả một hành trình dài đầy thăng trầm.
Họp lớp: Dịp để nhìn lại hành trình trưởng thành
Thời học sinh có lẽ khoảng thời gian vô tư nhất trong cuộc đời mỗi người, không phải lo lắng về tiền bạc, dù trải qua một mối tình không thành cũng không mất đi dũng khí để tiếp tục theo đuổi tình yêu.
Tuy không dư dả về tiền bạc nhưng chúng ta có tất cả, từ tinh thần sục sôi của tuổi trẻ đến việc nhìn nhận mọi vấn đề đều rất bình đẳng. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng ta đường ai nấy đi và tập cách đứng vững trong thế giới của người lớn.
Tôi chợt nhận ra thời học trò vô tư đã lùi xa, thay vào đó, mỗi người đều mang trên vai gánh nặng của cơm áo, sự nghiệp, trách nhiệm và cả những giấc mơ riêng.
Trong câu chuyện nối dài suốt buổi hôm ấy, tôi rút ra ba "luật ngầm" quan trọng mà cuộc đời dạy cho chúng ta.
1. Cuộc sống không chỉ có một con đường
Ngày ra trường, mỗi người chọn một hướng: người tiếp tục học lên, người thi công chức, người đi làm, người nối nghiệp gia đình. Có người thành công ngay, có người vấp ngã, thất bại, rồi kiên trì làm lại từ đầu.
Nhưng sau 10 năm, nhìn lại, ai cũng tìm thấy một chỗ đứng phù hợp cho riêng mình. Tôi mới hiểu ra, chẳng có con đường nào là duy nhất, và cũng chẳng có công thức nào áp dụng cho tất cả.
Mỗi người có nhịp điệu riêng, bước đi riêng. Chỉ cần không bỏ cuộc, sớm muộn gì chúng ta cũng đến được "đích" của mình.
2. Đừng so sánh, hãy quản lý cuộc đời mình
Trong buổi họp lớp, có người khiến ai cũng ngưỡng mộ vì cuộc sống sung túc, thành công tưởng chừng đến dễ dàng. Nhưng cũng có người dù nỗ lực rất nhiều, vẫn chật vật giữa đời thường.
Tôi từng tự hỏi: vì sao có người được may mắn hơn? Rồi tôi chợt hiểu có những người vốn đã được "sinh ra ở Rome", trong khi ta phải đi bộ thật xa mới tới đó.
Nhưng so sánh chỉ khiến ta thêm mệt mỏi. Người khác có hạnh phúc của họ, ta có hành trình của mình.
Điều quan trọng nhất là biết điều hành, quản lý tốt cuộc sống của chính bản thân, thay vì ghen tị hay oán trách.
3. Hạnh phúc là được sống theo cách mình muốn
Có bạn học từng là thủ khoa đại học danh giá, được kỳ vọng trở thành kiến trúc sư hàng đầu. Thế nhưng vài năm sau, anh rẽ sang con đường khác, trở thành một blogger du lịch.
Quyết định ấy gây bất ngờ, thậm chí có người chê dại dột. Nhưng khi nhìn ánh mắt rạng rỡ của anh khi kể về những chuyến đi, tôi mới hiểu hạnh phúc không nằm ở địa vị hay tiền bạc, mà ở việc được làm điều mình thực sự yêu thích.
Hóa ra, không có định nghĩa chung nào cho "thành công". Có người chọn chinh phục đỉnh cao, có người bình thản với cuộc sống giản dị.
Chỉ cần sống đúng với mong muốn của bản thân, ấy đã là một dạng thành công.
Họp lớp không chỉ để gặp lại, mà còn để hiểu hơn về chính mình
Buổi họp lớp 10 năm không chỉ là dịp gặp lại bạn bè, mà còn là tấm gương soi chiếu chính mình. Tôi nhận ra:
Mỗi người có một con đường riêng.
So sánh chỉ làm ta thêm mệt mỏi.
Hạnh phúc thật sự là được sống theo cách mình muốn.
Có lẽ "luật ngầm" lớn nhất của cuộc sống chính là: không ai giống ai, và không có thước đo nào chung cho tất cả.
Bài viết trên là chia sẻ của Hạ Yến Khương (Trung Quốc) được lan truyền trên diễn đàn Toutiao.
