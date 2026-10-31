Mê mẩn hình ảnh Lọ Lem nhà Quyền Linh ở Hàn Quốc

Thứ bảy, 19:01 31/10/2026 | Đẹp
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GĐXH - Hình ảnh Lọ Lem nhà Quyền Linh tại Hàn Quốc gây ấn tượng với gu thời trang thời thượng. Cô nàng mix đồ khéo léo với jeans ống loe và cardigan, thu hút mọi ánh nhìn.

Lọ Lem nhà Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 1.Con gái út nhà Quyền Linh gây chú ý trên đường phố Hàn, ảnh Instagram hút gần 100.000 lượt yêu thích

GĐXH - Ngắm bộ ảnh của Hạt Dẻ nhà Quyền Linh tại Hàn Quốc, dân tình không khỏi xuýt xoa trước style ngày càng đẹp mê của mỹ nhân 18 tuổi.

Lọ Lem nhà Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 2.
Lọ Lem nhà Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Lọ Lem nhà Quyền Linh là một trong những gương mặt Gen Z nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Sở hữu gương mặt ngọt ngào, đường nét thanh tú cùng thần thái trong trẻo, cô nàng hiện có hơn 700.000 lượt theo dõi trên Instagram. Mới đây, trong chuyến du lịch Hàn Quốc, Lọ Lem gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh xinh xắn tại xứ sở kim chi. Không chỉ ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo, cô nàng còn gây ấn tượng với gu ăn mặc đơn giản mà vẫn thời thượng.

Lọ Lem nhà Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

Trong outfit dạo phố đón thu, Lọ Lem lựa chọn công thức phối đồ không quá cầu kỳ với áo cardigan kết hợp cùng quần jeans ống loe.

Lọ Lem nhà Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 5.

Bên trong, cô diện một chiếc áo trắng mỏng dáng ôm, khéo léo thắt thêm khăn ren ở cổ để tạo điểm nhấn, giúp tổng thể thêm phần nữ tính và yêu kiều.

Lọ Lem nhà Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 6.

Thiết kế jeans ống loe với phần thân trên ôm gọn và ống quần loe nhẹ là lựa chọn lý tưởng giúp bộ trang phục trông cân đối, thanh thoát hơn.

Lọ Lem nhà Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 7.

Outfit này nhanh chóng được dân tình chấm 10 điểm, đơn giản mà vô cùng nịnh mắt.

Lọ Lem nhà Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 8.

Cùng với outfit này, Lọ Lem với mái tóc hippi và vibe nàng thơ càng khiến hình ảnh trên đường phố Hàn Quốc trở nên cuốn hút.

Lọ Lem nhà Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 9.

Đây không phải lần đầu ái nữ nhà Quyền Linh áp dụng công thức phối đồ này.

Lọ Lem nhà Quyền Linh tỏa sáng với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 10.

Trước đó, check-in tại New York, Lọ Lem mix áo khoác đỏ nổi bật và quần jeans sành điệu. Điểm khác biệt và thú vị nằm ở cách mix match khi Lọ Lem chọn diện áo bên trong cùng tông đỏ với áo khoác, tạo nên tổng thể đồng điệu mà vẫn bắt mắt. Trong khi đó, chiếc quần jeans ống loe tiếp tục phát huy ưu điểm nhờ phom dáng ôm gọn phần hông và đùi, sau đó loe nhẹ ở ống, giúp outfit thêm cân đối và tạo hiệu ứng đôi chân thanh thoát.

 

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