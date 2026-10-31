Mê mẩn hình ảnh Lọ Lem nhà Quyền Linh ở Hàn Quốc

Lọ Lem nhà Quyền Linh là một trong những gương mặt Gen Z nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Sở hữu gương mặt ngọt ngào, đường nét thanh tú cùng thần thái trong trẻo, cô nàng hiện có hơn 700.000 lượt theo dõi trên Instagram. Mới đây, trong chuyến du lịch Hàn Quốc, Lọ Lem gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh xinh xắn tại xứ sở kim chi. Không chỉ ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo, cô nàng còn gây ấn tượng với gu ăn mặc đơn giản mà vẫn thời thượng.

