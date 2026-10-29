Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mặc đồ golf, sải bước cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi

Trang phục golf đem đến hình ảnh khỏe khoắn cho dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Vẻ năng động của trang phục cùng phong thái tự tin của các cô gái góp thêm màu sắc cho chương trình.

Đến với Chạm Việt Nam 2, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có thời gian rèn luyện catwalk, phong thái và tham gia các hoạt động trải nghiệm của phần thi Đại sứ Thời trang và Thể thao. Các cô gái dần quen với việc trình diễn trước đông người, thay đổi cách thể hiện theo từng loại trang phục.

Trong quá trình tập luyện, thí sinh được hướng dẫn từ dáng đứng, bước đi đến biểu cảm gương mặt. Những cơ hội trình diễn và trải nghiệm thực tế giúp các cô gái có thêm kinh nghiệm khi bước lên sân khấu. Với trang phục golf, các thí sinh thể hiện phong cách khỏe khoắn, thoải mái.

Đồng hành Top 25 trong phần trình diễn là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi. Với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Chạm Việt Nam 2 là lần gặp gỡ khán giả Hà Nội trước khi tiếp tục chuẩn bị cho đêm Chung kết, dự kiến diễn ra ngày 7/11.

Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì tài năng trẻ là sự kiện thể thao do Báo Tiền Phong tổ chức, chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2026), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Năm 2026, Tiền Phong Golf Championship tổ chức trên tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club, gồm hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course.

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