Làm đẹp từ vỏ chuối giúp duy trì sự trẻ trung và độ dẻo dai cho da

Dùng vỏ chuối để làm mặt nạ và tẩy tế bào chết

Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chuối là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có lợi cho cơ thể. Tuy vậy, không phải ai cũng biết rằng vỏ chuối, phần hay bị bỏ đi khi ăn, lại là một nguyên liệu làm đẹp giá trị cho làn da nhờ lượng vitamin B6, B12 dồi dào. Các chất dinh dưỡng trong quả chuối như protein, chất xơ, magiê và kali cũng giúp duy trì sự trẻ trung và độ dẻo dai của da.

Lấy một quả chuối và cắt thành từng miếng nhỏ, làm điều tương tự với toàn bộ vỏ chuối. Bạn có thể nghiền vỏ chuối với máy xay, nhưng chú ý rằng chỉ nên cho vào hai miếng chuối cho loại mặt nạ này. Trong hỗn hợp vỏ chuối, bạn cần cho thêm 2 thìa sữa và xay tất cả lại với nhau. Sau khi bảo quản hỗn hợp trong tủ lạnh khoảng 10-15 phút, bạn có thể đắp mặt nạ màu nâu và mát lạnh này lên khắp mặt và cổ. Hãy để yên mặt nạ trong 20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Ngay trong chính ngôi nhà của mình, chúng ta có thể tìm thấy một nguyên liệu làm đẹp an toàn, đó chính là vỏ chuối.

Hãy cắt vỏ chuối thành những phần nhỏ và bắt đầu lấy chúng thoa đều lên mặt và cổ. Vỏ chuối giúp đẩy mạnh quá trình sinh ra collagen, giảm quầng thâm, loại bỏ da chết, kiểm soát tuyến dầu bên trong da và se khít lỗ chân lông. Để bã của vỏ chuối nằm yên trên da trong khoảng 20 - 30 phút, sau đó dùng khăn ấm lau sạch để hoàn tất.

Làm mềm da và loại bỏ mụn cóc

Đầu tiên chuối bạn lột bỏ vỏ, nghiền cho nhuyễn sau đó đắp lên mặt khoảng 30 phút sau đó rửa lại với nước. Khi làm như vậy, các chất dinh dưỡng có trong chuối sẽ giúp cho da mặt nở, đồng thời loại bỏ được bụi bẩn trong da, giúp làm đẹp da. Sau cùng, việc rửa sạch mặt với nước sẽ làm se khít lỗ chân lông, giúp da mịn màng và trắng sáng hơn.

Bạn hãy dùng phần bên trong của vỏ chuối đắp lên phần da bị hột cơm hay mụn cóc, sau đó cố định chặt bằng vải. Làm 3-4 lần sẽ loại bỏ được hột cơm hay mụn cóc trên da.

Có thể nói chuối là nguyên liệu cực kì gần gũi, an toàn và nhiều công dụng. Vậy bạn còn chần chừ gì mà không thử ngay và đưa chuối vào sổ tay làm đẹp da của mình.

Vỏ chuối giúp trắng răng

Thông tin từ cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, vỏ chuối có hoạt tính kháng khuẩn chống lại A.actinomycetemcomitans và P.gingivalis. Đây là hai loại vi khuẩn góp phần gây ra các bệnh nha chu như viêm nướu, viêm nha chu... Do đó, ngoài làm đẹp da, vỏ chuối còn giúp trắng.

Trước khi sử dụng, bạn hãy rửa sạch vỏ chuối dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn bám trên bề mặt.

Các nhà thực hành chữa bệnh tự nhiên khẳng định việc chà vỏ chuối lên răng rất tốt cho răng và nướu. Để tăng hiệu quả vỏ chuối làm trắng răng, bạn nên thực hiện các bước này hàng ngày.

Lưu ý khi sử dụng vỏ chuối để làm đẹp

Không phải vỏ chuối nào cũng mang lại hiệu quả làm đẹp tối ưu. Bạn nên chọn những quả chuối chín vừa, vỏ có màu vàng đều, không bị dập nát. Tránh sử dụng vỏ chuối quá xanh hoặc quá chín vì chúng có thể chứa các chất gây kích ứng da.

Trước khi sử dụng, bạn hãy rửa sạch vỏ chuối dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn bám trên bề mặt.

Mặc dù vỏ chuối được xem là nguyên liệu tự nhiên lành tính, nhưng một số người có thể bị dị ứng với các thành phần trong vỏ chuối. Vì vậy, trước khi đắp mặt nạ lên toàn bộ khuôn mặt, bạn nên thử một lượng nhỏ hỗn hợp lên vùng da nhỏ ở cổ tay để kiểm tra phản ứng của da. Nếu sau 15 - 20 phút không xuất hiện các dấu hiệu kích ứng như ngứa, đỏ, nổi mẩn thì bạn có thể yên tâm sử dụng.

Bạn cũng không nên lạm dụng việc đắp mặt nạ vỏ chuối quá thường xuyên. Tần suất lý tưởng là 2 - 3 lần/tuần vì sử dụng quá nhiều có thể khiến da bị khô hoặc kích ứng. Việc làm đẹp với vỏ chuối cần kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.