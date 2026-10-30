Con gái út nhà Quyền Linh gây chú ý trên đường phố Hàn, ảnh Instagram hút gần 100.000 yêu thích

Hạt Dẻ - con gái MC Quyền Linh - là gương mặt gen Z nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh xắn, trong trẻo cùng gu thời trang trẻ trung, sành điệu. Mới đây, Hạt Dẻ tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt ảnh dạo chơi tại Hàn Quốc. Giữa khung cảnh đường phố xứ kim chi, cô nàng nổi bật với visual ngọt ngào cùng outfit được lựa chọn khéo léo, vừa hợp xu hướng vừa tôn lên nét nữ tính, trẻ trung.