Con gái út nhà Quyền Linh gây chú ý trên đường phố Hàn, ảnh Instagram hút gần 100.000 yêu thích
GĐXH - Ngắm bộ ảnh của Hạt Dẻ nhà Quyền Linh tại Hàn Quốc, dân tình không khỏi xuýt xoa trước style ngày càng đẹp mê của mỹ nhân 18 tuổi.
Loạt ảnh được Hạt Dẻ đăng trên Instagram cá nhân thu hút gần trăm nghìn lượt thích sau ít giờ đăng tải. Hàng trăm bình luận khen ngợi vóc dáng ngày càng nuột nà của cô.
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