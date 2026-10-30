Con gái út nhà Quyền Linh gây chú ý trên đường phố Hàn, ảnh Instagram hút gần 100.000 yêu thích

Thứ sáu, 13:30 30/10/2026 | Đẹp
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GĐXH - Ngắm bộ ảnh của Hạt Dẻ nhà Quyền Linh tại Hàn Quốc, dân tình không khỏi xuýt xoa trước style ngày càng đẹp mê của mỹ nhân 18 tuổi.

Hạt Dẻ nhà Quyền Linh gây sốt với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Hạt Dẻ - con gái MC Quyền Linh - là gương mặt gen Z nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh xắn, trong trẻo cùng gu thời trang trẻ trung, sành điệu. Mới đây, Hạt Dẻ tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt ảnh dạo chơi tại Hàn Quốc. Giữa khung cảnh đường phố xứ kim chi, cô nàng nổi bật với visual ngọt ngào cùng outfit được lựa chọn khéo léo, vừa hợp xu hướng vừa tôn lên nét nữ tính, trẻ trung.

Hạt Dẻ nhà Quyền Linh gây sốt với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Cô nàng lựa chọn chiếc đầm ôm màu tím pastel, thiết kế cổ tim và tay ngắn, khoác ngoài cardigan đỏ dáng ngắn để tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể.

Hạt Dẻ nhà Quyền Linh gây sốt với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Đặc biệt, đôi sneaker đỏ ton-sur-ton với áo khoác giúp bản phối thêm hài hòa, năng động mà không mất đi nét nữ tính.

Hạt Dẻ nhà Quyền Linh gây sốt với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

Không cần những món đồ cầu kỳ hay cách kết hợp phức tạp, Hạt Dẻ vẫn có ngay một outfit đẹp mắt, xứng đáng điểm 10 mặc đẹp. Những item cô nàng lựa chọn đều khá cơ bản, dễ tìm và dễ phối với nhiều kiểu trang phục, giày dép khác nhau.

Hạt Dẻ nhà Quyền Linh gây sốt với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 5.
Hạt Dẻ nhà Quyền Linh gây sốt với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 6.

Loạt ảnh được Hạt Dẻ đăng trên Instagram cá nhân thu hút gần trăm nghìn lượt thích sau ít giờ đăng tải. Hàng trăm bình luận khen ngợi vóc dáng ngày càng nuột nà của cô.

Hạt Dẻ nhà Quyền Linh gây sốt với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 7.

Mỗi chuyến đi, con gái Quyền Linh đều phối trang phục không trùng lặp, dùng những chiếc váy ngắn để làm điểm nhấn cho outfit.

Hạt Dẻ nhà Quyền Linh gây sốt với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 8.

Dạo chơi giữa khung cảnh Italy mộng mơ, Hạt Dẻ lựa chọn áo dáng yếm thiết kế corset, kết hợp cùng chân váy trắng bồng bềnh, mềm mại với chi tiết lệch tà điệu đà. Sự kết hợp giữa phom áo ôm sát và chân váy thướt tha tạo nên tổng thể hài hòa, vừa trẻ trung vừa mang nét tiểu thư cuốn hút.

Hạt Dẻ nhà Quyền Linh gây sốt với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 9.

Vào những lúc bí ý tưởng mix đồ, một chiếc đầm đơn giản luôn là gợi ý mặc đẹp dễ áp dụng mà chị em khó lòng bỏ qua. Hạt Dẻ lựa chọn thiết kế đầm ngắn tay dài, mang tông màu trung tính thanh lịch cùng phần cổ V tạo điểm nhấn sành điệu. Phom váy ôm nhẹ ở phần thân, kết hợp chân váy xòe vừa phải giúp tổng thể thêm mềm mại, nữ tính mà vẫn trẻ trung, năng động.

Hạt Dẻ nhà Quyền Linh gây sốt với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 10.

Dạo chơi ở Paris, Hạt Dẻ ghi điểm với outfit nữ tính, thanh lịch khi kết hợp áo thun ôm body, kiểu dáng cúp ngực, trễ vai cùng chân váy chấm bi. Đây cũng là công thức phối đồ dễ áp dụng cho nhiều dịp, từ dạo phố, hẹn hò đến du lịch. Đặc biệt, cả áo trễ vai lẫn chân váy chấm bi đều có thể tách riêng để mix-match cùng nhiều món đồ khác trong tủ.

Hạt Dẻ nhà Quyền Linh gây sốt với phong cách thời trang tại Hàn Quốc - Ảnh 11.

Chị em có thể diện nguyên set theo Hạt Dẻ để có ngay vẻ ngoài xinh xắn, hoặc biến tấu từng item theo phong cách cá nhân mà vẫn đảm bảo độ sành điệu.

 

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