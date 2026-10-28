Lên đồ đơn giản đi cafe, Midu khiến fan xuýt xoa diện mạo tuổi 37

Thứ tư, 19:00 28/10/2026 | Đẹp
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GĐXH - Midu gây sốt với bộ ảnh đi cafe, khoe vẻ đẹp trẻ trung và phong cách thanh lịch. Ở tuổi 37, cô vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Midu tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch Ở tuổi 37 khi đi cafe - Ảnh 1.

Từ sau khi kết hôn với thiếu gia Minh Đạt, thông tin về hotgirl đời đầu Midu luôn nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Ở tuổi U40, Midu có cuộc sống viên mãn với hôn nhân hạnh phúc, sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Đáng chú ý, nhan sắc của “bà trùm” bất động sản được nhận xét không thua thời mới vào showbiz khi luôn giữ được sự trẻ trung, vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Midu tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch Ở tuổi 37 khi đi cafe - Ảnh 2.

Mới đây, nữ diễn viên khoe bộ ảnh diện đồ đơn giản đi cafe sáng khiến fan không khỏi xuýt xoa.

Midu tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch Ở tuổi 37 khi đi cafe - Ảnh 3.

Trong ảnh, Midu xuất hiện set đồ đơn giản: Chân váy maxi trắng và áo len tay ngắn mang lại phong cách nữ tính, thanh lịch và rất phù hợp cho những ngày thời tiết se lạnh hoặc giao mùa.

Midu tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch Ở tuổi 37 khi đi cafe - Ảnh 4.

Cùng mái tóc xoã dài và makeup trong veo giúp Midu toát lên vẻ mong manh "nàng thơ" không khác gì thuở mới vào showbiz.

Midu tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch Ở tuổi 37 khi đi cafe - Ảnh 5.

 Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với những bước đi nhẹ nhàng trên đường phố hay nụ cười rạng rỡ trước ống kính, Midu vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm. Nhiều khán giả nhận xét Midu ngày càng nhuận sắc và giữ vững hình ảnh thanh lịch sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Midu tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch Ở tuổi 37 khi đi cafe - Ảnh 6.
Midu tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch Ở tuổi 37 khi đi cafe - Ảnh 7.
Midu tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch Ở tuổi 37 khi đi cafe - Ảnh 8.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục để lại những lời khen dành cho ngoại hình của Midu. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc trẻ trung của Midu dù đã bước sang tuổi U40: "Đúng là vẻ đẹp không tuổi", "Midu mặc set này đơn giản mà quá xinh, nhìn trẻ như đôi mươi", "Visual ngày càng thăng hạng, góc nào cũng đẹp"; "Xin bí quyết giữ dáng và giữ nhan sắc";...

Midu tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch Ở tuổi 37 khi đi cafe - Ảnh 9.
Midu tỏa sáng với vẻ đẹp thanh lịch Ở tuổi 37 khi đi cafe - Ảnh 10.

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Trong hơn 15 năm tham gia showbiz, Midu được khán giả biết đến qua các dự án phim như: Thiên mệnh anh hùng, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Khi ta 25... Ngoài diễn xuất, Midu hiện là giảng viên, doanh nhân. Về đời tư, Midu kết hôn với thiếu gia Minh Đạt vào cuối tháng 6/2024, hiện cả hai vẫn đang tận hưởng cuộc sống 2 người, chưa có kế hoạch sinh con.

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