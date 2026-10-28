Lên đồ đơn giản đi cafe, Midu khiến fan xuýt xoa diện mạo tuổi 37
GĐXH - Midu gây sốt với bộ ảnh đi cafe, khoe vẻ đẹp trẻ trung và phong cách thanh lịch. Ở tuổi 37, cô vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục để lại những lời khen dành cho ngoại hình của Midu. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc trẻ trung của Midu dù đã bước sang tuổi U40: "Đúng là vẻ đẹp không tuổi", "Midu mặc set này đơn giản mà quá xinh, nhìn trẻ như đôi mươi", "Visual ngày càng thăng hạng, góc nào cũng đẹp"; "Xin bí quyết giữ dáng và giữ nhan sắc";...
Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Trong hơn 15 năm tham gia showbiz, Midu được khán giả biết đến qua các dự án phim như: Thiên mệnh anh hùng, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Khi ta 25... Ngoài diễn xuất, Midu hiện là giảng viên, doanh nhân. Về đời tư, Midu kết hôn với thiếu gia Minh Đạt vào cuối tháng 6/2024, hiện cả hai vẫn đang tận hưởng cuộc sống 2 người, chưa có kế hoạch sinh con.
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