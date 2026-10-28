Lên đồ đơn giản đi cafe, Midu khiến fan xuýt xoa diện mạo tuổi 37

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Trong hơn 15 năm tham gia showbiz, Midu được khán giả biết đến qua các dự án phim như: Thiên mệnh anh hùng, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Khi ta 25... Ngoài diễn xuất, Midu hiện là giảng viên, doanh nhân. Về đời tư, Midu kết hôn với thiếu gia Minh Đạt vào cuối tháng 6/2024, hiện cả hai vẫn đang tận hưởng cuộc sống 2 người, chưa có kế hoạch sinh con.