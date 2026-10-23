Mê mẩn vẻ đẹp Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42

Thứ sáu, 14:38 23/10/2026 | Đẹp
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GĐXH - Khám phá phong cách thời trang ấn tượng của Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42. Những bộ váy maxi hai dây và set đồ sang trọng chắc chắn sẽ khiến phái đẹp mê mẩn.

Mê mẩn vẻ đẹp Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42 - Ảnh 1.Tuổi 42 của Đinh Ngọc Diệp

GĐXH - Đinh Ngọc Diệp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi tứ tuần. Cô hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên đạo diễn Victor Vũ và hai con.

Đinh Ngọc Diệp tỏa sáng ở tuổi 42 với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 1.

Mới đây, Đinh Ngọc Diệp tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh rạng rỡ ở tuổi 42. 

Đinh Ngọc Diệp tỏa sáng ở tuổi 42 với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 2.

Trong bộ ảnh mới, Đinh Ngọc Diệp dễ dàng ghi điểm với chiếc đầm trắng không tay, điểm nhấn là phần cổ thuyền buông lơi. 

Đinh Ngọc Diệp tỏa sáng ở tuổi 42 với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 3.

Phần áo có phom dáng gọn gàng giúp tôn đường nét cơ thể, trong khi chân váy dài mềm rủ lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. 

Đinh Ngọc Diệp tỏa sáng ở tuổi 42 với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 4.

Không chỉ giữ được gương mặt tươi tắn, vóc dáng thon thả cùng thần thái rạng rỡ, bà xã đạo diễn Victor Vũ còn khiến hội chị em mê mẩn bởi gu thời trang ngày càng trẻ trung, sành điệu.

Đinh Ngọc Diệp tỏa sáng ở tuổi 42 với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 5.

Đinh Ngọc Diệp diện với set đồ mang hai gam trắng và xám đầy tinh tế từ local brand JC de JC. Thiết kế áo có phần thân trắng nổi bật trên nền xám, tạo hiệu ứng tương phản thú vị và khiến tổng thể trông hiện đại hơn hẳn. Đây cũng là công thức rất đáng để hội chị em U40 tuổi học theo. Những thiết kế có phom dáng chỉn chu kết hợp cùng chân váy dài không chỉ dễ mặc mà còn tạo vẻ ngoài sang xịn.

Đinh Ngọc Diệp tỏa sáng ở tuổi 42 với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 6.
Đinh Ngọc Diệp tỏa sáng ở tuổi 42 với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 7.

Ai bảo bước sang tuổi 42 là phải trung thành với những bộ đồ trung niên đứng tuổi? Đinh Ngọc Diệp chứng minh điều ngược lại khi xuất hiện trong chiếc váy maxi hai dây màu vàng, màu hồng mang đến hình ảnh ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Với hội chị em yêu thích phong cách nữ tính, những chiếc váy maxi hai dây có độ rủ nhẹ như thế này chính là lựa chọn lý tưởng cho các chuyến du lịch hay cafe cuối tuần, vừa xinh xắn, vừa thoải mái lại cực kỳ ăn ảnh.

Đinh Ngọc Diệp tỏa sáng ở tuổi 42 với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 8.
Đinh Ngọc Diệp tỏa sáng ở tuổi 42 với phong cách thời trang trẻ trung - Ảnh 9.

Không chỉ hợp với những bộ váy bánh bèo, Đinh Ngọc Diệp còn cực kỳ cuốn hút khi thử sức với phong cách hiện đại, dù có tông nâu trầm kén da.

Vẻ căng tràn, đầy năng lượng của Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42.

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