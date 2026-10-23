Mê mẩn vẻ đẹp Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42

Ai bảo bước sang tuổi 42 là phải trung thành với những bộ đồ trung niên đứng tuổi? Đinh Ngọc Diệp chứng minh điều ngược lại khi xuất hiện trong chiếc váy maxi hai dây màu vàng, màu hồng mang đến hình ảnh ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Với hội chị em yêu thích phong cách nữ tính, những chiếc váy maxi hai dây có độ rủ nhẹ như thế này chính là lựa chọn lý tưởng cho các chuyến du lịch hay cafe cuối tuần, vừa xinh xắn, vừa thoải mái lại cực kỳ ăn ảnh.