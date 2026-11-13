Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe vóc dáng tròn đầy

Sự thay đổi nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh còn thể hiện qua phong cách thời trang. Nếu trước đây, cô thường lựa chọn những bộ váy nữ tính, an toàn thì hiện tại, người đẹp đã định hình được gu ăn mặc riêng. Những thiết kế thanh lịch, có phom dáng tinh tế, màu sắc trang nhã thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của cô.