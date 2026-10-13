"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Câu nói lúc nửa đêm của con trai khiến tôi lặng người nhìn lại sai lầm năm xưa

Con trai tôi năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm tại một văn phòng ở Hà Nội. Từ nhỏ, con là đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ. Vợ chồng tôi dồn hết tâm sức lo cho con từng bữa ăn, chọn trường, chọn lớp và theo sát từng bước đi.

Ngày con còn đi học, mỗi lần về nhà kể chuyện trường lớp, tôi thường có thói quen ngắt lời để đưa ra lời khuyên. Khi con kể bị điểm kém vì đề khó, tôi bảo do con lười. Khi con ấm ức vì mâu thuẫn với bạn, tôi trách con không biết nhường nhịn. Lúc đó, tôi nghĩ mình là người đi trước nên cần uốn nắn để con không đi sai hướng. Tôi không nhận ra rằng, mỗi lần mình nhân danh sự lo lắng để phán xét, con lại khẽ thu mình lại một chút.

Phía sau sự ngoan ngoãn là cánh cửa lòng dần khép chặt

Khoảng cách giữa hai mẹ con rõ rệt hơn từ ngày con đi làm. Con không còn hào hứng kể về những dự định hay bạn bè mới. Mỗi lần tôi gặng hỏi về công việc, thu nhập hay chuyện tình cảm, con chỉ đáp qua loa: "Con vẫn ổn, không có gì đâu mẹ".

Ban đầu, tôi hụt hẫng và giận dỗi, nghĩ con lớn rồi nên đâm ra lạnh nhạt. Những bữa cơm gia đình trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng tivi vang lên đều đều. Con vẫn ăn uống ngon miệng, vẫn lễ phép vâng dạ, nhưng tuyệt đối không chia sẻ thêm điều gì sâu kín. Sự im lặng miễn cưỡng ấy khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề. Tôi hiểu con không ghét bỏ cha mẹ, nhưng giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình.

Câu nói thốt ra trong sự kiệt sức lúc nửa đêm của con trai khiến người mẹ lặng người, xót xa nhìn lại những áp lực vô hình và sai lầm năm xưa. Ảnh minh họa: iStock

"Mẹ ơi, con đi làm đã quá mệt rồi!": Lời thú nhận lúc đêm muộn của con trai

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi vào tối thứ Sáu của hai tuần trước. Sau một tuần làm việc căng thẳng, con trai tôi tăng ca về muộn với gương mặt uể oải. Khi con ngồi xuống phòng khách uống nước, tôi lại không kìm được mà cằn nhằn về chuyện thức khuya, ăn uống thất thường. Con lặng lẽ nghe, không cãi một lời, nhưng ánh mắt nhìn xa xăm ra ban công.

Khi tôi chuẩn bị đứng dậy đi ngủ, con bỗng nói khẽ: "Mẹ ơi, nhiều lúc đi làm mệt mỏi, con chỉ muốn về nhà ăn bát cơm nóng rồi nằm nghỉ. Con không muốn kể chuyện ở cơ quan vì biết nếu kể gặp khó khăn, mẹ lại bảo do con chưa đủ cố gắng, hoặc lại lo lắng rồi than thở. Con không muốn làm mẹ lo, cũng không muốn phải nghe giáo huấn sau một ngày đã quá mệt mỏi bên ngoài".

Lời nói thẳng thắn của con làm tôi lặng người. Nhìn gương mặt đã hằn lên nét lo toan của con, tôi chợt hiểu ra sai lầm của mình: Khi gặp áp lực, điều con cái cần nhất là một chỗ tựa an toàn, một người lắng nghe không phán xét, chứ không phải một vị thẩm phán luôn sẵn sàng chỉ ra lỗi sai. Sự vội vã áp đặt của tôi năm xưa đã vô tình dạy con cách giữ bí mật để bảo vệ sự bình yên cho chính mình.

Sau đêm hôm đó, tôi học cách thay đổi. Tôi không còn dò xét hay đưa ra những lời khuyên dạy đời mỗi khi con về nhà, chỉ chuẩn bị món con thích ăn và để con tự do nghỉ ngơi. Nhìn con bắt đầu cởi mở trở lại, thi thoảng chủ động kể vài chuyện vặt ở văn phòng, tôi biết mình đã bắt đầu đi đúng hướng trong việc tôn trọng ranh giới cảm xúc của con.

Ngân Hường