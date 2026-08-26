Mẹ qua đời, tài khoản chỉ còn 0 đồng dù mỗi tháng được con gửi 33 triệu: Tôi sững sờ khi biết tiền đi đâu

Khi bước sang tuổi xế chiều, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có lương hưu ổn định hoặc khoản tiết kiệm vững vàng là đủ để an tâm tận hưởng tuổi già, theo Đời sống Pháp luật.

Tuy nhiên, câu chuyện của mẹ anh Lương ở Quảng Tây, Trung Quốc, được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên nền tảng Toutiao đã cho thấy điều hoàn toàn khác.

Người mẹ cả đời hy sinh cho con

Anh Lương, 48 tuổi, sống tại Quảng Tây, Trung Quốc, là con trai duy nhất của bà Tần. Khi anh lên 10, cha qua đời vì bệnh nặng, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Gia đình làm nông, cuộc sống vốn không dư dả. Sau biến cố, bà Tần một mình gánh vác gia đình, làm lụng không ngừng nghỉ để nuôi con ăn học. Bà chỉ mong con trai có tương lai tốt đẹp, không phải chịu cảnh nghèo khó như mình.

Không phụ lòng mẹ, năm 18 tuổi, Lương thi đỗ vào hai trường đại học danh tiếng ở Quảng Đông. Khi đang học năm thứ ba, anh đã bắt đầu gây dựng công việc kinh doanh riêng. Sau khi tốt nghiệp, sự nghiệp ngày càng thuận lợi, cuộc sống của anh cũng trở nên sung túc.

Có điều kiện kinh tế, Lương xây cho mẹ một căn nhà khang trang ở quê, đồng thời mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để mẹ có việc làm và bớt cảm giác cô đơn.

Mỗi tháng, anh đều gửi cho mẹ 8.600 NDT, tương đương khoảng 33 triệu đồng, để bà chi tiêu. Trong mắt Lương, đó là cách anh báo đáp công ơn sinh thành.

Có lẽ điều khiến Lương đau lòng nhất không phải việc mẹ để lại tiền cho một người khác, mà là anh chỉ hiểu được tâm nguyện ấy sau khi bà đã không còn. Ảnh minh họa

Có tiền nhưng mẹ vẫn sống một mình tuổi già

Công việc ngày càng bận rộn khiến Lương ít có thời gian trở về quê. Hai mẹ con chủ yếu gặp nhau vào dịp Tết.

Những ngày bình thường, bà Tần thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhưng nhiều khi cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút vì con trai còn bận công việc. Hiểu cho con, bà cũng chẳng trách móc hay đòi hỏi.

Ở quê, cuộc sống của bà Tần khá đơn giản. Ban ngày bà trông cửa hàng, nấu ăn rồi quanh quẩn trong căn nhà rộng. Họ hàng sống cách đó khoảng 10km, trong khi chân bà đau nên việc đi lại không thuận tiện.

Người thường xuyên qua lại với bà nhất là chị Hoằng, một người hàng xóm sống cách nhà khoảng 10 căn.

Chồng chị Hoằng mất sớm, để lại chị một mình nuôi con trai. Vì phải đi làm từ sáng đến tối, chị thường nhờ bà Tần trông giúp cậu bé sau giờ học. Có lẽ từ những lần gặp gỡ như vậy, bà Tần dần coi cậu bé như người thân trong gia đình.

Sau đám tang, con trai phát hiện bí mật của mẹ

Một ngày, hàng xóm phát hiện bà Tần bất tỉnh giữa sân nên nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết sức khỏe của bà đã suy giảm nghiêm trọng do tuổi cao. Chỉ một tháng sau, bà qua đời.

Lương vô cùng đau buồn. Sau khi lo xong tang lễ, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc của mẹ. Lúc kiểm tra tài khoản ngân hàng, anh bất ngờ phát hiện số dư gần như bằng không. Điều này khiến anh khó hiểu.

Mỗi tháng anh gửi mẹ 8.600 NDT. Bà lại sống khá tiết kiệm, cửa hàng tạp hóa cũng không phải khoản chi tiêu quá lớn. Vậy số tiền ấy đã đi đâu?

Lương đến ngân hàng kiểm tra và càng sửng sốt hơn khi biết mẹ không hề tiêu hết tiền. Phần lớn số tiền còn lại đã được bà âm thầm gửi vào một sổ tiết kiệm đứng tên một người khác. Đó chính là con trai của chị Hoằng.

Người thừa hưởng khiến anh chết lặng

Ban đầu, Lương không thể hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy. Nhưng khi tìm hiểu kỹ về những năm tháng cuối đời của bà, anh dần nhận ra câu trả lời.

Cậu bé từng được bà Tần chăm sóc khi còn nhỏ. Trong những năm bà sống một mình, cậu cũng là một trong số ít những người thường xuyên ở bên, trò chuyện và giúp đỡ bà.

Bà Tần không có nhiều nhu cầu vật chất. Căn nhà đã có, cửa hàng cũng đủ để bà bận rộn mỗi ngày. Thứ bà thiếu nhất lại là sự đồng hành và cảm giác mình vẫn có một người thân bên cạnh.

Vì vậy, số tiền con trai gửi mỗi tháng có thể không chỉ đơn thuần là tiền sinh hoạt đối với bà. Bà đã âm thầm tích góp, gửi lại cho người mà bà coi như cháu ruột, có lẽ với mong muốn giúp cậu bé có một tương lai tốt hơn.

Khoảnh khắc ấy, Lương không trách mẹ. Anh chỉ thấy ân hận.

Điều khiến người con trai day dứt nhất không phải tiền

Lương từng nghĩ rằng mỗi tháng gửi cho mẹ 30 triệu đồng, xây nhà và mở cửa hàng cho mẹ là đã làm tròn bổn phận của một người con. Nhưng đến cuối cùng, anh mới nhận ra tiền bạc không thể thay thế sự hiện diện của một người thân.

Mẹ có thể không thiếu tiền, nhưng lại thiếu người trò chuyện. Bà có một căn nhà khang trang, nhưng phần lớn thời gian chỉ sống một mình. Con trai chu cấp đầy đủ, nhưng những cuộc điện thoại vội vàng và những lần về quê thưa thớt vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng bà.

Có lẽ điều khiến Lương đau lòng nhất không phải việc mẹ để lại tiền cho một người khác, mà là anh chỉ hiểu được tâm nguyện ấy sau khi bà đã không còn.

Câu chuyện cũng gợi nhắc một điều giản dị: Khi cha mẹ về già, điều họ cần đôi khi không phải là con cái gửi bao nhiêu tiền mỗi tháng, mà là một cuộc điện thoại đủ lâu, một bữa cơm cùng nhau hay đơn giản là cảm giác mình vẫn được con cái quan tâm.

Tiền có thể giúp cha mẹ sống đủ đầy hơn, nhưng sự có mặt của con cái mới là món quà mà tuổi già khó có thứ gì thay thế được.

Khi cha mẹ già hãy quan tâm và dành tình yêu thương

Thực tế cho thấy, vật chất không phải là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống tuổi già.

Nhiều người cho rằng khi đã lớn tuổi, cha mẹ không còn nhiều nhu cầu về mặt tinh thần. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ở tuổi này, họ càng mong muốn được chia sẻ, được lắng nghe và được tôn trọng trong những quyết định cá nhân, theo Phụ nữ mới.

Cha mẹ vẫn có sở thích riêng, có thể là trồng cây, đọc sách, đi du lịch hoặc học thêm điều gì đó mới mẻ. Tuy nhiên, không ít người lại bị con cái vô tình xem nhẹ ý kiến, khiến họ cảm thấy mình không còn tiếng nói trong gia đình.

Việc lắng nghe không chỉ dừng ở hành động, mà còn là thái độ. Khi con cái thực sự quan tâm đến suy nghĩ của cha mẹ, tôn trọng lựa chọn của họ, mối quan hệ gia đình sẽ trở nên gắn bó và tích cực hơn. Điều này giúp cha mẹ cảm thấy mình vẫn có giá trị, vẫn được công nhận và yêu thương.

Một trong những điều khiến người lớn tuổi cảm thấy trống trải nhất chính là sự cô đơn. Khi con cái bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, thời gian dành cho gia đình ngày càng ít đi.

Trong khi đó, với cha mẹ, những khoảnh khắc đơn giản như cùng ăn một bữa cơm, trò chuyện hay đi dạo lại mang ý nghĩa vô cùng lớn. Đó không chỉ là sự hiện diện về mặt thể chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp họ cảm thấy ấm áp và được quan tâm.

Tuổi càng cao, nhu cầu gắn kết gia đình càng lớn. Vì vậy, việc con cái chủ động sắp xếp thời gian về thăm nhà, gọi điện hỏi han hay đơn giản là ngồi lại trò chuyện cũng đủ để mang lại niềm vui cho cha mẹ. Đây là điều mà tiền bạc không thể thay thế.