Họp lớp tuổi 51, tôi nhận ra 4 kiểu người đang sống một cuộc đời đáng nể

Một Giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard đã cảnh báo các sinh viên của mình rằng dù sống thế nào đi nữa, bạn cũng phải đến họp lớp 30 năm sau khi tốt nghiệp. Bởi bạn sẽ thấy sự khác biệt trong cuộc sống giữa những người kiên trì theo đuổi ước mơ, làm theo trái tim mình và những người đi theo đám đông. Đây có lẽ là ý nghĩa lớn nhất của buổi họp lớp đối với chúng ta, những người trưởng thành, theo Phụ nữ mới.

Dòng tâm sự của Trần Nguyên (Trung Quốc) sau khi tham gia buổi họp lớp cấp 3 chia sẻ trên nền tảng Toutiao là minh chứng rõ ràng cho điều ấy.

Họp lớp sau 36 năm, tôi mới hiểu học tập có thể thay đổi cuộc đời

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Tiểu Giang là một trong những học sinh khiến giáo viên phải đau đầu. Thành tích học tập không tốt, tính tình nghịch ngợm, cậu thường xuyên bị nhắc nhở.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì kết quả thi đại học không như mong muốn, Tiểu Giang học một trường cao đẳng gần nhà. Khi ấy, chẳng ai nghĩ cậu bạn này sau này có thể làm nên chuyện lớn.

Thế nhưng tại buổi họp lớp sau 36 năm, chúng tôi bất ngờ khi biết Tiểu Giang hiện là phó chủ tịch điều hành của một công ty có hàng nghìn nhân viên.

Hỏi về hành trình của mình, Tiểu Giang không kể những điều quá đặc biệt. Anh chỉ nói rằng sau khi đi làm, anh mới thực sự hiểu giá trị của việc học.

Tốt nghiệp cao đẳng, anh học liên thông lên đại học, tiếp tục lấy các chứng chỉ chuyên môn và chủ động bổ sung kiến thức trong lĩnh vực mình theo đuổi. Khi công ty có kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản, anh còn tự học ngoại ngữ thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào phiên dịch.

Nhìn người bạn năm xưa, tôi càng hiểu rằng học tập không chỉ dành cho tuổi trẻ. Xuất phát điểm có thể khác nhau, nhưng khả năng học hỏi và hoàn thiện bản thân có thể mở ra những cơ hội mới ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời.

Tôi từng nghĩ thành công phải gắn với chức vụ, tiền bạc hay một sự nghiệp đáng nể. Nhưng sau buổi họp lớp ấy, tôi bắt đầu nghĩ khác. Ảnh minh họa

Họp lớp rồi mới hiểu: Sống bình thường cũng là một dạng thành công

Tiểu Đức ngày trước không phải học sinh nổi bật. Thành tích chỉ ở mức trung bình, tính cách lại trầm lặng nên trong ký ức của chúng tôi, cậu gần như chẳng có câu chuyện gì đặc biệt.

Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Đức trở thành công nhân đường sắt. Hơn 30 năm qua, anh vẫn làm công việc ấy, không chuyển nghề, cũng không giữ chức vụ cao.

Trong mắt một số người, đây có thể là cuộc sống thiếu sự bứt phá. Nhưng khi gặp lại trong buổi họp lớp, tôi nhận ra Tiểu Đức chẳng hề cảm thấy mình thất bại.

Anh nói bản thân hài lòng với công việc ổn định, cuộc sống bình yên và không muốn những tham vọng quá lớn làm đảo lộn mọi thứ. Tôi từng nghĩ thành công phải gắn với chức vụ, tiền bạc hay một sự nghiệp đáng nể. Nhưng sau buổi gặp ấy, tôi bắt đầu nghĩ khác.

Mỗi người có một định nghĩa riêng về hạnh phúc. Có người thích chinh phục những đỉnh cao, có người chỉ mong gia đình bình an, công việc ổn định và mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng. Nếu một người cảm thấy đủ với những gì mình đang có, đó cũng là một kiểu thành công đáng trân trọng.

Họp lớp ở tuổi 51, tôi càng thấm nghịch cảnh không đáng sợ bằng việc bỏ cuộc

Nếu nói về những người có cuộc đời nhiều biến cố nhất lớp, có lẽ phải kể đến Đông Đông. Anh kết hôn muộn và đến 38 tuổi mới có con.

Khi con chuẩn bị vào mẫu giáo, mẹ anh qua đời. Chưa lâu sau, vợ anh được chẩn đoán mắc ung thư. Năm ngoái, cha anh lại mắc Alzheimer và cần người chăm sóc thường xuyên.

Những biến cố liên tiếp khiến Đông Đông trông già hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại là tinh thần của anh.

Trong buổi họp lớp, Đông Đông vẫn bình thản kể về cuộc sống. Anh cho biết bệnh của vợ đã được kiểm soát, tình trạng của cha cũng đang được điều trị. Anh không than trách số phận, càng không tỏ ra tuyệt vọng.

Anh nói với chúng tôi rằng cuộc đời không thể tránh khỏi những lúc khó khăn. Điều quan trọng là phải tìm cách giải quyết từng chuyện một và tin rằng rồi mọi thứ sẽ có cách.

Nghe bạn nói, tôi chợt nhận ra có những người không có cuộc đời dễ dàng, nhưng lại sở hữu một tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ trưởng thành không phải là không gặp biến cố, mà là sau mỗi biến cố vẫn đủ bình tĩnh để bước tiếp.

Họp lớp giúp tôi nhận ra: Đừng quên đối xử tử tế với chính mình

Khương Tiên từng là hoa khôi của trường tôi. Ngày ấy, cô không chỉ xinh đẹp mà còn hòa đồng, tốt bụng với bạn bè. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong một đơn vị thương mại, kết hôn và có một cô con gái. Cuộc sống của cô nhìn chung khá bình yên.

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên trong lần họp lớp này là dù đã bước sang tuổi 51, Khương Tiên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối và tinh thần vui vẻ.

Khi chúng tôi hỏi bí quyết, cô không nói về những phương pháp cầu kỳ. Cô chỉ bảo rằng phụ nữ muốn sống khỏe, đẹp và vui vẻ thì trước hết phải biết đối xử tử tế với chính mình.

Đừng lúc nào cũng đặt bản thân ở vị trí cuối cùng. Đừng chỉ chăm lo cho gia đình mà quên mất sức khỏe, cảm xúc và những mong muốn của chính mình.

Tôi rất đồng tình với điều ấy. Bởi nếu bản thân luôn mệt mỏi, căng thẳng và kiệt sức, chúng ta cũng khó có thể chăm sóc tốt cho những người mình yêu thương.

Sau buổi họp lớp, tôi hiểu hạnh phúc không có một đáp án duy nhất

Buổi họp lớp khiến tôi nhận ra mỗi người đã đi một con đường khác nhau. Có người vươn lên nhờ học tập, có người chọn cuộc sống bình dị, có người trưởng thành từ những nghịch cảnh khắc nghiệt, cũng có người dành nhiều năm để học cách yêu thương chính mình.

Nếu còn trẻ, có lẽ tôi sẽ quan tâm ai thành công hơn ai. Nhưng sau 36 năm, tôi hiểu rằng cuộc đời không phải một cuộc đua.

Hạnh phúc có thể là một sự nghiệp đáng tự hào, nhưng cũng có thể chỉ là một công việc ổn định. Hạnh phúc có thể nằm ở những thành tựu lớn lao, nhưng đôi khi lại đơn giản là một gia đình bình an và một cơ thể khỏe mạnh.

Và điều quý giá nhất mà buổi họp lớp năm ấy để lại cho tôi chính là bài học này: Mỗi người đều có một cuộc đời riêng để sống. Không cần giống người khác, chỉ cần đến một lúc nào đó có thể bình thản nhìn lại và nói rằng: Tôi hài lòng với những gì mình đã lựa chọn.

Nhìn một cách thực tế, họp lớp không chỉ là ăn uống và chụp ảnh. Nó là một lát cắt xã hội thu nhỏ, nơi thành công, thất bại, tự tin và áp lực cùng tồn tại. Nhưng thay vì xem đó là cuộc đua, có lẽ nên xem nó như một cột mốc. Một dịp để kiểm tra mình đã trưởng thành ra sao, đã thay đổi thế nào, và còn muốn đi tiếp con đường nào, theo Thanh Niên Việt.