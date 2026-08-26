Tình cờ gặp mẹ vợ ở chợ, tôi mới biết sự thật vợ giấu bấy lâu nay, về mở tủ của cô ấy mà tôi sốc

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại gặp mẹ vợ trong một khu chợ đông đúc với bộ quần áo cũ và dáng vẻ tất tả như vậy. Trước đó, trong suy nghĩ của tôi, bố mẹ vợ tuy không khá giả nhưng vẫn sống ổn, bởi tháng nào vợ tôi cũng trích quỹ chi tiêu chung của 2 vợ chồng để gửi về 3-4 triệu cho bố mẹ chi tiêu. Cho đến buổi sáng hôm ấy, tôi mới biết có một sự thật hoàn toàn khác.

Hôm đó tôi tiện đường ghé chợ mua ít đồ. Đang đứng chọn rau thì bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ xách túi đồ từ một căn nhà gần đó đi ra. Tôi nhìn vài giây mới nhận ra đó là mẹ vợ.

Tôi hỏi sao bà lại ở đây thì bà có vẻ ngượng ngùng, nói đang làm giúp việc cho gia đình này. Tôi tưởng bà chỉ làm thêm vài buổi để kiếm tiền tiêu vặt, nhưng sau một hồi hỏi chuyện, tôi mới biết bà đã làm công việc này được 3 tháng.

Mỗi ngày bà đi từ sáng sớm, làm đủ việc nhà, chăm trẻ rồi chiều tối mới về. Tiền công không quá cao nhưng bà bảo nếu không làm thì ở nhà cũng chẳng biết lấy gì mà sống.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà sững người. Tôi vẫn luôn nghĩ mỗi tháng vợ mình đều gửi cho bố mẹ 3-4 triệu. Có lần tôi còn nói với vợ rằng nếu bố mẹ cần thêm thì cứ nói, vợ tôi chỉ bảo bố mẹ ngại nhận nhiều, số tiền ấy đủ cho ông bà rồi.

Trên đường về, tôi cứ thấy trong lòng khó chịu. Tôi không muốn nghĩ xấu cho vợ, nhưng càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không ổn.

Về đến nhà, tôi không hỏi ngay. Đợi vợ đi làm, tôi mới thử xem lại những khoản chi tiêu chung. Tôi tự hỏi liệu có phải vợ gửi ngân hàng để tiết kiệm riêng hoặc sau này gom thành món cho bố mẹ không?

Nhưng linh tính mách bảo, tôi vẫn cứ lục tủ quần áo của cô ấy và rồi sốc khi mở ngăn kéo cuối cùng ra. Trong đó đầy các lọ nước hoa đủ màu sắc, có những lọ còn nguyên trong hộp nhung và một đống viên uống làm đẹp, thực phẩm bổ sung mà giá trên vỏ hộp đều tiền triệu.

Tôi đứng lặng trước ngăn tủ đầy đồ mà không biết nên tức giận hay thất vọng.

Hóa ra suốt thời gian qua, tôi vẫn tưởng vợ hiếu thảo, tháng nào cũng chu cấp cho bố mẹ đẻ. Nhưng thực tế, cô ấy chỉ biết chi tiêu cho bản thân, còn mẹ vợ phải đi làm giúp việc để có tiền trang trải.

Tối hôm ấy, khi vợ về, tôi không thể giả vờ như chưa biết chuyện. Tôi chỉ hỏi một câu rất bình tĩnh rằng số tiền cô ấy nói gửi bố mẹ mỗi tháng thực sự đã đi đâu.

Vợ tôi lảng đi, không dám nhìn vào mắt tôi mà bâng quơ bảo thì gửi cho bố mẹ tiêu rồi.

Tôi thất vọng và vô cùng đau lòng. Cô ấy vẫn còn cố giấu giếm, vẫn còn ngoan cố. Tôi tự hỏi, chuyện như thế này mà vợ còn dối trá, giấu giếm thì liệu cô ấy có đáng để tôi tin tưởng nữa không?