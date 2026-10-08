Muốn dùng thuốc hay bả đuổi chuột nhưng sợ độc hại, đừng lo, hãy thử ngay phương pháp tự nhiên này

Dùng quế, khoai tây nghiền, tỏi hay ớt bột

Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể đặt vào bếp hoặc các ngăn tủ thanh quế tươi hoặc các lát quế nhỏ để xua đuổi chuột.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, bạn rắc chút bột tỏi hay ớt bột (hoặc những miếng ớt thái nhỏ) ở các lỗ hổng và hang chuột, đường đi của chuột vào nhà, trong bếp và những nơi chúng thường trú ngụ cũng là cách đuổi chuột khá hiệu quả. Mùi hăng của tỏi, ớt sẽ khiến chuột khó chịu và tránh xa.

Để tránh chuột phá phách bên ngoài vườn, bạn phun tưới cây xanh bằng hỗn hợp ớt bột, nước rửa bát pha loãng với nước. Dung dịch này không chỉ đuổi chuột mà còn phòng sâu bệnh phá hoại cây cối, rau củ.

Rắc chút bột tỏi hay ớt bột (hoặc những miếng ớt thái nhỏ) ở các lỗ hổng và hang chuột, đường đi của chuột vào nhà, trong bếp và những nơi chúng thường trú ngụ cũng là cách đuổi chuột khá hiệu quả.

Bạn cũng có thể đặt bát khoai tây nghiền và một bát nước ở những nơi chuột thường lui tới. Lượng natri có trong khoai tây nghiền sẽ khiến chuột cảm thấy khát nước. Sau đó, nước sẽ làm khoai tây nở đầy trong dạ dày làm cho lũ chuột bị trướng bụng mà chết.

Dùng xà phòng kết hợp với đường

Thông tin từ trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, đầu tiên bạn cần chuẩn bị xà phòng dạng bánh hoặc nước rửa chén, đường, nắp chai hoặc đĩa nhỏ. Sau đó bạn băm nhỏ xà phòng hoặc hòa tan nước rửa chén với nước rồi trộn đều xà phòng với đường theo tỷ lệ 1:1. Cho hỗn hợp vào nắp chai hoặc đĩa nhỏ. Đặt bẫy tại những nơi thường xuyên xuất hiện gián, chuột như gầm tủ, góc bếp, nhà vệ sinh...

Lưu ý: Nên sử dụng xà phòng không mùi hoặc có mùi hương nhẹ để tránh thu hút thêm gián, chuột. Thay bẫy thường xuyên để đảm bảo hiệu quả.

Lau chùi nhà cửa thường xuyên để loại bỏ thức ăn thừa, vụn bẩn - nơi trú ẩn của gián, chuột. Kết hợp với các biện pháp phòng ngừa khác như bịt kín các khe hở, lỗ thông gió để ngăn chặn gián, chuột xâm nhập.

Sử dụng xà phòng và đường là phương pháp diệt gián, chuột hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Áp dụng những mẹo đơn giản này giúp bạn bảo vệ tổ ấm khỏi sự quấy phá của gián, chuột và giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ.

Dùng tinh dầu bạc hà

Cũng theo VTC News, tinh dầu bạc hà có hương thơm đặc biệt nổi trội. Mùi hương tươi mát và hơi hăng này không chỉ có tác dụng tuyệt vời đối với tinh thần và làm sạch không khí, nó còn có hiệu quả trong việc khử mùi và đuổi chuột.

Để đối phó với chuột ở trong nhà, các chị em có thể sử dụng tinh dầu bạc hà đuổi chuột để có được hiệu quả tối ưu nhất, mà không hề sợ bẩn hay rắc rối trong nhà.

Chuột và các loại côn trùng rất kị mùi bạc hà. Do đó, các gia đình có thể trồng cây bạc hà ở quanh nhà, trong vườn, những nơi có ổ chuột hoặc tổ côn trùng để khiến chúng tránh xa khỏi nhà bạn.

Để đối phó với chuột ở trong nhà, các chị em có thể sử dụng tinh dầu bạc hà đuổi chuột để có được hiệu quả tối ưu nhất, mà không hề sợ bẩn hay rắc rối trong nhà.

Chuột rất sợ mùi tinh dầu bạc hà. Vì thế cách đơn giản để đuổi hết chuột mà không tốn nhiều công sức đó là dùng tinh dầu bạc hà. Hãy nhỏ vài giọt tinh dầu vào miếng bông gòn rồi đặt ở cạnh tường, bàn bếp hay khu vực để thực phẩm dự trữ. Hoặc nhỏ trực tiếp ở khu vực bếp, chạn bát, các góc nhà. Bằng cách này chuột sẽ sợ không dám bén mảng đến gần.

Hành tây

Theo lưu truyền dân gian thì lũ chuột rất ghét mùi hăng của hành tây. Bạn chỉ cần cắt hành tây ra và đặt vào những nơi cần xua đuổi chuột là được. Chuột ngửi thấy mùi hăng của hành tây sẽ bỏ đi nhanh chóng vì không chịu được mùi. Tuy nhiên, vì hành tây thối nhanh, nên bạn phải thay hành tây mới hai ngày một lần để duy trì hiệu quả đuổi chuột lâu dài.

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