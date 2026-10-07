Mẹo tẩy keo 502 khi bị dính vào người hoặc quần áo

Tác dụng và tác hại của keo 502 bạn nên biết

Thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, keo 502 là loại hỗn hợp kết dính hoàn hảo chỉ trong vòng vài giây, được sử dụng trong khá nhiều ngành nghề công nghiệp, chế biến đồ thủ công mỹ nghệ, sản xuất giày dép. Đáng chú ý, keo 502 có thành phần hóa học Methylene Chloride gây nguy hiểm đến con người.

Đây là loại dung môi hữu cơ có công thức hóa học là CH2Cl2. Mặc dù nó có mùi thơm dễ chịu nhưng nếu ngửi nó trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng giảm thị lực, thính lực, gây rối loạn vận động.

502 là loại hỗn hợp kết dính hoàn hảo chỉ trong vòng vài giây, được sử dụng trong khá nhiều ngành nghề công nghiệp, chế biến đồ thủ công mỹ nghệ, sản xuất giày dép.

Dung dịch keo 502 lỏng khi dính trên da của bạn sẽ sớm hình thành lớp mỏng màu trắng, gắn chặt vào bề mặt da.

Cách xử lý khi bị keo 502 dính vào tay

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, nếu lỡ bị dính keo 502 vào tay bạn hãy bình tĩnh nhúng ngay tay vào nước xà phòng ấm và ngâm trong 10 phút đến lúc keo mềm ra, sau đó nhẹ nhàng gỡ từ từ lớp dính ở ngón tay ra.

Sau khi lau khô tay, bạn có thể đổ nước tẩy móng tay vào phần bị dính keo, sau đó chà nhẹ, bạn sẽ thấy lớp keo màu trắng từ từ biến mất.

Đối với làn da mỏng và nhạy cảm, bạn hãy dùng bơ thực vật phết đi phết lại nhiều lần chỗ bị dính cho đến khi lớp keo mềm ra thì mới bóc nó ra khỏi tay và rửa sạch.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đổ 2 muỗng canh muối vào tay, nhỏ vào một ít nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt, rồi chà lên chỗ keo trong 30-60 giây. Làm liên tục cho đến khi keo tróc ra.

Keo 502 dính vào mắt, phải làm sao?

Thông tin trên VOV, keo 502 rất nóng và dễ gây phỏng và kết tủa nhanh chóng, đặc biệt là với vùng nhạy cảm như mắt thì tốt nhất cần tìm đến bác sĩ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trước đó chúng ta cần có hành động sơ cứu ngay lập tức.

Khi keo dính vào tay mà không biết cách xử lí dễ dẫn đến phồng tay, lột da.

Khi vô tình để keo 502 bắn vào mắt, tức khắc rửa mắt dưới vòi sen để nước pha loãng và giúp trôi đi phần nào hóa chất keo 502.

Tuyệt đối không được nhỏ bất cứ chất gì vào mắt, và nhanh chóng đến phòng khám để được xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến thị giác.

Dù cho có nhiều cách gỡ keo 502 khi bị dính nhưng tốt nhất chúng ta vẫn nên cẩn thận trong lúc sử dụng, đặc biệt là vùng mắt. Khi dùng hãy đeo mắt kính, giữ khoảng cách giữa mắt với keo để đảm bảo an toàn.

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