Mẹo rán bánh chưng giòn lâu nhiều người chưa biết

Với nhiều người, bánh chưng không chỉ là mỹ vị ngày Tết mà còn là món khoái khẩu quanh năm, đặc biệt là bánh chưng rán. Miếng bánh rán vàng ươm, giòn rụm bên ngoài, dẻo mềm bên trong, chấm kèm dưa hành hoặc tương ớt khiến người mê đồ nếp thật khó cưỡng lại.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách rán bánh chưng sao cho giòn đều, không vỡ nát, không dính chảo, đặc biệt là giữ được độ giòn lâu chứ không ỉu ngay sau khi nguội.

Mẹo rán bánh chưng giòn lâu

Mẹo rán bánh chưng giòn lâu. (Ảnh: Pinterest)

Dưới đây là mẹo rán bánh chưng giòn lâu mà bạn có thể tham khảo:

Chọn bánh chưng phù hợp để rán

Không phải chiếc bánh chưng nào cũng thích hợp để rán. Những chiếc bánh vừa vớt ra khỏi nồi, còn quá mềm, dễ bị nát khi rán. Lý tưởng nhất là bánh đã được ép hoặc để tủ lạnh qua đêm, phần nếp se lại, chắc hơn. Bánh để lạnh khi rán sẽ dễ tạo lớp vỏ giòn bên ngoài mà vẫn giữ được nhân mềm ngon bên trong.

Ngoài ra, nên chọn bánh có phần nếp không quá nhão. Bánh gói khéo, nếp chắc tay, nhân đầy đủ thịt và đỗ xanh sẽ cho miếng rán ngon và đẹp mắt hơn.

Cắt bánh đúng cách

Trước khi rán, nhiều người thường cắt bánh bằng dao, nhưng dao dễ làm nát hoặc dính nếp. Mẹo hay là dùng lạt buộc bánh chưng hoặc sợi chỉ thực phẩm để cắt. Chỉ cần đặt bánh xuống, vòng sợi lạt quanh khối bánh và siết chặt, bạn sẽ có những miếng bánh vuông vắn, đều đặn.

Nên cắt bánh thành lát dày khoảng 1,5 – 2 cm. Miếng quá mỏng dễ vỡ nát, trong khi quá dày sẽ khó chín đều và khó tạo độ giòn.

Dùng chảo chống dính và dầu mỡ vừa phải

Một trong những nguyên nhân khiến bánh chưng rán không giòn, hay bị dính là chảo không chuẩn. Ưu tiên chảo chống dính, lau khô sạch trước khi cho dầu là một mẹo rán bánh chưng giòn ngon mà bạn nên biết. Nếu không có chảo chống dính, bạn có thể dùng chảo gang , chảo inox nhưng cần tráng chảo bằng một lớp mỡ mỏng để hạn chế dính.

Không nên đổ quá nhiều dầu. Bánh chưng vốn đã có độ béo từ thịt mỡ, nếu cho nhiều dầu khi rán sẽ ngấm ngược, gây ngấy. Chỉ cần cho một lớp dầu hoặc mỡ mỏng tráng đều đáy chảo là đủ.

Rán lửa vừa, kiên nhẫn chờ vàng đều

Nhiều người nóng vội thường bật lửa to để bánh nhanh vàng, nhưng kết quả là bên ngoài cháy xém mà bên trong vẫn nguội. Để có lớp vỏ giòn lâu, cần rán lửa vừa, kiên nhẫn để bánh chín đều hai mặt. Khi một mặt đã vàng ươm, hãy nhẹ nhàng lật bằng thìa hoặc sạn gỗ, tránh dùng đũa mạnh tay làm bánh vỡ.

Một mẹo rán bánh chưng ngon là dùng nắp vung đậy hờ trong vài phút để hơi nóng tỏa đều, giúp bánh nóng từ trong ra ngoài trước khi vàng mặt.

Thêm gia vị cho hương vị hấp dẫn

Nếu muốn món bánh chưng rán không đơn điệu, bạn có thể biến tấu bằng cách:

- Rán cùng hành lá, hành khô: Khi bánh gần vàng, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ hoặc hành khô phi thơm, vừa tăng hương vị, vừa đẹp mắt.

- Chấm kèm nước mắm tỏi ớt hoặc tương ớt: Vị mặn ngọt cay hài hòa sẽ làm miếng bánh rán thêm đậm đà.

- Kẹp bánh với rau sống, dưa muối: Cách ăn này giúp cân bằng vị béo, không bị ngấy.

Lỗi thường gặp khi rán bánh chưng

- Bánh bị dính chảo: Do chảo không chống dính hoặc dầu quá ít. Khắc phục bằng cách làm nóng chảo trước, thêm một lớp dầu mỏng.

- Bánh nhanh ỉu, mất giòn: Có thể do rán lửa to làm vỏ ngoài cháy nhanh, hoặc do để quá nhiều dầu ngấm vào. Hãy giảm lửa, rán kỹ và vớt bánh ra giấy thấm dầu.

- Bánh bị vỡ nát: Do cắt quá mỏng hoặc đảo mạnh tay. Nên cắt miếng vừa và dùng sạn gỗ để lật nhẹ nhàng.