Món ăn đen sì mà Ngọc Trinh tấm tắc khen ngon, nhiều người vừa nhìn đã sợ, có gì độc đáo?

Chủ nhật, 07:00 15/02/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngọc Trinh tấm tắc khen món ăn đặc biệt này. Nếu gạt qua cảm giác ban đầu thì đây là món vừa ngon lại bổ.

Gần đây, đoạn clip Ngọc Trinh thưởng thức món ăn quen thuộc, vừa ngon vừa bổ dưỡng sau giờ làm việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong khoảnh khắc đời thường, nữ người mẫu xuất hiện giản dị, say sưa bên tô đồ ăn nóng hổi, vừa thưởng thức vừa tấm tắc khen ngon.

Ngọc Trinh khen món gà tiềm thuốc bắc độc đáo , ngon bổ dưỡng - Ảnh 1.

Ngọc Trinh say sưa thưởng thức món ăn vừa ngon, vừa bổ dưỡng. (Ảnh từ TikTok Hóng showbiz Việt)

Hóa ra món ăn khiến Ngọc Trinh say sưa ăn chính là gà tiềm thuốc bắc. Không cầu kỳ hay phô trương, biểu cảm hài lòng của Ngọc Trinh khiến nhiều netizen tò mò về sức hấp dẫn của món ăn quen mà lạ này. Từ một khoảnh khắc ẩm thực giản đơn, gà tiềm thuốc bắc bất ngờ được nhắc tên nhiều hơn trong câu chuyện ăn uống lành mạnh.

Ngọc Trinh khen món gà tiềm thuốc bắc độc đáo , ngon bổ dưỡng - Ảnh 2.

Gà tiềm thuốc bắc vốn là món ăn có mặt lâu đời trong ẩm thực Á Đông, đặc biệt phổ biến tại Việt Nam, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Món ăn này thường được xem như sự giao thoa tinh tế giữa ẩm thực và y học cổ truyền, vừa ngon miệng vừa có giá trị bồi bổ sức khỏe. 

Ngọc Trinh khen món gà tiềm thuốc bắc độc đáo , ngon bổ dưỡng - Ảnh 3.

Đây là món ăn giàu chất dinh dưỡng, được chế biến khá công phu và nấu với các vị thuốc có lợi cho sức khỏe. Cùng một khẩu phần ăn, nhưng món gà tiềm thuốc bắc sẽ đắt tiền hơn so với một phần ăn của các món khác như: phở bò, bò kho, cơm sườn… Do vậy, ngay từ khâu chọn nguyên liệu cũng sẽ được chọn lựa kỹ càng. 

Gà ác phải chọn từ những con hoàn toàn khỏe mạnh, to hơn nắm tay. Sau khi làm sạch, gà sẽ được khử mùi cẩn thận với rượu và gừng. Các vị thuốc bắc như đẳng sâm, hà thủ ô, hoài sơn, kỷ tử, táo đỏ, long nhãn… được ngâm nở trong nước nóng, rửa sạch qua nước ấm và để ráo nước hẳn rồi mới cho vào nồi hầm cùng gà, một số loại thảo mộc và gia vị. 

Trong đó, một trong những gia vị không thể thiếu để giúp món ăn ngon hơn là mật ong. Gà sẽ được nấu từ 1,5 - 2 tiếng đồng hồ, hoặc có thể nhanh hơn hay lâu hơn thời gian này, tùy vào trọng lượng to hay vừa. Sau khi gà chín mềm sẽ được chia thành từng phần ăn riêng trong thố hoặc tô.

Ngọc Trinh khen món gà tiềm thuốc bắc độc đáo , ngon bổ dưỡng - Ảnh 4.

Gà ác tiềm thuốc bắc thường được dùng chung với cơm trắng hay mì, cải thìa và chấm với muối tiêu chanh. Thịt gà mềm nhưng không nát, nước dùng ngọt thơm nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các loại gia vị và sự khéo léo, tinh tế trong chế biến của người đầu bếp. Món ăn này cũng rất bổ dưỡng dành cho người bệnh mới hết để phục hồi sức khỏe.

Cách làm món gà tiềm thuốc bắc

Nguyên liệu nấu gà tiềm thuốc bắc

  • Gà ác: 1 con
  • Hoài sơ: 10 gram
  • Sinh địa: 5 gram
  • Đẳng sâm: 5 gram
  • Đương quy: 5 gram
  • Kỷ tử: 5 gram
  • Táo tàu: 5 gram
  • Ngọc trúc: 5 gram
  • Xuyên khung: 5 gram
  • Nấm đông cô: 5 gram
  • Đỗ trọng: 5 gram
  • Bạch chi: 5 gram
  • Nhãn nhục: 5 gram
  • Dừa xiêm: 1 trái
Ngọc Trinh khen món gà tiềm thuốc bắc độc đáo , ngon bổ dưỡng - Ảnh 5.

Thịt gà ác là nguyên liệu chính của món ăn, do đó cần chọn lựa cẩn thận.

Cách nấu gà tiềm thuốc bắc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Gà ác vặt sạch lông, loại bỏ phần nội tạng. Sau đó ngâm trong nước muối loãng khoảng vài phút, rồi rửa sạch nhiều lần với nước. Để ráo.
Ngọc Trinh khen món gà tiềm thuốc bắc độc đáo , ngon bổ dưỡng - Ảnh 6.

Làm sạch gà ác.

  • Tất cả nguyên liệu thuốc bắc bạn cũng rửa sơ qua nước, để ráo.
Ngọc Trinh khen món gà tiềm thuốc bắc độc đáo , ngon bổ dưỡng - Ảnh 7.

Rửa sạch các nguyên liệu hầm thuốc bắc.

Bước 2: Hầm gà

  • Bạn cho gà ác vào nồi đất, nồi thường hoặc nồi áp suất để hầm.
  • Sau đó trút toàn bộ nguyên liệu thuốc bắc đã chuẩn bị sẵn vào (trừ kỷ tử), hầm chung. Cho thêm 1 muỗng nhỏ muối vào nồi.
Ngọc Trinh khen món gà tiềm thuốc bắc độc đáo , ngon bổ dưỡng - Ảnh 8.

Cho gà ác và nguyên liệu thuốc bắc vào nồi.

  • Đổ 1 trái dừa xiêm vào, đậy nắp, tiến hành hầm với lửa nhỏ trong 2 tiếng.
Ngọc Trinh khen món gà tiềm thuốc bắc độc đáo , ngon bổ dưỡng - Ảnh 9.

Cho nước dừa vào hầm mềm gà.

Thưởng thức gà tiềm thuốc bắc

Sau khi hầm hết thời gian, bạn đổ phần kỷ tử vào, nấu thêm 1 phút thì tắt bếp và múc ra bát thưởng thức. Ăn gà cùng với bún hoặc mì tôm đều rất ngon.

Ngọc Trinh khen món gà tiềm thuốc bắc độc đáo , ngon bổ dưỡng - Ảnh 10.

Món gà tiềm thuốc bắc thơm ngon dùng để tẩm bổ sức khỏe

