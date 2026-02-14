Món ngon vài chục nghìn khiến Mỹ Tâm ghiền ăn cả tô, nhiều người lại 'bỏ chạy' khi nghe mùi
GĐXH - Món ngon này khiến Mỹ Tâm rất thích. Ai ăn được là cực ghiền, còn nếu không, chỉ nghe mùi là lắc đầu từ chối.
Có lần, Mỹ Tâm từng khiến khán giả thích thú khi quay clip vào bếp, tự tay hướng dẫn cách làm một món ngon, rất đỗi quen thuộc, vốn là đặc sản gắn liền với quê hương cô.
Chỉ với những nguyên liệu dân dã và cách làm không quá khó, nữ ca sĩ đã tự tay hoàn thành một tô bún mắm nêm ngon lành, đầy rau kèm thịt luộc. Đặc biệt là phần mắm nêm có hương vị khó cưỡng. Sau đó, Mỹ Tâm đã tự thưởng thức thành phẩm vô cùng hấp dẫn và ăn ngon lành.
Bún mắm nêm là món ăn không xa lạ với người dân Đà Nẵng nhưng lại luôn gây tò mò, thậm chí “thách thức” vị giác của nhiều du khách lần đầu thưởng thức.
Bún mắm nêm Đà Nẵng – hương vị dân dã làm nên bản sắc ẩm thực miền Trung
Bún mắm nêm là món ăn không xa lạ với người dân Đà Nẵng nhưng lại luôn gây tò mò, thậm chí “thách thức” vị giác của nhiều du khách lần đầu thưởng thức. Có những món ăn không cần quảng bá ồn ào nhưng vẫn đủ sức lưu dấu trong ký ức người thưởng thức. Bún mắm nêm Đà Nẵng là một món ăn như thế – giản dị, dân dã nhưng mang trong mình trọn vẹn tinh thần và khí chất của vùng đất bên sông Hàn.
Không cầu kỳ hình thức, không chạy theo xu hướng, bún mắm nêm tồn tại như một phần tự nhiên trong đời sống người Đà Nẵng, bền bỉ và mộc mạc theo năm tháng.
Mắm nêm – linh hồn tạo nên hương vị bún mắm nêm Đà Nẵng
Nhắc đến bún mắm nêm, điều đầu tiên người ta nghĩ tới chính là mùi mắm đặc trưng. Không giống nước mắm pha thường thấy trong nhiều món bún khác, mắm nêm Đà Nẵng được làm từ cá cơm hoặc cá nục ủ muối theo phương pháp truyền thống của miền Trung.
Mắm có mùi nồng, vị mặn sâu, hậu chua nhẹ và béo tự nhiên. Khi pha, người Đà Nẵng thường cho thêm thơm băm nhỏ, tỏi, ớt, sả cùng một chút đường để cân bằng vị. Chén mắm nêm đạt chuẩn phải vừa sánh, vừa dậy mùi, ăn vào thấy rõ từng tầng hương vị nhưng không vị nào lấn át vị nào. Chính thứ mắm ấy trở thành linh hồn, quyết định sức hấp dẫn của cả tô bún.
Một tô bún mắm nêm đúng điệu gồm những gì?
Khác với nhiều món bún có nước dùng, bún mắm nêm là món bún trộn, nơi các nguyên liệu hòa quyện với nhau một cách tự nhiên. Dưới đáy tô là bún tươi sợi nhỏ, phía trên là thịt heo luộc hoặc heo quay thái mỏng, nem chua, đôi khi có thêm tré – đặc sản quen thuộc của miền Trung.
Rau sống ăn kèm luôn phong phú, từ xà lách, húng quế, diếp cá đến bắp chuối, giá sống. Khi chan mắm nêm lên, trộn đều tay, từng thành phần quyện vào nhau tạo nên tổng thể hài hòa, đậm đà nhưng không ngấy, ăn một lần là nhớ.
Bún mắm nêm trong nhịp sống thường ngày của người Đà Nẵng
Điều làm nên sức sống lâu bền của bún mắm nêm Đà Nẵng chính là cảm giác rất “đời”. Đây không phải món ăn dành cho những không gian sang trọng, mà gắn liền với quán nhỏ ven đường, góc chợ hay những con hẻm quen thuộc.
Buổi trưa nắng gắt, chỉ cần một tô bún mắm nêm là đủ no, đủ năng lượng cho cả buổi làm việc. Chiều về, người ta ghé quán quen, gọi thêm ly trà đá, trộn bún chậm rãi rồi chuyện trò dăm câu. Với người Đà Nẵng, bún mắm nêm không chỉ là món ăn, mà là một thói quen, một phần của đời sống thường nhật.
Vì sao bún mắm nêm kén người ăn nhưng dễ “ghiền”?
Nhiều du khách lần đầu thử bún mắm nêm thường e dè vì mùi mắm khá nồng. Thế nhưng, một khi đã quen, rất nhiều người lại dễ “ghiền”. Vị mặn của mắm nêm được rau sống làm dịu, vị béo của thịt cân bằng với vị chua cay, tạo nên cảm giác tròn vị, đậm đà nhưng không gắt.
Không ít người từng chia sẻ rằng, rời Đà Nẵng rồi, thứ họ thèm nhất không phải cao lương mỹ vị, mà chính là một tô bún mắm nêm đúng chất quê nhà.
Bún mắm nêm trong bản đồ đặc sản Đà Nẵng
Cùng với mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá, bún mắm nêm đã trở thành một phần không thể thiếu trong bản đồ ẩm thực Đà Nẵng. Nhiều quán bún mắm nêm gia truyền tồn tại hàng chục năm, giữ nguyên cách pha mắm, cách chọn rau, cách luộc thịt như một cách gìn giữ bản sắc.
Trong bối cảnh du lịch phát triển mạnh, bún mắm nêm vẫn giữ được tinh thần ban đầu: ăn là phải thật, phải đúng vị, không biến tấu quá đà để chiều khẩu vị số đông.
Một tô bún mắm nêm – lát cắt văn hóa ẩm thực miền Trung
Ăn bún mắm nêm Đà Nẵng, nếu chậm rãi cảm nhận, người ta dễ thấy được tính cách con người miền Trung: thẳng thắn, mộc mạc, không màu mè nhưng sâu sắc. Món ăn ấy không chỉ để no bụng, mà còn kể câu chuyện về vùng đất nắng gió, về đời sống và ký ức của nhiều thế hệ.
Giữa dòng chảy sôi động của ẩm thực hiện đại, bún mắm nêm Đà Nẵng vẫn âm thầm tồn tại, không ồn ào nhưng bền bỉ. Với nhiều người, đó không chỉ là một món ăn, mà là hương vị quê nhà – càng đi xa càng nhớ, càng nhớ càng muốn quay về.
Một món ăn ở Đà Nẵng khiến Văn Toàn - bạn thân Hoà Minzy thích mê mệtĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Văn Toàn - bạn thân Hoà Minzy không ít lần bày tỏ về việc nhớ món ăn này của Đà Nẵng.
Món ngon dễ làm, nhanh gọn mà dai giòn sần sật, thanh đạm mà vẫn “đã miệng” để đón Tết Bính Ngọ 2026Ăn - 2 giờ trước
GĐXH - Không cần thịt nhưng vẫn có độ dai giòn đặc trưng, thơm nức, món giò thủ chay là lựa chọn hoàn hảo cho mâm cơm gia đình hay mâm cỗ thanh đạm ngày Tết Bính Ngọ 2026. Cách làm vô cùng đơn giản dưới đây.
Hãy làm món ăn giòn ngon, giúp bảo vệ dạ dày và làm sạch vị giác này để ngăn ngừa tăng cân trong dịp TếtĂn - 8 giờ trước
Vào những ngày Tết với các bữa cơm đầy các món thịt, nem... thì đây sẽ là món ăn được ưa chuộng nhất.
Người Việt ăn gì đầu năm để cả năm may mắn?Ăn - 9 giờ trước
GĐXH - Ăn gì để gặp may đầu năm ở Việt Nam không phải là câu chuyện mê tín, mà là một nét đẹp văn hóa. Đó là cách người Việt gửi gắm hy vọng vào bữa cơm gia đình, vào những món ăn quen thuộc đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
5 sai lầm khi tích trữ thực phẩm dịp Tết nhiều gia đình mắc phảiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Nguyên đán luôn gắn liền với hình ảnh tủ lạnh đầy ắp thực phẩm, mâm cỗ sum vầy và tâm lý “chuẩn bị càng nhiều càng yên tâm”. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, thói quen tích trữ thực phẩm thiếu khoa học không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thậm chí dẫn đến ngộ độc.
1 món ăn 'siêu hot' dịp Tết bác sĩ khuyến cáo có thể khiến huyết áp cao vút nếu lạm dụngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Đây là món ăn đang "hot" trên mâm cỗ Tết trong những năm gần đây vì tiện lợi và đậm đà hương vị.
7 dấu hiệu cho thấy gian bếp đang 'làm hao tài lộc' nhiều gia đình không để ý, cần phải chỉnh sửa lại trước Tết nguyên đánĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống người Việt, gian bếp luôn được xem là nơi giữ lửa, giữ nếp nhà và tượng trưng cho sự đủ đầy. Dù quan niệm “bếp giữ tài lộc” mang yếu tố văn hóa dân gian, nhưng ở góc nhìn hiện đại, nhiều thói quen sinh hoạt trong bếp thực sự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chi tiêu và sự gắn kết gia đình.
7 việc nên làm trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp đón tài lộc về nhàĂn - 4 ngày trước
GĐXH - Sau ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về trời – nhiều gia đình bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Trong quan niệm của người Việt, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là “trái tim” của ngôi nhà, nơi giữ lửa hạnh phúc và gắn kết các thành viên.
Bà xã NSND Công Lý dọn mâm cúng ông Táo cực đẹp mắt, cầu mong bình an cho gia đìnhĂn - 4 ngày trước
GĐXH - "Mong một mùa xuân nữa đến với gia đình mang theo hai chữ "bình an"". Vợ NSND Công Lý chia sẻ.
Tết người khéo nội trợ thường chuẩn bị thêm món phụ này, được xem là chi tiết quyết định sự tròn vẹn mâm cỗĂn - 4 ngày trước
Cách bày biện đơn giản nhưng giúp mâm cỗ trở nên cân đối và bắt mắt hơn.
7 việc nên làm trong bếp sau ngày 23 tháng Chạp đón tài lộc về nhàĂn
GĐXH - Sau ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về trời – nhiều gia đình bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Trong quan niệm của người Việt, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là “trái tim” của ngôi nhà, nơi giữ lửa hạnh phúc và gắn kết các thành viên.