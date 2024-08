Miền Bắc có khả năng rét đậm, rét hại dịp cuối năm?

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia đã phát hành bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc (từ tháng 8 đến tháng 1/2025). Trong đó có những hiện tượng thời tiết đặc biệt cần lưu ý. Cụ thể:

Về tình hình nắng nóng, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có khả năng xảy ra trong tháng 9. Sang tháng 10, nắng nóng chỉ có thể xảy ra cục bộ ở các khu vực này.

Trong khi đó, mùa mưa tại Trung bộ có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm (TBNN - vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9). Mưa lớn tập trung chính vào tháng 10 - tháng 11.

Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ từ tháng 9 - 10 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10 - 30%; riêng khu vực Tây Bắc tháng 10 thấp hơn từ 5 - 15% so với TBNN. Sang tháng 11, phổ biến thấp hơn từ 10 - 30%.

Tổng lượng mưa ở Trung Bộ từ tháng 9 - 11 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10 - 30%; riêng các tỉnh phía Bắc khu vực này tháng 11 phổ biến thấp hơn từ 5 - 15%.

Tổng lượng mưa Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 9 - 11 phổ biến ở mức cao hơn từ 5 - 20% so với TBNN.

Theo dự báo thời tiết, rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12. Ảnh minh họa: TL

Theo cơ quan khí tượng, điểm đáng lưu là từ tháng 9 – 10 không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động và xu hướng gia tăng tần suất. Từ tháng 11 cường độ mạnh dần. Dù không khí lạnh được dự báo bắt đầu xuất hiện từ tháng 9, nhưng nhiệt độ trung bình tháng 9 - 10 trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5 - 1 độ C; tháng 11 phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ, tần suất. Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 (tương đương so với TBNN.

Dự báo, trong tháng 1 và tháng 2/2025 rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ.

Rét đậm rét hại là gì Rét đậm rét hại đều chỉ thời tiết khi nhiệt độ không khí trung bình trong ngày xuống thấp. Rét đậm là một dạng thời tiết xảy ra khi nhiệt độ không khí trung bình trong ngày dao động dưới 15 độ C. Còn rét hại được xem là một loại thiên tai xảy ra do có sự bất thường khi nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 13 độ C, gây thiệt hại và ảnh hưởng xấu tới đời sống người dân. Một điều cần chú ý là nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C và 13 độ C phải gắn với hiện trạng thời tiết nhiều mây và có thể có mưa nhỏ khi đó mới được coi là rét đậm rét hại.

