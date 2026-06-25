Miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, nhiệt độ Hà Nội có giảm trong đợt nắng nóng như thiêu đốt

Thời tiết Hà Nội tiếp tục có nắng nóng gay gắt

Theo bản tin dự báo thời tiết, hôm nay nhiều nơi thuộc khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục đón nắng nóng gay gắt. Còn ở Bắc Bộ nắng nóng thu hẹp chỉ còn ở trung du và đồng bằng.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén, từ đêm qua khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa dông. Do có mưa và trời nhiều mây nên vùng núi Bắc Bộ sẽ chấm dứt nắng nóng, vùng nắng nóng chỉ còn tập trung ở vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Các phường vùng núi nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ. Còn ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Việt Trì, phường Hòa Bình, phường Hoa Lư, phường Phủ Lý mức nhiệt vẫn duy trì ở mức nắng nóng gay gắt 37-38 độ.

Đến thứ Sáu nắng nóng sẽ chấm dứt trên diện rộng, chỉ còn cục bộ ở vài nơi như Thủ đô Hà Nội. Cường độ nóng sẽ giảm đi nhiều mức nhiệt xuống còn khoảng 35 độ. Đến cuối tuần có mưa nhiều hơn nhiệt độ giảm xuống còn 33 độ.

Tại Trung Bộ, dự báo thời tiết hôm nay nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt. Từ Thanh Hóa trở vào đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk nhiệt độ phổ biến từ 37-39 độ, có nơi nhiệt độ trên 40 độ.

Dự báo đợt nắng nóng này ở Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Phía Nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối nay mưa dông gia tăng. Cục bộ có những điểm mưa to trên 50mm, trong mưa dông dễ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh.

Trước khi có mưa dông, sáng đến trưa khu vực này vẫn có nắng. Mức nhiệt phổ biến từ 28-34 độ. Cục bộ ở phường Biên Hòa, phường Châu Đốc có nắng nóng 35 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và nhiều khu vực vẫn còn nắng nóng 37-39 độ. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 25/6 đến ngày 26/6:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/6 đến ngày 4/7:

- Bắc Bộ: Từ đêm 26/6 đến 30/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ từ đêm 26/6 đến đêm 28/6, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ 1/7, có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ khoảng ngày 28-29/6 cường độ nắng nóng có khả năng giảm dần.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ khoảng ngày 30/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh trong 2 ngày tới, sau đó lại có sự thay đổi hình thái thời tiết GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh từ nay đến ngày 25/6. Sau đó thời tiết chuyển mưa dông và kết thúc nắng nóng.