Miền Bắc hay miền Trung biến thành ‘chảo lửa’ trong đợt nắng nóng mới?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, cường độ nắng nóng gia tăng, Bắc miền Trung là khu vực nắng nóng nhất cả nước. Nhiều nơi mức nhiệt từ 37-39 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ.
Thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ nóng nhất cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng do vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn đang có xu hướng phát triển và mở rộng kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh.
Tâm nóng hôm nay là khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, mức nhiệt từ 37-39 độ, nắng nóng gay gắt. Có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ.
Từ TP Huế đến phía Đông của tỉnh Đắk Lắk nhiệt độ từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.
Do hiệu ứng gió phơn hoạt động cả ngày nên độ ẩm giảm khá thấp. Độ ẩm trưa chiều chỉ khoảng 45-50%. Thời tiết nóng rát.
Thời tiết hôm nay tại miền Bắc tiếp tục oi nóng, mức nhiệt dao động từ 32-35 độ. Nguyên nhân là ngoài vùng áp thấp nóng phía Tây còn chịu tác động của một rãnh thấp ở mực 1500m. Khiến cho miền Bắc vẫn tồn tại một lớp mây ngăn bớt nắng. Tuy nhiên điều này làm cho độ ẩm trong không khí cao gây ra cảm giác khó chịu.
Thời tiết tại Nam Bộ đang trong những ngày ít mưa nên thời tiết khá nóng. Dự báo tại phường Bình Phước, Tuy Hòa, Thủ Dầu Một, Bến Thành, Long Châu, Ninh Kiều, Châu Đốc, Mỹ Tho mức nhiệt cao nhất 35-36 độ. Các nơi khác là 32-34 độ.
Chiều tối khu vực này có mưa dông trên phạm vi hẹp.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 21/6 đến ngày 22/6:
Khu vực Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt (ngoài trừ Lai Châu, Điện Biên).
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối ngày 22/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 22/6 đến ngày 30/6:
Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 23-24/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; từ ngày 25/6 nắng nóng dịu dần. Từ khoảng chiều tối và đêm 24-25/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (vùng mưa tập trung ở khu vực vùng núi, trung du; thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt đến khoảng ngày 25-26/6, sau đó có xu hướng dịu dần.
Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
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