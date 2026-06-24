Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh trong 2 ngày tới, sau đó lại có sự thay đổi hình thái thời tiết
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc còn nắng nóng mạnh từ nay đến ngày 25/6. Sau đó thời tiết chuyển mưa dông và kết thúc nắng nóng.
Thời tiết Hà Nội, miền Bắc, miền Trung tiếp tục có nắng nóng gay gắt
Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới. Nguyên nhân do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng trở lại, đồng thời hiệu ứng gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh hơn khiến nhiệt độ tăng nhanh ở nhiều nơi.
Dự báo hôm nay nắng nóng mở rộng nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ. Nóng nhất là trung du và đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội với mức nhiệt 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Những khu vực còn lại từ 35-37 độ.
Dự báo đợt nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ còn kéo dài từ nay đến ngày 25/6. Sau đó trời có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Riêng thời kỳ ngày 26-27/6 khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Tại Trung Bộ, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Tâm điểm nắng nóng là từ Thanh Hóa trở vào đến TP Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất là từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.
Phía Đông của tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk nhiệt độ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Thời gian nóng trong ngày kéo dài đến 10 tiếng (từ 9h đến 19h), người dân cần chú ý các biện pháp chống say nắng, say nóng.
Dự báo thời tiết chiều nay tại phía Nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông. Diện không rộng nhưng cục bộ có những điểm mưa to đến 50mm. Đề phòng trong mưa dông dễ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
Trước khi có mưa dông, thời tiết khu vực này vẫn nắng mạnh. Các phường ở Nam Bộ trời oi nóng với mức nhiệt 32-34 độ. Một số phường xảy ra nắng nóng với mức nhiệt 35 độ. Còn các phường Cao nguyên Trung Bộ mức nhiệt từ 28-33 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 24/6 đến ngày 25/6:
- Vùng núi Bắc Bộ: Chiều tối và đêm 24/6 và chiều tối 25/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
- Trung du và đồng bằng Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 25/6 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
- Khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 25/6 đến ngày 3/7:
- Bắc Bộ: Từ đêm 25/6 đến 30/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ từ đêm 26/6 đến đêm 28/6, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ khoảng ngày 27/6 cường độ nắng nóng có khả năng giảm dần.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tuyên Quang: Cầu treo Vĩnh Hảo đứt cáp, tạm dừng lưu thông khẩn cấpThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Ngày 23/6, chính quyền xã Vĩnh Tuy (tỉnh Tuyên Quang) cho biết cầu treo Vĩnh Hảo vừa xảy ra sự cố đứt dây cáp, khiến một phần mặt cầu bị nghiêng, buộc phải tạm dừng lưu thông để bảo đảm an toàn.
Từ 1/7, Hà Nội 'khai tử' vé tháng giấy đi xe buýt để tăng tốc số hóa giao thông công cộng, người dân đổi thẻ ở đâu, thực hiện thế nào?Thời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ vé tháng giấy sẽ chính thức hết hiệu lực trên các tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố. Việc chuyển đổi nằm trong lộ trình triển khai hệ thống vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt trong vận tải hành khách công cộng.
Từ 1/7, người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thuộc nhóm này được miễn phí 100% khoản phí đặc biệtThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho hội viên Hội Cựu chiến binh và nhiều nhóm đối tượng đặc thù khác theo nghị quyết mới của HĐND thành phố.
Bình luận sai sự thật trên Facebook, một người đàn ông bị xử phạtThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Công an xã Bình Điền (TP Huế) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín đoàn Kỵ binh CAND.
Camera AI phát hiện tài xế dán biển số xe trốn phạt nguộiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hệ thống camera AI tại Thanh Hóa phát hiện tài xế xe VinFast dùng băng dán thay đổi ký tự biển số nhằm che giấu thông tin phương tiện và né phạt nguội.
Nắng nóng gay gắt chưa có dấu hiệu suy giảm, nơi nào là tâm điểm nóng nhất 40 độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng mở rộng khắp các tỉnh thành, vùng tâm nóng nhất cả nước từ Thanh Hóa đến TP Huế. Mức nhiệt cao nhất từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.
Tin sáng 23/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 trên VNeID người dân cần biết; Công an phát thông báo nóng đến những người đang gửi tiết kiệm ngân hàngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, một thay đổi quan trọng trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc; Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn với mức lợi nhuận, lãi suất cao bất thường.
Hà Nội bắt đầu khởi công hàng loạt dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 22/6, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị kết hợp phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), với tổng mức đầu tư sơ bộ vượt 1,3 triệu tỷ đồng.
Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội, miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày tớiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, mở rộng phạm vi ảnh hưởng và gió Tây Nam thổi từ vùng áp thấp khiến hiệu ứng phơn mạnh hơn khiến Hà Nội, miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nóng kéo dài.
Tin sáng 22/6: Thông báo quan trọng về tiền lương, lương hưu từ 1/7; 4 nhóm đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuếThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, tiền lương cơ sở, lương hưu sẽ tăng theo quy định mới; Theo quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
Tin sáng 22/6: Thông báo quan trọng về tiền lương, lương hưu từ 1/7; 4 nhóm đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuếThời sự
GĐXH - Từ 1/7/2026, tiền lương cơ sở, lương hưu sẽ tăng theo quy định mới; Theo quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.