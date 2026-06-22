Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội, miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày tới

Thời tiết Hà Nội, miền Bắc, miền Trung tiếp tục có nắng nóng gay gắt

Theo bản tin dự báo thời tiết, trong tuần tới nắng nóng tại khu vực miền Bắc có xu hướng mở rộng toàn miền. Trong khi Trung Bộ nắng nóng cả tuần kèm theo chỉ số tia cực tím ở mức rất cao.

Từ thứ Tư hệ thống rãnh áp thấp nối liền với vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ bị nén xuống phía Nam đẩy gần hơn về phía nước ta khiến cho hiệu ứng gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh hơn, nắng nóng gay gắt hơn.

Tại khu vực miền Trung dự báo nắng nóng kéo dài đến hết tháng 6, gay gắt nhất là từ ngày 22-27/6 với mức nhiệt từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Trời nắng chói chang cả ngày khiến chỉ số tia cực tím (hay tia UV) ở mức nguy hiểm cho da và mắt.

Tại TP Đà Nẵng, dự báo chỉ số tia UV hôm nay ở mức cực đại là 11. Những ngày sau đó chỉ số đỡ hơn nhưng vẫn còn ở mức cao đến rất cao.

Tại khu vực miền Bắc, hôm nay nắng nóng mở rộng toàn miền ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên. Nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ.

Đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng 25/6 sau đó chuyển sang mưa dông và kết thúc nắng nóng.

Tại khu vực Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên gia tăng mưa dông về chiều. Cần đề phòng mưa dông có thể kèm theo sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm đi kèm.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nóng kéo dài. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 22/6 đến ngày 23/6:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

- Khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 23/6 đến ngày 1/7:

- Khu vực Bắc Bộ: Ngày 24-25/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; từ ngày 26/6 nắng nóng có khả năng kết thúc. Từ khoảng chiều tối và đêm 25/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ ngày 26-27/6 khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ khoảng ngày 27-28/6 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc hay miền Trung biến thành ‘chảo lửa’ trong đợt nắng nóng mới? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, cường độ nắng nóng gia tăng, Bắc miền Trung là khu vực nắng nóng nhất cả nước. Nhiều nơi mức nhiệt từ 37-39 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ.