Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nắng nóng lại bao trùm, Thủ đô cao nhất bao nhiêu độ?

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, vùng nắng nóng không chỉ ở Trung Bộ mà còn mở rộng ra cả vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nguyên nhân do vùng áp thấp nóng phía Tây cường độ mạnh lên và mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Từ chiều qua một số trạm tại vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nắng nóng mức nhiệt 35-36 độ. Nhiều điểm tại khu vực Trung Bộ nắng nóng gay gắt 37-38 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại vùng đồng bằng Bắc Bộ bao gồm Thủ đô Hà Nội nắng nóng xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ.

Tại Trung Bộ, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng. Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng xuống phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi trở vào Đắk Lắk với mức nhiệt 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ từ sáng đến trưa trời nắng. Nhiệt độ tại phường Bến Thành và hầu khắp các phường phổ biến từ 31-34 độ. Riêng phường Biên Hòa và Châu Đốc nắng nóng 35 độ.

Sau 2h chiều mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa to. Đề phòng ngập úng vùng trũng thấp; mưa dông sau một ngày nắng mạnh dễ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có nắng nóng 35-36 độ. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 19/6 đến ngày 20/6:

- Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực đồng bằng Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 20/6 đến ngày 28/6:

- Khu vực vùng núi Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, từ ngày 23-25/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng đêm 20/6 và khoảng 2-3 ngày cuối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ: Có nắng nóng và nắng nóng gay gắt đến khoảng ngày 25/6; khoảng 2-3 ngày cuối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, mức nhiệt Thủ đô cao nhất bao nhiêu độ? GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội tiếp tục quang mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt, mức nhiệt lên đến 40 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn phụ thuộc vào mặt bê tông, đường nhựa.