Nắng nóngg gay gắt chưa có dấu hiệu suy giảm, nơi nào là tâm điểm nóng nhất 40 độ?

Thời tiết Hà Nội, miền Bắc, miền Trung tiếp tục có nắng nóng gay gắt

Theo bản tin dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục mở rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Do áp thấp phía Tây hoạt động mạnh lên, nắng nóng bao phủ khắp khu vực Bắc Bộ ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35-37 độ.

Nhiệt độ chiều nay nhiều phường từ khu vực vùng núi xuống đồng bằng và ven biển đều tăng từ 1-4 độ so với hôm qua. Trong đó khu vực nắng nóng gay gắt nhất là tại Thủ đô Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình.

Vùng tâm nóng của cả nước hôm nay vẫn là khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến TP Huế. Gió Tây Nam hoạt động rất mạnh, trời ít mây, nắng chói chang suốt từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất các phường từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tại khu vực Nam miền Trung, nhiều phường ven biển từ Đà Nẵng trở vào Gia Lai mức nhiệt từ 35-38 độ. Thậm chí tại phường Tuy Hòa mức nắng nóng đặc biệt gay gắt 39 độ.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Về chiều tối, mây dông phát triển và gây mưa dải rác cho khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Lượng mưa có thể trên 50mm, nguy cơ xảy ra ngập úng, cũng như dễ đi kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài trong những ngày tới. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 23/6 đến ngày 24/6:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng ngày 24/6 khu vực đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

- Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 24/6 đến ngày 2/7:

- Khu vực Bắc Bộ: Đêm 24 và ngày 25/6, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, khu vực trung du và đồng bằng ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng chiều tối và đêm 25/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ ngày 26-27/6 khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ khoảng ngày 27-28/6 cường độ nắng nóng có khả năng giảm dần.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đây là nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội, miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày tới GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, mở rộng phạm vi ảnh hưởng và gió Tây Nam thổi từ vùng áp thấp khiến hiệu ứng phơn mạnh hơn khiến Hà Nội, miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nóng kéo dài.