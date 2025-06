Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng diện rộng?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Bộ trời lúc nắng lúc mưa, không khí khá oi nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố dao động trong khoảng 32-35 độ.

Từ ngày 15-16/6, khu vực Bắc Bộ khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 16/6 đến cuối thời kỳ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, Hà Tĩnh đến Huế là khu vực có mưa lớn nhất hôm nay.

Nếu như hôm qua, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi là nơi có mưa nhiều nhất thì sáng nay vùng mưa dịch chuyển lên phía Bắc tập trung ở khu vực từ Đà Nẵng trở ra Nghệ An. Nguyên nhân do bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc song song với bờ biển khu vực Trung Bộ. Hoàn lưu mây ẩm của bão vẫn chờm vào đất liền và trút mưa xuống.

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế là những khu vực có mưa lớn nhất. Có những nơi lượng mưa trên 350mm, mưa cường suất lớn, diễn ra trong thời gian ngắn dễ gây ngập úng vùng trũng thấp và các khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất ở sườn đồi núi.

Thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông bất chợt, trong đó có những nơi mưa to. Trong cơn dông cũng dễ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 15-16/6, khu vực Bắc Bộ khả năng có nắng nóng diện rộng.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ ngày 13-14/6:

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ:

+ Ngày 13/6: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông rải rác.

+ Đêm 13 và ngày 14/6: Có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng.

- Thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ:

+ Ngày 13/6: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hà Tĩnh sáng có mưa, mưa rào.

+ Đêm 13 và ngày 14/6: Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng.

- Thời tiết từ Quảng Bình đến Huế:

Có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 14/6 ngày nắng nóng.

- Thời tiết từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 14/6 ngày nắng nóng.

- Thời tiết khu vực Nam Trung Bộ:

Có mưa rào và dông vài nơi.

- Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ ngày 15-21/6:

- Thời tiết khu vực Bắc Bộ:

Có khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 16/6 đến cuối thời kỳ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác.

- Thời tiết khu vực Bắc và Trung Trung Bộ:

Từ ngày 15/6 đến cuối thời kỳ có nắng nóng diện rộng.

- Thời tiết khu vực Nam Trung Bộ:

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.