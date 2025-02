Miền Bắc nắng ấm khoảng 1 tuần rồi lại đón không khí lạnh

Thời tiết miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn, sương mù, trời rét.

Gió Đông Nam hoạt động mạnh, hơi ẩm theo gió dồn từ biển vào đất liền gặp nền nhiệt thấp nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành sương mù.

Do đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn là chắn gió nên mưa và sương tập trung chủ yếu phía Đông của dãy Hoàng Liên Sơn nhất là vùng núi Hà Giang, Lạng Sơn xuống đến đồng bằng Bắc Bộ và ven biển.

Mưa và sương kéo dài đến tầm khoảng 10h, sau đó trời sẽ khô dần, sương tan bớt. Sang chiều miền Bắc hửng nắng ấm, nhiệt độ tăng lên mức từ 21-27 độ.

Dự báo hình thái thời tiết này kéo dài đến khoảng ngày 4 - 5/3, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, khiến nhiệt độ giảm 6 - 8 độ C và duy trì ở mức 18 - 20 độ C, vùng núi khoảng 12 - 14 độ C. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rải rác.

Dự báo từ nay đến hết tháng 3, không khí lạnh vẫn hoạt động tương tự như trung bình nhiều năm, với trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông nên có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở các tỉnh miền Bắc. Từ tháng 4, hoạt động của không khí lạnh sẽ giảm dần.

Với khu vực Trung Bộ, thời tiết tạnh ráo. Trưa và chiều toàn miền trời có nắng, bầu không khí dễ chịu với nền nhiệt toàn miền không vượt quá 30 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên nóng dần, nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Kon Tum, Gia Nghĩa, Pleiku mức nhiệt 32 độ.

Nắng là thời tiết chủ đạo ở Nam Bộ. Miền Đông tiếp tục nắng nóng 35 độ. Dự báo sang tháng 3 nắng nóng còn mở rộng xuống cả miền Tây Nam Bộ.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-28 độ; phía Nam có nơi 29-31 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.