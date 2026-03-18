Miền Bắc nắng liên tục rồi lại chuẩn bị đón không khí lạnh?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp diễn kiểu thời tiết sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù, đến trưa chiều trời nắng. Dự báo đến cuối tuần một đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn về nước ta.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, sáng sớm nay khu vực Bắc Bộ có sương mù, trời nhiều mây, đến trưa chiều trời nắng
Miền Bắc nắng nhiều do chịu tác động của áp thấp nóng phía Tây, vùng áp thấp này đang có xu hướng hoạt động mạnh lên mở rộng phạm vi ảnh hưởng.
Dự báo phía Tây Bắc Bộ nắng nhiều do nằm gần vùng thấp nóng phía Tây. Nhiệt độ ở phường Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) hay phường Vân Sơn (tỉnh Sơn La) là 30 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ nắng xuất hiện muộn về trưa và chiều mức nhiệt từ 25-27 độ.
Dự báo đến cuối tuần, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh cường độ yếu khiến trời nhiều mây, nhiệt độ giảm không đáng kể. Tại khu vực Hà Nội nhiệt độ 2 ngày cuối tuần vẫn ở mức 27-28 độ.
Nắng cũng là thời tiết chủ đạo khu vực Bắc miền Trung. Nhiệt độ cao nhất từ phường Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) đến phường Phú Xuân (TP Huế) là 27-29 độ.
Còn ở Nam miền Trung, nắng từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất các phường từ 28-31 độ.
Nắng nóng tại Nam Bộ lan rộng khắp miền Đông trong đó có phường Bến Thành (TPHCM) với mức nhiệt cao nhất là 35 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 18/3 đến ngày 19/3:
- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 19/3 đến ngày 27/3:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng thời kỳ 20-21/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 21-22/3 khả năng có nắng nóng diện rộng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
