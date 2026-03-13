Mới nhất
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã?

Thứ sáu, 16:40 13/03/2026 | Thời sự
Vũ Thị Thanh Hải
Vũ Thị Thanh Hải
GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết Hà Nội hôm nay và những ngày tới

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trưa và chiều nay Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc trời tạnh ráo và có nắng ấm. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 22-26 độ.

Từ đêm 13/3 đến ngày 15/3, thời tiết khu vực Bắc Bộ có sự thay đổi. Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng sáng sớm và sáng 14/3 khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Riêng thời kỳ từ đêm 14-16/3 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Thời tiết Hà Nội: Ngày 14/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Từ đêm 14-16/3/2026 đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã? - Ảnh 1.Thời tiết Hà Nội giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã? - Ảnh 2.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (từ ngày 14-16/3/2026):

Thời gian

Ngày

Đêm

Ngày 14/3/2026
(Thứ 7)

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ.
Nhiệt độ cao nhất trong ngày: 22-24°C.

Có lúc có mưa phùn và sương mù. Trời rét
Nhiệt độ: 19 - 21°C.

Ngày 15/3/2026
(Chủ nhật)

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Nhiệt độ cao nhất trong ngày: 23-25°C.

Có lúc có mưa phùn và sương. Trời lạnh.
Nhiệt độ: 20 - 22°C.

Ngày 16/3/2026
(Thứ 2)

Nhiều mây, sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa.
Nhiệt độ cao nhất trong ngày: 24-26°C.

Không mưa. Trời lạnh.
Nhiệt độ: 20 - 22°C.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã? - Ảnh 3.Thời tiết Hà Nội sắp có mưa vào cuối tuần?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội miền Bắc sẽ có nắng ấm trong ngày hôm nay. Đến cuối tuần trời lại có mưa do vùng hội tụ gió hoạt động mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã? - Ảnh 4.Thời tiết Hà Nội giảm sâu bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do miền Bắc nằm sâu trong không khí lạnh, đa số các nơi trời tạnh ráo và rét. Mức nhiệt thấp nhất tại khu vực này trong đó có Hà Nội dao động từ 15-18 độ.

