Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Thời tiết Hà Nội hôm nay và những ngày tới
Theo dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trưa và chiều nay Thủ đô Hà Nội và khu vực miền Bắc trời tạnh ráo và có nắng ấm. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 22-26 độ.
Từ đêm 13/3 đến ngày 15/3, thời tiết khu vực Bắc Bộ có sự thay đổi. Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng sáng sớm và sáng 14/3 khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.
Riêng thời kỳ từ đêm 14-16/3 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Thời tiết Hà Nội: Ngày 14/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Từ đêm 14-16/3/2026 đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (từ ngày 14-16/3/2026):
|
Thời gian
|
Ngày
|
Đêm
|
Ngày 14/3/2026
|
Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ.
|
Có lúc có mưa phùn và sương mù. Trời rét
|
Ngày 15/3/2026
|
Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
|
Có lúc có mưa phùn và sương. Trời lạnh.
|
Ngày 16/3/2026
|
Nhiều mây, sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa.
|
Không mưa. Trời lạnh.
Hà Nội: Tháp Rùa và loạt công trình di sản dự kiến được cải tạo, nâng cấp trong tầm nhìn 100 nămThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến nhân dân, Tháp Rùa cùng nhiều công trình biểu tượng lịch sử sẽ được cải tạo, nâng cấp cảnh quan.
Thời tiết Hà Nội sắp có mưa vào cuối tuần?Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội miền Bắc sẽ có nắng ấm trong ngày hôm nay. Đến cuối tuần trời lại có mưa do vùng hội tụ gió hoạt động mạnh.
Các xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên diễn tập quy trình bầu cửThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Sáng 12/3, nhiều xã ở khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức diễn tập quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hoạt động nhằm rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn.
Toàn cảnh công trường đào hồ 12ha chống ngập cho phía Tây Hà Nội trước mùa mưaThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Công trường dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) rộng 12ha tại phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) đang được khẩn trương thi công, dự kiến về đích đúng hạn vào tháng 5/2026 để "giải cứu" khu vực phía Tây Thủ đô khỏi cảnh cứ mưa là ngập.
Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 2 ngày, sau đó thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuầnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội miền Bắc sẽ có nắng ấm liên tục 2 ngày tới, đến cuối tuần trời lại có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.
Đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu vực cầu Ghềnh sau 5 ngày bị gián đoạnThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Sau hơn 5 ngày tuyến đường sắt Bắc-Nam bị gián đoạn do sà lan tông vào cầu Ghềnh, sáng 11/3, đoàn tàu đầu tiên đã được thông tuyến trở lại.
Miền Bắc nắng liên tục rồi lại thay đổi thời tiết đột ngộtThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ nắng ấm liên tục trong 3 ngày tới, đến cuối tuần trời lại có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.
Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabinThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô tại hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, tuyến đường này bị ùn tắc.
Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất tổ chức cuối tháng 4 này có gì đặc biệt khiến người dân háo hức?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất với chủ đề "Hội tụ niềm tin - Lan tỏa bản sắc - Đồng hành cùng Thủ đô vươn mình". Sự kiện hứa hẹn có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, nhằm khẳng định vị thế của Thủ đô là trung tâm hội tụ và kết tinh văn hóa của cả nước.
Thời tiết Hà Nội giảm sâu bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do miền Bắc nằm sâu trong không khí lạnh, đa số các nơi trời tạnh ráo và rét. Mức nhiệt thấp nhất tại khu vực này trong đó có Hà Nội dao động từ 15-18 độ.
Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabinThời sự
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô tại hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, tuyến đường này bị ùn tắc.