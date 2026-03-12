Mới nhất
Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 2 ngày, sau đó thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuần

Thứ năm, 07:13 12/03/2026
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội miền Bắc sẽ có nắng ấm liên tục 2 ngày tới, đến cuối tuần trời lại có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc trong 2 ngày tới trưa chiều trời hửng nắng ấm, nhiệt độ phổ biến từ 22-25 độ.

Riêng các phường ở phía Tây Bắc Bộ có lúc có mưa dông do ảnh hưởng từ vùng hội tụ gió.

Dự báo đến ngày thứ Bảy cuối tuần khả năng toàn miền Bắc trời sẽ có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh lên.

Tại khu vực Trung Bộ mưa nhỏ vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi do trường gió Đông Bắc của không khí lạnh vẫn thổi đều đặn xuống khu vực này, tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn gây mưa. Mưa không lớn nhưng có thể xuất hiện bất chợt trong ngày.

Vùng mưa xuất hiện từ Nghệ An đến phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Mưa khiến cho nhiệt độ hôm nay từ phường Thành Vinh đến phường Phú Xuân từ 22-24 độ, trời lạnh. Từ Phường Hải Châu đến phường Tuy Hòa là 25-29 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh, một số phường có mức nhiệt nắng nóng với nhiệt độ khoảng 35-36 độ là phường Tân Ninh, phường Thủ Dầu Một, phường Biên Hòa, phường Bình Phước. Đến chiều tối mưa trái mùa có thể xuất hiện, trong đó có một số nơi mưa lượng khá.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội giảm thấp 10 độ?Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội giảm thấp 10 độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón đợt không khí lạnh mới xuống khiến thời tiết nhiều nơi có mưa rào, nhiệt độ giảm. Thủ đô Hà Nội và các nơi khác mức nhiệt dao động từ 21-23 độ.

Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 2 ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiết vào cuối tuần - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón nắng ấm 2 ngày trước khi thay đổi vào cuối tuần. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 12/3 đến ngày 13/3:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

- Nghệ An và Hà Tĩnh: Từ ngày 12/3 có mưa rải rác.

- Trung Trung Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 13/3 đến ngày 21/3:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Từ khoảng đêm 14-16/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Trung Trung Bộ: Từ đêm 13-16/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khoảng từ đêm 13-14/3 cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 17/3 có mưa vài nơi.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ từ khoảng ngày 17-18/3 có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc nắng liên tục rồi lại thay đổi thời tiết đột ngộtMiền Bắc nắng liên tục rồi lại thay đổi thời tiết đột ngột

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ nắng ấm liên tục trong 3 ngày tới, đến cuối tuần trời lại có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.

Tin vui thời tiết đến với triệu người dân miền Bắc kéo dài đến cuối tuầnTin vui thời tiết đến với triệu người dân miền Bắc kéo dài đến cuối tuần

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội và miền Bắc còn rét đêm và sáng, trưa và chiều trời hửng nắng ấm. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì đến cuối tuần.

