Thời tiết hôm nay miền Bắc nơi nào có mưa to?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục trời âm u, nhiều nơi có mưa. Nguyên nhân miền Bắc đang chịu sự chi phối của 2 nguồn ẩm với tính chất gây mưa khác nhau.

Ở tầng thấp là đới gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào đất liền gây ra mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù về đêm và sáng; trên độ cao 5000m xuất hiện vùng hội tụ gió trong đới gió Tây tạo điều kiện mây ẩm phát triển gây mưa rào kèm dông ở khu vực vùng núi.

Mưa rào xảy ra ngắt quãng tại khu vực từ vùng núi Sơn La, Điện Biên sang đến khu vực Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên. Cục bộ có những điểm mưa to, mưa vừa kèm theo dông sét và gió giật mạnh.

Ở khu vực đồng bằng và ven biển mưa chủ yếu về đêm và sáng tính chất là mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù. Đến trưa chiều mưa giảm, trời chủ yếu nhiều mây. Một số nơi trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 25-26 độ, trời ấm áp.

Thời tiết hôm nay tại khu vực miền Trung mưa giảm dần, nhiều nơi có nắng trở lại. Từ phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến phường Phú Xuân (TP Huế) nhiệt độ từ 25-27 độ; từ phường Hải Châu (Đà Nẵng) đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cũng như các phường khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ cao hơn từ 27-31 độ.

Khu vực Nam Bộ thời tiết tiếp tục gia tăng nắng nóng. Hôm nay nắng nóng chỉ xảy ra tại 2 phường là phường Bình Phước và phường Biên Hòa với mức nhiệt 35 độ. Còn các nơi khác mức nhiệt phổ biến từ 32-34 độ.

Tuy nhiên, từ thứ 3 dự báo nắng nóng mở rộng và gia tăng. Tại phường Bến Thành (TPHCM) lên ngưỡng 35-36 độ duy trì đến cuối tuần.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 16/3 đến ngày 17/3:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến ngày 16/3 sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa, mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 17/3 đến ngày 25/3:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.

- Các khu vực khác: Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 19-20/3 khả năng có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã? GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.