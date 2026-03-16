Thời tiết hôm nay miền Bắc nơi nào có mưa to?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục trời âm u. Dự báo vùng mưa to tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục trời âm u, nhiều nơi có mưa. Nguyên nhân miền Bắc đang chịu sự chi phối của 2 nguồn ẩm với tính chất gây mưa khác nhau.
Ở tầng thấp là đới gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào đất liền gây ra mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù về đêm và sáng; trên độ cao 5000m xuất hiện vùng hội tụ gió trong đới gió Tây tạo điều kiện mây ẩm phát triển gây mưa rào kèm dông ở khu vực vùng núi.
Mưa rào xảy ra ngắt quãng tại khu vực từ vùng núi Sơn La, Điện Biên sang đến khu vực Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên. Cục bộ có những điểm mưa to, mưa vừa kèm theo dông sét và gió giật mạnh.
Ở khu vực đồng bằng và ven biển mưa chủ yếu về đêm và sáng tính chất là mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù. Đến trưa chiều mưa giảm, trời chủ yếu nhiều mây. Một số nơi trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 25-26 độ, trời ấm áp.
Thời tiết hôm nay tại khu vực miền Trung mưa giảm dần, nhiều nơi có nắng trở lại. Từ phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến phường Phú Xuân (TP Huế) nhiệt độ từ 25-27 độ; từ phường Hải Châu (Đà Nẵng) đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cũng như các phường khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ cao hơn từ 27-31 độ.
Khu vực Nam Bộ thời tiết tiếp tục gia tăng nắng nóng. Hôm nay nắng nóng chỉ xảy ra tại 2 phường là phường Bình Phước và phường Biên Hòa với mức nhiệt 35 độ. Còn các nơi khác mức nhiệt phổ biến từ 32-34 độ.
Tuy nhiên, từ thứ 3 dự báo nắng nóng mở rộng và gia tăng. Tại phường Bến Thành (TPHCM) lên ngưỡng 35-36 độ duy trì đến cuối tuần.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 16/3 đến ngày 17/3:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến ngày 16/3 sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.
- Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa, mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 17/3 đến ngày 25/3:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.
- Các khu vực khác: Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 19-20/3 khả năng có nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tin sáng 16/3: Dùng xe điện có phải kiểm định khí thải như xe xăng? Đề xuất 3 trường hợp thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo quy định hiện hành, xe điện không thuộc đối tượng phải kiểm định khí thải, do không phát sinh khí thải trong quá trình vận hành; Dự kiến, sẽ có ba nhóm chính phải thực hiện tiêm chủng bắt buộc nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Khoảng 72 triệu cử tri cả nước đã đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấpThời sự - 13 giờ trước
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, tính đến 16h chiều 15/3, có tổng số 72 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dânThời sự - 16 giờ trước
Sáng 15/3, hòa trong không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 33 cử tri là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện quyền công dân ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.
'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền BắcThời sự - 18 giờ trước
Hôm nay - 15/3, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động đưa đến tận giường bệnh, giúp những người bệnh, người nhà bệnh nhân và học viên, sinh viên đang có mặt tại bệnh viện được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.
'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dânThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, người dân Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giữa không khí rộn ràng của "Ngày hội non sông", hình ảnh những người chiến sỹ Công an tận tụy hỗ trợ người già, người khuyết tật hoàn thành quyền công dân đã tạo nên một dấu ấn đẹp về tình quân dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cửThời sự - 23 giờ trước
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân trực tiếp lựa chọn người gánh vác trọng trách đất nướcThời sự - 23 giờ trước
Trao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu gánh vác trọng trách phát triển đất nước.
LIVE: Gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cửThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hôm nay (15/3/2026), gần 79 triệu cử tri trên khắp cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Số lượng đại biểu được bầu trong Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031Thời sự - 1 ngày trước
Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô có mưa trong ngày toàn dân đi bầu cử?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa ẩm do các nguồn ẩm hoạt động mạnh lên. Các vùng mưa lớn tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô có mưa trong ngày toàn dân đi bầu cử?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa ẩm do các nguồn ẩm hoạt động mạnh lên. Các vùng mưa lớn tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ.