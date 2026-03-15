Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô có mưa trong ngày toàn dân đi bầu cử?

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa ẩm. Nguyên nhân do các nguồn ẩm ở miền Bắc hoạt động mạnh lên.

Ngoài đới gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào gây ra mưa phùn và sương mù cho khu vực đồng bằng và ven biển; trên độ cao 5000m xuất hiện vùng hội tụ gió trong đới gió Tây tạo điều kiện mây ẩm phát triển gây mưa rào kèm dông ở khu vực vùng núi.

Vùng mưa tập trung ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng. Cục bộ có những điểm mưa to, mưa vừa kèm theo dông sét và gió giật mạnh.

Tại khu vực đồng bằng trong đó có Hà Nội và ven biển, mưa chủ yếu tập trung về đêm và sáng, đến trưa chiều trời nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác 23-26 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực miền Trung mưa giảm dần, nhiều nơi có nắng trở lại. Nhiệt độ cao nhất các phường đều dưới 28 độ. Riêng phường Phan Thiết và Cao nguyên Trung Bộ nắng từ sớm, nhiệt độ từ 27-31 độ.

Khu vực Nam Bộ mưa trái mùa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi về chiều tối, trong ngày trời nắng. Một số phường như: Phường Bình Phước, phường Thủ Dầu Một, phường Biên Hòa nhiệt độ cao 35-36 độ. Các nơi khác nhiệt độ phổ biến 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Bộ có mưa to. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 15/3 đến ngày 16/3:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 16/3 đến ngày 24/3:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

- Trung Trung Bộ: Có mưa vài nơi.

- Các khu vực khác: Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 17/3 có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã? GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.