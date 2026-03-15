Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô có mưa trong ngày toàn dân đi bầu cử?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa ẩm do các nguồn ẩm hoạt động mạnh lên. Các vùng mưa lớn tập trung khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa ẩm. Nguyên nhân do các nguồn ẩm ở miền Bắc hoạt động mạnh lên.
Ngoài đới gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào gây ra mưa phùn và sương mù cho khu vực đồng bằng và ven biển; trên độ cao 5000m xuất hiện vùng hội tụ gió trong đới gió Tây tạo điều kiện mây ẩm phát triển gây mưa rào kèm dông ở khu vực vùng núi.
Vùng mưa tập trung ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng. Cục bộ có những điểm mưa to, mưa vừa kèm theo dông sét và gió giật mạnh.
Tại khu vực đồng bằng trong đó có Hà Nội và ven biển, mưa chủ yếu tập trung về đêm và sáng, đến trưa chiều trời nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác 23-26 độ.
Thời tiết hôm nay tại khu vực miền Trung mưa giảm dần, nhiều nơi có nắng trở lại. Nhiệt độ cao nhất các phường đều dưới 28 độ. Riêng phường Phan Thiết và Cao nguyên Trung Bộ nắng từ sớm, nhiệt độ từ 27-31 độ.
Khu vực Nam Bộ mưa trái mùa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi về chiều tối, trong ngày trời nắng. Một số phường như: Phường Bình Phước, phường Thủ Dầu Một, phường Biên Hòa nhiệt độ cao 35-36 độ. Các nơi khác nhiệt độ phổ biến 32-34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 15/3 đến ngày 16/3:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 16/3 đến ngày 24/3:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
- Trung Trung Bộ: Có mưa vài nơi.
- Các khu vực khác: Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 17/3 có nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
LIVE: Gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cửThời sự - 35 phút trước
GĐXH - Hôm nay (15/3/2026), gần 79 triệu cử tri trên khắp cả nước đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Số lượng đại biểu được bầu trong Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031Thời sự - 1 giờ trước
Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.
Lựa chọn mở đầu nhiệm kỳ mớiThời sự - 1 giờ trước
Hôm nay 15/3, từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới đến hải đảo, gần 79 triệu cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Bầu cử sớm ở ngôi làng biệt lập giữa núi rừng Gia LaiThời sự - 16 giờ trước
Làng O2 trên đỉnh Konhlon (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai) với 57 hộ người Ba Na sinh sống gần như biệt lập với bên ngoài, đã hoàn thành bầu cử sớm.
Hà Nội: Phân luồng giao thông khẩn cấp quanh khu vực hồ đầu mối Mễ Trì từ ngày 15/3Thời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Để phục vụ thi công các hạng mục cống thoát nước thuộc dự án hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2), từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/3/2026, các phương tiện lưu thông qua đường Trung Thư và phố Tố Hữu sẽ được điều chỉnh phân luồng theo phương án mới.
Hà Nội trước thềm ‘Ngày hội non sông’Thời sự - 19 giờ trước
Những ngày này, đi dọc các tuyến phố của Thủ đô, từ những ngõ nhỏ đến các con phố lớn, đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ. Không khí chuẩn bị đã sẵn sàng với sự vào cuộc khẩn trương của cả hệ thống chính trị. Tất cả đang hướng về ngày 15 tháng 3 - ngày hội lớn của toàn dân.
Tin sáng 14/3: Khi nào miền Bắc bắt đầu mưa phùn do không khí lạnh lệch đông?; Từ năm 2026, học sinh tạm trú có thể thi vào lớp 10 công lập Hà NộiXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh tạm trú được đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập; Theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 14-16/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Tàu gỗ không người trôi dạt vào bờ biển Quảng TrịThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận tin báo về việc phát hiện tàu gỗ không có người trôi dạt vào bờ biển, lực lượng chức năng ở Quảng Trị tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản sự việc.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa tầm tã?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Hà Nội: Tháp Rùa và loạt công trình di sản dự kiến được cải tạo, nâng cấp trong tầm nhìn 100 nămThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến nhân dân, Tháp Rùa cùng nhiều công trình biểu tượng lịch sử sẽ được cải tạo, nâng cấp cảnh quan.
Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabinThời sự
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô tại hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, tuyến đường này bị ùn tắc.