Thời tiết hôm nay ở miền Bắc có gì cần lưu ý?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do tác động của gió Đông Nam hoạt động mạnh, sáng sớm khu vực miền Bắc có sương mù khiến tầm nhìn xa giảm thấp. Người dân cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, sáng sớm nay khu vực Bắc Bộ có sương mù do tác động của gió Đông Nam dồn ẩm từ biển vào. Sương mù khiến tầm nhìn xa giảm thấp. Ở vùng đồng bằng và ven biển tầm nhìn xa dưới 4km, ở vùng núi cao có nơi dưới 1km như Tam Đảo (Phú Thọ), Mẫu Sơn (Lạng Sơn).
Tầm nhìn xa bị hạn chế nên người tham gia giao thông khi di chuyển trên các cung đường đèo núi vào sáng sớm cần chú ý đi chậm, bật đèn vàng chống sương mù để đảm bảo an toàn.
Đến trưa gió Đông Nam yếu dần trời lại có nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác của miền Bắc dao động trong khoảng 25-28 độ.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ tiếp tục có nắng. Từ phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) nhiệt độ cao nhất trong khoảng 26-30 độ.
Các phường ở Cao nguyên Trung Bộ trời nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất từ 29-31 độ. Thời tiết khá nóng vào buổi trưa.
Ở khu vực Nam Bộ thời tiết hôm nay tiếp tục nắng mạnh. Nhiệt độ một số nơi như phường Biên Hòa, phường Bình Phước, phường Tân Ninh ở mức nắng nóng 35 độ. Phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác mức nhiệt từ 32-34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 17/3 đến ngày 18/3:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
- Khu vực từ Quảng Trị đến đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 18/3 đến ngày 26/3:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng thời kỳ 20-21/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Các khu vực khác: Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 19-20/3 khả năng có nắng nóng diện rộng.
