Thời tiết Hà Nội sắp có mưa vào cuối tuần?

Thứ sáu, 07:17 13/03/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội miền Bắc sẽ có nắng ấm trong ngày hôm nay. Đến cuối tuần trời lại có mưa do vùng hội tụ gió hoạt động mạnh.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa vào cuối tuần

Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc vẫn duy trì trời tạnh ráo và có nắng ấm trong ngày hôm nay.

Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác tại miền Bắc phổ biến trong khoảng từ 22-26 độ. Thời gian nắng ấm xảy ra vào trưa và chiều, còn buổi sáng trời vẫn rét.

Dự báo từ thứ Bảy đến thứ Hai tuần sau, vùng hội tụ gió Tây Nam trên mực 5000m sẽ xuất hiện ngay trên vùng núi Bắc Bộ gây mưa dông rải rác. Trong đó đáng chú ý tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên mây dông phát triển mạnh, xuất hiện những điểm mưa to, lượng vượt 50mm. Đi kèm theo nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông.

Tại khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội và ven biển Bắc Bộ có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Trung Bộ từ Hà Tĩnh trở vào đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai hay Đắk Lắk tiếp tục có mưa nhỏ ngắt quãng.

Nhiệt độ từ khu vực Thanh Hóa xuống TP Huế không vượt quá 23 độ, trời lạnh. Còn từ phường Hải Châu (Đà Nẵng) xuống đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) nhiệt độ cao hơn dao động từ 25-31 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời tiết ổn định là nắng, dịu mát, mức nhiệt từ 27-29 độ.

Nam Bộ thời tiết hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng cục bộ thuộc khu vực miền Đông. Trong đó phường Bình Phước, Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai; phường Thủ Dầu Một (TPHCM) nắng nóng 35-36 độ. Còn các nơi khác nhiệt độ dao động từ 31-34 độ.

Thời tiết Hà Nội sắp có mưa vào cuối tuần? - Ảnh 2.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội có mưa vào cuối tuần. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 13/3 đến ngày 14/3:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng sáng sớm và sáng 14/3 khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk: Có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 14/3 đến ngày 22/3:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng thời kỳ từ đêm 14-16/3 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

- Trung Trung Bộ: Từ đêm 14-15/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ từ khoảng ngày 17/3 đến cuối thời kỳ có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội giảm sâu bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?Thời tiết Hà Nội giảm sâu bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do miền Bắc nằm sâu trong không khí lạnh, đa số các nơi trời tạnh ráo và rét. Mức nhiệt thấp nhất tại khu vực này trong đó có Hà Nội dao động từ 15-18 độ.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngàyThời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.

