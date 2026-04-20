Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Vào những năm 1980, một sự kiện khảo cổ hy hữu đã diễn ra tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, khiến cả giới học thuật lẫn công chúng phải kinh ngạc. Trên đỉnh núi Bảo Sơn quanh năm mây mù bao phủ, các chuyên gia đã tình cờ phát hiện ra một lăng mộ cổ mang những đặc điểm không giống với bất kỳ công trình tang lễ nào từng được ghi nhận trước đó.

Điều gây chấn động nhất nằm ở hai tấm bia đá đứng sừng sững bên trong, ghi rõ danh tính của những người cư ngụ là Tề Thiên Đại Thánh và Thông Thiên Đại Thánh. Phát hiện này ngay lập tức làm dấy lên một câu hỏi lớn rằng liệu nhân vật Tôn Ngộ Không lừng lẫy trong văn học có thực sự chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng hay không.

Khám phá chấn động trên đỉnh núi

Lăng mộ nằm ở vị trí hiểm trở trên đỉnh núi, như một sự sắp đặt đầy ẩn ý của người xưa. Khi tiến vào bên trong, các nhà khảo cổ nhận thấy cấu trúc lăng mộ khá đơn giản nhưng lại chứa đựng những thông tin vô giá. Hai tấm bia đá không chỉ là những khối đá vô tri mà còn là minh chứng cho một hệ thống tín ngưỡng và văn hóa lâu đời. Tề Thiên Đại Thánh vốn là danh hiệu quá quen thuộc với bất kỳ ai yêu mến tác phẩm Tây Du Ký, nhưng cái tên Thông Thiên Đại Thánh lại gợi mở về một chương lịch sử ít người biết đến của hình tượng này.

Sau quá trình giám định và phân tích kỹ lưỡng, các chuyên gia kết luận rằng lăng mộ này có niên đại từ thời nhà Nguyên, tức là khoảng 700 năm trước. Điều này tạo nên một nghịch lý thú vị bởi tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân mãi đến thời nhà Minh mới ra đời. Sự tồn tại của lăng mộ trước cả khi cuốn tiểu thuyết nổi tiếng xuất hiện chứng tỏ rằng hình tượng Tề Thiên Đại Thánh đã ăn sâu vào tiềm thức dân gian và các vở kịch cổ từ rất lâu trước khi được hệ thống hóa trong văn chương.

Sự tò mò của đoàn khảo cổ càng được đẩy lên cao khi họ bắt đầu khai quật những hiện vật bên trong lăng mộ. Không giống như những ngôi mộ quý tộc thường chứa đầy vàng bạc châu báu, nơi đây lưu giữ nhiều đồ vật và họa tiết liên quan đến loài khỉ.

Một trong những khám phá gây tranh cãi nhất chính là một thanh gậy sắt dài hơn 7 mét, được làm từ sắt nguyên chất, nằm im lìm dưới lớp bụi thời gian. Sự tương đồng giữa thanh sắt này và cây gậy Như Ý biến hóa khôn lường của Tôn Ngộ Không khiến nhiều người không khỏi rùng mình vì sự trùng hợp quá đỗi kỳ lạ.

Ngoài ra, các nhà khoa học còn tìm thấy nhiều mẩu xương động vật và các vật dụng tế lễ cổ xưa. Những hiện vật này củng cố giả thuyết rằng đây không đơn thuần là một ngôi mộ giả hay mộ gió để thờ cúng, mà thực sự là nơi yên nghỉ của những cá nhân có ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa địa phương lúc bấy giờ. Những hình ảnh chạm khắc về loài khỉ trên đá cho thấy sự tôn sùng đặc biệt dành cho một linh vật mang sức mạnh phi thường và sự thông tuệ.

Đi tìm nguyên mẫu thực sự của Tôn Ngộ Không

Từ những bằng chứng thu thập được, các nhà sử học bắt đầu xây dựng lại bức tranh về nguồn gốc của nhân vật Tôn Ngộ Không. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích về chủ nhân thực sự của ngôi mộ. Một trong những quan điểm phổ biến nhất cho rằng nhân vật huyền thoại này được xây dựng dựa trên hình mẫu của Vô Chi Kỳ, một thủy quái trong thần thoại Trung Hoa sống ở sông Hoài. Vô Chi Kỳ thường được miêu tả với hình dạng một con vượn mình xanh, đầu trắng và có sức mạnh dời non lấp biển. Có thể Ngô Thừa Ân đã tổng hợp những truyền thuyết về Vô Chi Kỳ cùng những dấu tích thực tế về các vị Đại Thánh ở Phúc Kiến để tạo nên nhân vật Tôn Ngộ Không đầy sức sống.

Bên cạnh đó, giả thuyết về việc lăng mộ thuộc về một giáo phái hoặc một nhóm người tôn thờ linh vật khỉ cũng nhận được nhiều sự đồng thuận. Trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, việc thần thánh hóa các nhân vật có thật hoặc những thực thể tâm linh là điều rất phổ biến. Có khả năng Tề Thiên và Thông Thiên là hai anh em hoặc hai vị thủ lĩnh trong một cộng đồng địa phương, những người sau này đã được thần thoại hóa thông qua các vở kịch truyền khẩu của thời nhà Nguyên.

Cuộc tranh luận chưa có hồi kết giữa các chuyên gia

Mặc dù các hiện vật và văn bia là có thật, giới khảo cổ vẫn chia làm hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên tin rằng lăng mộ này là bằng chứng xác thực về việc các nhân vật trong Tây Du Ký có nguyên mẫu lịch sử cụ thể. Họ lập luận rằng thanh gậy sắt và các họa tiết khỉ không thể là sự ngẫu nhiên đơn thuần.

Ngược lại, những chuyên gia thận trọng hơn cho rằng đây có thể là một sản phẩm văn hóa được tạo ra bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt hoặc các đạo sĩ thời bấy giờ, nhằm hiện thực hóa những câu chuyện huyền thoại mà họ tôn thờ.

Tuy nhiên, bất kể câu trả lời cuối cùng là gì, lăng mộ Tề Thiên Đại Thánh ở Phúc Kiến vẫn là một phần di sản văn hóa đặc sắc. Nó chứng minh sức sống mãnh liệt của một biểu tượng văn hóa đã vượt qua ranh giới của những trang giấy để đi vào đời sống tâm linh của người dân. Sự mờ ảo giữa lịch sử và hư cấu chính là điều tạo nên sức hấp dẫn bền vững cho kho tàng văn hóa Trung Hoa, khiến mỗi khám phá dưới lòng đất đều trở thành một cuộc phiêu lưu đầy thú vị về quá khứ.

Nguồn: Sohu