Mới cưới 2 tháng, tôi mệt mỏi khi vợ mâu thuẫn với mẹ, muốn dọn ra ở riêng

Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ một tay nuôi tôi khôn lớn. Vì thương con, mẹ gần như không bao giờ bắt tôi làm việc nhà. Tôi quen với việc đi làm về là có cơm nước sẵn, nhà cửa gọn gàng. Khi lấy vợ, tôi mừng vì nghĩ đơn giản rằng có thêm người thì không khí gia đình sẽ vui hơn, ấm áp hơn.

Nhưng chỉ 2 tháng sau cưới, mọi chuyện không như tôi nghĩ. Những ngày đầu, vợ tôi khá chủ động trong việc nhà. Tôi thấy thương, nên rảnh là phụ giúp vợ rửa bát, quét nhà, phơi quần áo...

Với tôi, đó là điều bình thường, san sẻ để vợ đỡ vất vả. Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy, bà có vẻ không hài lòng khi thấy tôi làm việc nhà “đàn ông làm mấy việc này làm gì”, hay “mấy việc này của phụ nữ, đàn ông lo việc khác”…

Tôi đứng ở giữa, nhiều lúc cảm thấy rất khó xử (ảnh minh họa: AI)

Ban đầu, tôi không để ý nghĩ mẹ nói theo thói quen, nhưng ánh mắt không hài lòng của mẹ mỗi lần thấy tôi làm việc nhà khiến tôi bắt đầu thấy khó xử. Vợ tôi cũng nhận ra, mới đầu cô ấy im lặng nhưng càng ngày càng tỏ ra khó chịu.

Có lần, sau bữa cơm, tôi đứng dậy dọn bát thì mẹ thở dài, bảo tôi ngồi xuống nghỉ, để mẹ làm. Vợ tôi nghe thấy, mặt sầm lại. Tối hôm đó, cô ấy nói thẳng với tôi: “Anh làm việc nhà là chuyện bình thường mà mẹ cứ làm mọi thứ nặng nề. Em không thích cảm giác mình là người khiến mẹ khó chịu”.

Tôi cố giải thích rằng mẹ chỉ quen nếp cũ, không có ý gì nhưng vợ tôi nói, chính như thế mới khiến cô ấy mệt mỏi. Từ đó, những chuyện rất nhỏ cũng trở thành mâu thuẫn từ cách nấu ăn, giờ giấc sinh hoạt, việc tôi nghe lời mẹ nhiều hay ít…

Không khí trong nhà ngày càng nặng nề, mẹ bắt đầu giữ khoảng cách với con dâu, ít nói hơn. Vợ tôi cũng lầm lì, làm gì cũng muốn chứng minh mình không phải người “lười biếng” hay “ỷ lại chồng”. Còn tôi đứng ở giữa, nhiều lúc cảm thấy rất khó xử.

Mới đây, vợ tôi đề nghị ra ở riêng. Cô ấy nói cần không gian riêng để thở, để tránh những va chạm không đáng có. Tôi không muốn để mẹ ở một mình. Mẹ đã quen có tôi bên cạnh suốt mấy chục năm, giờ nếu tôi dọn ra ngoài, tôi sợ mẹ sẽ buồn, sẽ thấy mình bị bỏ rơi. Nhưng nếu tiếp tục sống chung thế này, tôi lại sợ những mâu thuẫn âm ỉ giữa mẹ và vợ tôi ngày một lớn.

Có những đêm, tôi nằm suy nghĩ rất lâu. Tôi tự hỏi, phải chăng mình đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần yêu thương là đủ để dung hòa mọi khác biệt? Tôi không muốn trở thành người chồng vô tâm với vợ, cũng không muốn là đứa con bất hiếu với mẹ. Nhưng càng cố giữ cả hai, tôi lại càng thấy mình bất lực.