5 sai lầm khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng, nhiều người nghỉ hưu mới nhận ra

5 sai lầm phổ biến khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng

Nhiều người chỉ nhận ra lương hưu không đủ sống khi đã nghỉ việc, trong khi nguyên nhân thường đến từ những sai lầm kéo dài nhiều năm trước đó. Phổ biến nhất là chỉ trông chờ vào lương hưu mà không có nguồn thu bổ sung, không lập kế hoạch chi tiêu sau nghỉ hưu, đánh giá thấp chi phí y tế, thiếu kiến thức quản lý tài chính cá nhân và không điều chỉnh lối sống theo thu nhập thực tế. Những sai lầm này khiến thu nhập hưu trí nhanh chóng bị bào mòn, dẫn tới thiếu hụt tài chính hằng tháng dù đã từng có mức lương ổn định khi còn đi làm.

