Mỗi lần chồng đến nhà mẹ vợ liền trở nên khác lạ, khó hiểu

Để đánh giá một người, cách họ đối xử với người khác là yếu tố cơ bản cần quan tâm. Ở bề ngoài, anh ta có vẻ được nhưng khi giao tiếp thì thấy con người thực sự của anh ta, theo Thời báo Văn học nghệ thuật. Có những người nhìn bề ngoài tưởng như rất thoải mái, nhưng chỉ qua cách giao tiếp, ứng xử trong những hoàn cảnh khác nhau mới thấy rõ tính cách thật. Câu chuyện về một người chồng mỗi lần đến nhà mẹ vợ lại trở nên vô cùng dè dặt dưới đây cũng khiến nhiều người bàn luận.

Chồng cư xử khác hẳn khi đến nhà mẹ vợ

Một câu chuyện được đăng tải trên Xiaohongshu, Trung Quốc, đang nhận được nhiều sự quan tâm vì tình huống khá quen thuộc trong đời sống hôn nhân.

Nhân vật chính là Tinh Lan, 30 tuổi, sống tại Thâm Quyến. Cô cho biết mình và chồng mới kết hôn được 5 tháng. Do cả hai đều bận rộn, dù nhà mẹ đẻ không quá xa nhưng vợ chồng cô không thường xuyên về thăm.

Theo lời Tinh Lan, mỗi lần trở về nhà mẹ, cô và mẹ thường trò chuyện rất vui vẻ. Mẹ cô cũng khá quý con rể, thường chủ động nấu những món anh thích và thoải mái hỏi han, trò chuyện.

Thế nhưng thái độ của chồng lại khiến cô không thể hiểu nổi. Người phụ nữ kể rằng mỗi lần đặt chân đến nhà mẹ vợ, chồng cô lập tức trở nên vô cùng khách sáo. Anh gần như không dám làm bất cứ điều gì khiến bản thân cảm thấy quá tự nhiên.

Thông thường, anh không chủ động cởi giày thay dép mà chỉ làm sau khi vợ nhiều lần nhắc nhở. Thậm chí, có lúc anh còn ngồi nguyên dưới sàn thay vì lên giường hoặc sofa nghỉ ngơi.

Có lần giữa trưa mất điện, thời tiết nóng bức, Tinh Lan khuyên chồng thay sang bộ quần áo thoáng mát rồi nằm nghỉ. Tuy nhiên, anh nhất quyết không đồng ý.

"Anh ấy lúc đầu còn ngồi dưới sàn, sau đó mới chuyển lên ghế. Tôi thật sự không hiểu tại sao phải khách sáo đến mức như vậy", cô chia sẻ.

Điều khiến Tinh Lan càng cảm thấy khó hiểu là chồng dường như luôn trong trạng thái dè dặt. Cô đi đâu, anh thường đi theo phía sau. Đến khi vợ ngủ dậy, anh còn chủ động ngồi tết tóc cho cô.

Tinh Lan nói rằng chỉ vài tiếng ở nhà mẹ vợ nhưng cô có cảm giác chồng "mệt mỏi như cả năm". Cô từng hỏi lý do nhưng anh không giải thích rõ.

Tinh Lan đăng ảnh chồng chỉ ngồi bấm điện thoại, vẫn mặc nguyên áo sơ mi, quần âu dù trời nắng nóng.

Dân mạng bênh vực người chồng

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, Tinh Lan có lẽ không ngờ phần lớn bình luận lại đứng về phía chồng mình. Nhiều người cho rằng cách cư xử của anh không có gì kỳ quặc. Trái lại, đó có thể là biểu hiện của sự giữ ý khi mới làm con rể.

Dù được mẹ vợ yêu quý, người chồng vẫn có thể chưa thực sự cảm thấy thoải mái khi ở một không gian vốn không phải nhà mình. Đặc biệt, vợ chồng mới cưới vài tháng, việc giữ khoảng cách và cẩn trọng trong cách sinh hoạt là điều không quá khó hiểu.

Một số cư dân mạng còn chia sẻ chính họ từng trải qua cảm giác tương tự.

Có người kể sau hơn một năm kết hôn, chồng vẫn chỉ dám ngồi ở mép ghế mỗi khi về nhà vợ. Một thời gian sau, anh mới bắt đầu thoải mái ngồi trên sofa.

Người khác cho biết chồng mình từng có thói quen không dám tự mở tủ lạnh ở nhà vợ trong năm đầu tiên sau kết hôn. Sau nhiều năm, mọi thứ dần thay đổi và anh trở nên tự nhiên hơn.

Sự thoải mái với gia đình hai bên cần thời gian

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng cảm cho rằng những tháng đầu làm rể, làm dâu thường đi kèm cảm giác ngại ngùng. Đứng hay ngồi thế nào, ăn uống ra sao, có nên tự lấy đồ hay không... đôi khi đều phải cân nhắc.

Một người khác chia sẻ câu chuyện của gia đình mình: chồng từng nhất định không chịu đến nhà mẹ vợ một mình. Nhưng sau 10 năm hôn nhân và khi đã có 3 con, anh trở nên thân thiết với mẹ vợ đến mức có thể cùng bà đi siêu thị, thậm chí giặt đồ giúp bà khi bà bị ốm.

Những câu chuyện này cho thấy sự gắn bó với gia đình hai bên thường không hình thành ngay lập tức. Nó được tạo nên qua thời gian, những lần gặp gỡ và sự tương tác trong cuộc sống hàng ngày.

Vì vậy, thay vì xem sự dè dặt của người chồng là "kỳ quặc", nhiều người cho rằng Tinh Lan có thể cho anh thêm thời gian để thích nghi.

Trong đời sống hôn nhân, mỗi người cũng có một tốc độ khác nhau khi bước vào vai trò mới. Có người nhanh chóng coi nhà bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng như nhà mình, nhưng cũng có người cần nhiều năm mới thực sự thoải mái.

Sự tự nhiên trong một gia đình vì thế có lẽ không nên được đo bằng việc một người có dám nằm lên sofa, tự mở tủ lạnh hay thay quần áo khi đến nhà bố mẹ vợ hay không. Điều quan trọng hơn là hai bên có thể dần xây dựng cảm giác gần gũi và tin tưởng với nhau.

Dấu hiệu chứng tỏ bạn đang sở hữu người chồng tuyệt vời

Nếu chồng bạn có những đặc điểm dưới đây, đừng để tuột mất anh ấy bởi bạn thật may mắn khi đang sở hữu một người chồng tuyệt vời, theo Tiền Phong.

Bạn có được người chồng biết quan tâm chăm sóc đến bố mẹ hai bên thì chứng tỏ chồng bạn rất tốt tính biết cách cư xử với mọi người. Ảnh minh họa

1. Chồng bạn biết cách kiếm tiền

Anh ấy không chấp nhận cảnh ngồi "chờ sung rụng" mà luôn có đầu óc tính toán suy nghĩ để tìm ra cách kiếm tiền để nuôi sống vợ con.

Chồng bạn không nhất thiết phải kiếm được thật nhiều tiền mà chỉ cần kiếm đủ cho cuộc sống của gia đình luôn đầm ấm hạnh phúc. Vì đồng tiền thực ra không mang lại hạnh phúc mà là cách cư xử của người kiếm được tiền sẽ mang lại hạnh phúc cho người nhận tiền.

2. Chồng của bạn biết điểm dừng

Nếu chồng bạn là người đàn ông biết cách uống rượu, nói khác đi là biết điểm dừng để có thể kiểm soát mọi hành động việc làm của mình thì đó cũng là dấu hiệu của một người chồng tuyệt vời.

Và chồng bạn rất khôn khéo trong mỗi cuộc nhậu vừa không để mất lòng bạn nhậu lại vừa biết giữ gìn sức khỏe mà vẫn tiếp tục cuộc vui với mọi người.

3. Chồng bạn đối xử rất công bằng với bố mẹ nội ngoại

Bạn có được người chồng biết quan tâm chăm sóc đến bố mẹ hai bên thì chứng tỏ chồng bạn rất tốt tính biết cách cư xử với mọi người.

Vì vậy bạn cần phải ủng hộ những đức tính ấy của anh ấy bằng cách bạn cũng đối xử với bố mẹ anh ấy tốt như anh ấy làm với gia đình bạn vậy.

4. Chồng bạn luôn dành thời gian quan tâm đến vợ con

Anh ấy dù bận việc nhưng vẫn luôn tìm cách để trò chuyện hay tâm sự cùng vợ con. Anh ấy thích những bữa cơm bạn nấu và luôn mong muốn được ăn những bữa cơm gia đình.

Những lúc bạn buồn bực anh ấy có thể cảm nhận được qua nét mặt của bạn để có những cách ứng xử kịp thời tránh được xung khắc trong gia đình.

5. Chồng bạn biết cách giao tiếp với mọi người

Mỗi khi chồng bạn nói chuyện với ai bạn cảm thấy anh ấy rất lễ phép với người lớn tuổi không chấp vặt với những người ham chiến thắng bỏ qua những kẻ "khoa môi múa mép".

Anh ấy trò chuyện rất thoải mái, cởi mở mà không làm mất lòng mọi người.

6. Anh ấy biết làm việc nhà cùng với bạn

Nếu như bạn có được một người chồng luôn biết cách chia sẻ việc nhà cùng vợ thì bạn sẽ có nhiều thời gian dành cho chồng con hơn và gia đình bạn sẽ luôn hạnh phúc.