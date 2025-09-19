Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Một hành tinh lùn được xác định “có thể duy trì sự sống”

Thứ sáu, 20:17 19/09/2025 | Chuyện đó đây
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Dữ liệu từ NASA cung cấp lần lượt 3 mảnh ghép cho thấy hành tinh lùn Ceres có thể có nguồn năng lượng hóa học lâu dài để duy trì sự sống.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances, tiết lộ thấy hành tinh lùn Ceres, thiên thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh nằm giữa quỹ đạo của Sao Hỏa và Sao Mộc, rất có thể từng sở hữu sự sống.

Một hành tinh lùn được xác định “có thể duy trì sự sống” - Ảnh 1.

Hành tinh lùn Ceres, nơi có thể từng có sự sống - Ảnh: NASA

Theo Sci-News, dữ liệu từ sứ mệnh Dawn của NASA trước đây cho thấy các vùng sáng, phản chiếu trên bề mặt Ceres chủ yếu được tạo thành từ muối còn sót lại trong chất lỏng thấm lên từ dưới lòng đất.

Một nghiên cứu năm 2020 chỉ ra rằng chất lỏng này đến từ một đại dương nước mặn nằm bên dưới bề mặt hành tinh lùn.

Còn theo một nghiên cứu khác cũng sử dụng dữ liệu từ sứ mệnh Dawn, Ceres có vật chất hữu cơ dưới dạng phân tử carbon. Nước và carbon là 2 yếu tố quan trọng quyết định khả năng tồn tại của sự sống.

Giờ đây, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Sam Courville từ Đại học bang Arizona và Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA (Mỹ) đã xây dựng các mô hình nhiệt, hóa học mô phỏng nhiệt độ và thành phần bên trong của Ceres theo thời gian.

Họ phát hiện ra rằng khoảng 2,5 tỉ năm trước, đại dương ngầm của Ceres có thể có nguồn cung cấp nước nóng ổn định và chứa các loại khí hòa tan, di chuyển lên từ các loại đá biến chất trong lõi đá.

Nhiệt lượng này xuất phát từ sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ của lớp đá bên trong hành tinh lùn này khi nó còn non trẻ, một quá trình được cho là phổ biến đối với các thiên thể trong hệ Mặt Trời.

Ceres mà chúng ta biết ngày nay khó có thể sinh sống được. Nó lạnh giá, nhiều băng và ít nước hơn trong quá khứ.

Nhưng những bằng chứng mới này cho thấy hành tinh lùn này từng có một thời gian dài duy trì được nguồn năng lượng hóa học đủ để duy trì sự sống.

Đây không phải bằng chứng trực tiếp cho thấy Ceres có sự sống, nhưng cho chúng ta thấy rằng trong quá khứ, nó đã từng phù hợp để sống.

Nghiên cứu chỉ ra rằng cơ hội cho sự sống tồn tại ở Ceres cao nhất là từ khoảng nửa tỉ cho đến 2 tỉ năm sau khi nó hình thành, tức 2,5-4 tỉ năm trước, khi lõi đá của nó đạt đến nhiệt độ đỉnh điểm.

Với khung thời gian đó, nếu có sự sống, thì đó rất có thể là các sinh vật đơn bào giống như sinh vật sơ khai của Trái Đất.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cây cối ven Tây Hồ ở Trung Quốc đồng loạt liên tục "nhả khói", chuyên gia lập tức vào cuộc

Cây cối ven Tây Hồ ở Trung Quốc đồng loạt liên tục "nhả khói", chuyên gia lập tức vào cuộc

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Cảnh tượng cây cối ven Tây Hồ (Hàng Châu) bỗng nhiên "phả khói" đen xám khiến nhiều người xôn xao.

Phát hiện khủng khiếp về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể ra đời

Phát hiện khủng khiếp về nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể ra đời

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Các thành phần cơ bản cần thiết để xây dựng những hành tinh có sự sống đã được phát hiện ở nơi tưởng chừng rất chết chóc.

Nguy cơ khi lõi Trái đất “lệch nhịp”

Nguy cơ khi lõi Trái đất “lệch nhịp”

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Những biến đổi bất thường của sóng địa chấn sâu trong lòng đất đang hé lộ khả năng xuất hiện các hoạt động khác thường bên trong lõi Trái đất.

Phóng to 1 điểm trong bức tranh nổi tiếng của Van Gogh, chuyên gia phát hiện bí mật ẩn giấu suốt 136 năm

Phóng to 1 điểm trong bức tranh nổi tiếng của Van Gogh, chuyên gia phát hiện bí mật ẩn giấu suốt 136 năm

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Phát hiện bất ngờ về bức tranh “Những cây ô liu” của chuyên gia đã khiến giới yêu nghệ thuật bàn tán xôn xao.

Một vật thể ngoài hành tinh 4,56 tỷ năm tuổi đã đâm vào một ngôi nhà ở Mỹ: Các nhà khoa học cho biết nó già hơn Trái Đất 17 triệu năm!

Một vật thể ngoài hành tinh 4,56 tỷ năm tuổi đã đâm vào một ngôi nhà ở Mỹ: Các nhà khoa học cho biết nó già hơn Trái Đất 17 triệu năm!

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Thiên thạch đặc biệt này đã có một hành trình dài trong vũ trụ trước khi lao xuống McDonough (ngoại ô thành phố Atlanta), Hoa Kỳ.

Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống

Năm 2008, có người đã âm thầm xây một căn hầm mật trên núi băng, bên trong chứa "bản sao lưu" cuối cùng của sự sống

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Trên đảo Spitsbergen của Na Uy, thuộc quần đảo Svalbard lạnh giá ở Bắc Cực, có một công trình sâu trong lòng núi băng mang ý nghĩa rất lớn với nhân loại.

Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Một người đàn ông đang đi bộ qua những con đường mòn tuyệt đẹp của công viên thì bị rắn đuôi chuông khổng lồ chặn lại.

Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mới

Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mới

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Hình dáng kỳ lạ của chúng gây chú ý trong giới khoa học.

Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụ

Lộ diện “người khổng lồ bí ẩn” chưa từng thấy trong vũ trụ

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Dữ liệu kết hợp bởi 3 đài quan sát LIGO - Virgo - KAGRA đã giúp xác định một tín hiệu rất lạ từ vũ trụ.

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Loài chim này đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên.

Xem nhiều

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, vừa nở ra đã biết bay

Chuyện đó đây

Loài chim này đi ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên.

Phóng to 1 điểm trong bức tranh nổi tiếng của Van Gogh, chuyên gia phát hiện bí mật ẩn giấu suốt 136 năm

Phóng to 1 điểm trong bức tranh nổi tiếng của Van Gogh, chuyên gia phát hiện bí mật ẩn giấu suốt 136 năm

Chuyện đó đây
Cảnh báo mới: Nhân loại chỉ còn cách "ngưỡng giới hạn khủng khiếp" 3 năm nữa

Cảnh báo mới: Nhân loại chỉ còn cách "ngưỡng giới hạn khủng khiếp" 3 năm nữa

Chuyện đó đây
Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Đang đi bộ, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Chuyện đó đây
Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mới

Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mới

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top