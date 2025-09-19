Một hành tinh lùn được xác định “có thể duy trì sự sống”
Dữ liệu từ NASA cung cấp lần lượt 3 mảnh ghép cho thấy hành tinh lùn Ceres có thể có nguồn năng lượng hóa học lâu dài để duy trì sự sống.
Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances, tiết lộ thấy hành tinh lùn Ceres, thiên thể lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh nằm giữa quỹ đạo của Sao Hỏa và Sao Mộc, rất có thể từng sở hữu sự sống.
Theo Sci-News, dữ liệu từ sứ mệnh Dawn của NASA trước đây cho thấy các vùng sáng, phản chiếu trên bề mặt Ceres chủ yếu được tạo thành từ muối còn sót lại trong chất lỏng thấm lên từ dưới lòng đất.
Một nghiên cứu năm 2020 chỉ ra rằng chất lỏng này đến từ một đại dương nước mặn nằm bên dưới bề mặt hành tinh lùn.
Còn theo một nghiên cứu khác cũng sử dụng dữ liệu từ sứ mệnh Dawn, Ceres có vật chất hữu cơ dưới dạng phân tử carbon. Nước và carbon là 2 yếu tố quan trọng quyết định khả năng tồn tại của sự sống.
Giờ đây, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Sam Courville từ Đại học bang Arizona và Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA (Mỹ) đã xây dựng các mô hình nhiệt, hóa học mô phỏng nhiệt độ và thành phần bên trong của Ceres theo thời gian.
Họ phát hiện ra rằng khoảng 2,5 tỉ năm trước, đại dương ngầm của Ceres có thể có nguồn cung cấp nước nóng ổn định và chứa các loại khí hòa tan, di chuyển lên từ các loại đá biến chất trong lõi đá.
Nhiệt lượng này xuất phát từ sự phân rã của các nguyên tố phóng xạ của lớp đá bên trong hành tinh lùn này khi nó còn non trẻ, một quá trình được cho là phổ biến đối với các thiên thể trong hệ Mặt Trời.
Ceres mà chúng ta biết ngày nay khó có thể sinh sống được. Nó lạnh giá, nhiều băng và ít nước hơn trong quá khứ.
Nhưng những bằng chứng mới này cho thấy hành tinh lùn này từng có một thời gian dài duy trì được nguồn năng lượng hóa học đủ để duy trì sự sống.
Đây không phải bằng chứng trực tiếp cho thấy Ceres có sự sống, nhưng cho chúng ta thấy rằng trong quá khứ, nó đã từng phù hợp để sống.
Nghiên cứu chỉ ra rằng cơ hội cho sự sống tồn tại ở Ceres cao nhất là từ khoảng nửa tỉ cho đến 2 tỉ năm sau khi nó hình thành, tức 2,5-4 tỉ năm trước, khi lõi đá của nó đạt đến nhiệt độ đỉnh điểm.
Với khung thời gian đó, nếu có sự sống, thì đó rất có thể là các sinh vật đơn bào giống như sinh vật sơ khai của Trái Đất.
