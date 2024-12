Một học sinh lớp 8 tử vong do chế tạo pháo

Khoảng 10h30’ ngày 8/12/2024, cháu N (SN 2011, học sinh lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang chế tạo pháo trong phòng ngủ của mình thì xảy ra nổ khiến nạn nhân bị đa chấn thương vùng mặt, vùng trán, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trần nhà bị bung do vụ nổ tại hiện trường vụ tai nạn làm em N tử vong (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, đây không phải là trường hợp cá biệt bị nạn do pháo nổ. Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, ngoài vụ việc đau lòng trên, địa bàn tỉnh Gia Lai có 13 học sinh bị tai nạn thương tích do chế tạo pháo nổ.

Để ngăn ngừa hiểm họa do các hành vi chế tạo pháo nổ gây ra, các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội cần chú trọng giáo dục cho các em có nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của pháo nổ; hành vi chế tạo pháo hoặc mua bán nguyên liệu chế tạo pháo.

Ngoài những rủi ro, có thể dẫn đến tai nạn thương tích thì đây còn là hành vi vi phạm pháp luật, bị xử phạt hành chính theo Nghị định 137 năm 2020 của Chính phủ. Thậm chí, hành vi này còn có thể bị xử lý hình sự với hình phạt cao nhất lên đến 15 năm.