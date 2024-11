Bị lực lượng chức năng truy đuổi, lái xe ô tô chở pháo lậu bỏ xe, nhảy xuống sông

Ngày 27/11, thông tin với báo chí, Công an TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã truy bắt thành công tài xế xe ô tô chở pháo lậu và dương tính với chất ma túy.

Chạy gần 20km khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, tài xế bỏ xe ô tô nhảy xuống sông.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 26/11, Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP. Bến Cát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đường 7A, thuộc phường An Điền, đã phát hiện xe ô tô BKS 51L-064.46 do Đỗ Tuấn An (quê Tây Ninh) điều khiển vi phạm tốc độ quy định nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy vì vậy tổ tuần tra đã tiến hành truy đuổi. Trong lúc điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường, tài xế liên tục ép xe của tổ tuần tra. Sau khoảng 20km, khi đến gần bờ sông Thị Tính (thuộc Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa), tài xế bỏ xe ô tô nhảy xuống sông bỏ trốn, tuy nhiên đối tượng này sau đó đã được khống chế, bắt giữ thành công.

Qua kiểm tra tại cơ quan công an, tài xế Đỗ Tuấn An có kết quả dương tính với ma túy đá. Nguồn: Công an TP. Bến Cát

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô con cất giấu 30 hộp pháo có tổng trọng lượng 53kg, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Khai thác nhanh, Đỗ Tuấn An khai nhận số pháo trên không có hóa đơn, chứng từ, được một người đàn ông thuê vận chuyển từ tỉnh Tây Ninh về TX. Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) để tiêu thụ. Riêng tài xế Đỗ Tuấn An có kết quả dương tính với ma túy đá.

