Cái kết cho 5 đối tượng đốt pháo

Ngày 27/11, Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng; tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo.

Đối tượng Nguyễn Quang Bình và Phạm Văn Minh.

Trước đó, tối 23/11, tổ công tác Công an TP Vinh khi đang thực hiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự khu vực phường Hưng Dũng thì phát hiện có tiếng pháo hoa nổ liên tục tại khu dân cư thuộc khối Trung Định. Xác định pháo hoa nổ tại một quán cà phê đang khai trương trên đường Phong Định Cảng, cơ quan chức năng làm rõ 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn về hành vi đốt pháo ném ra đường, gây mất trật tự công cộng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Quang Bình (SN 1988, trú tại khối 15, phường Trường Thi) và Phạm Văn Minh (SN 1993, ở khối Trung Định) khai nhận tại buổi khai trương quán cà phê của một người bạn, cả 2 đã châm lửa và đốt pháo nổ, loại pháo 36 quả do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, Công an TP Vinh cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1995), Trần Trung Thành (SN 1985), Dương Văn Toàn (SN 1982), cùng trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh về tội gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng Phạm Anh Tuấn, Trần Trung Thành và Dương Văn Toàn tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, ngày 29/10, Tuấn, Thành, Toàn đến nhà hàng tại xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa để ăn uống, giao lưu. Sau đó, Toàn và Thành đưa pháo (mua từ một người đàn ông lạ mặt) cùng Tuấn đưa ra khu vực bãi đất trước nhà hàng rồi dùng bật lửa châm ngòi, đốt pháo. Lúc này, trong nhà hàng có khoảng hơn 50 người, tiếng pháo nổ cùng những tia lửa tóe khắp nơi khiến những người có mặt tại nhà hàng lo lắng, bức xúc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép.

Cơ quan Công an khuyến cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về pháo. Tuyệt đối không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ. Đối với các sản phẩm pháo hoa được phép sử dụng, phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hành vi dân sự, sử dụng khi được phép, bảo đảm an toàn và chỉ mua tại các cửa hàng được phép kinh doanh theo quy định.

Đặc biệt, khi phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm quy định về phòng, chống pháo nổ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tích cực tuyên truyền đến người thân, gia đình, bạn bè tuân thủ thực hiện, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đốt pháo nổ là hành vi có thể gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và văn bản pháp luật hiện hành, hành vi đốt pháo trái phép có mức phạt cao nhất lên đến 07 năm tù.

