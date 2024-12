Nỗ lực ngăn chặn pháo lậu dịp cận Tết

Nhiều thủ đoạn tinh vi mua bán pháo lậu

Tại Nghệ An, dù lượng pháo lậu mà các lực lượng chức năng thu giữ là rất lớn, tuy nhiên các hành vi vi phạm pháp luật về pháo dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi để buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép.

Kiểm đếm số lượng pháo hoa vi phạm tại huyện Yên Thành.

Mới đây, ngày 29/11, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục QLTT Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) kiểm tra phương tiện xe mô tô 2 bánh do ông N.C.C. (địa chỉ trú tại xóm Tiên Sơn, xã Tây Thành, huyện Yên Thành). Cơ quan chức năng phát hiện sau yên xe máy có chứa 26 hộp pháo các loại do nước ngoài sản xuất, bên ngoài có hình ảnh pháo hoa nổ với tổng trọng lượng 44,5 kg.

Trước đó, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép pháo nổ xuyên quốc gia, thu giữ 280kg pháo nổ các loại từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều hộp pháo vận chuyển lậu từ biên giới vào.

Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án đã gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên di biến động, ngụy trang "hàng cấm" bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Sau một thời gian theo dõi, cơ quan chức năng bắt giữ 2 đối tượng gồm Đồng Mạnh Hòa (SN 1972, trú tại xã Sơn Hải) và Nguyễn Xuân Mệnh (SN 1980, trú tại xã An Hòa) cùng huyện Quỳnh Lưu. Tang vật thu giữ 280kg pháo nổ các loại, 1 xe máy, 1 xe kéo và 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã ngụy trang số pháo trên trong các thùng gỗ kín rồi vận chuyển thông qua xe khách, sau khi nhận được pháo sẽ phân tán, cất giấu và mang đi tiêu thụ ở các địa bàn.

Quyết liệt các biện pháp phòng ngừa

Không chỉ đẩy mạnh xử lý buôn bán pháo lậu, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An còn "mạnh tay" xử lý các đối tượng đốt pháo. Theo đó, ngày 27/11, Công an TP Vinh (Nghệ An) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng; tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo.

Tối 23/11, tổ công tác Công an TP Vinh khi đang thực hiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự khu vực phường Hưng Dũng thì phát hiện có tiếng pháo hoa nổ liên tục tại khu dân cư thuộc khối Trung Định. Xác định pháo hoa nổ tại một quán cà phê đang khai trương trên đường Phong Định Cảng, cơ quan chức năng làm rõ 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn về hành vi đốt pháo ném ra đường, gây mất trật tự công cộng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng là Nguyễn Quang Bình (SN 1988, trú tại khối 15, phường Trường Thi) và Phạm Văn Minh (SN 1993, ở khối Trung Định) khai nhận tại buổi khai trương quán cà phê của một người bạn, cả 2 đã châm lửa và đốt pháo nổ, loại pháo 36 quả do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, Công an TP Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phạm Anh Tuấn (SN 1995), Trần Trung Thành (SN 1985), Dương Văn Toàn (SN 1982), cùng trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh về tội gây rối trật tự công cộng. Tối 29/10, Tuấn, Thành, Toàn đến nhà hàng tại xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa để ăn uống, giao lưu. Sau đó, Toàn và Thành đưa pháo (mua từ một người đàn ông lạ mặt) cùng Tuấn đưa ra khu vực bãi đất trước nhà hàng rồi dùng bật lửa châm ngòi, đốt pháo.

Các đối tượng Phạm Anh Tuấn, Trần Trung Thành và Dương Văn Toàn tại cơ quan công an.

Để hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm về pháo, Công an Nghệ An đã sớm tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn tỉnh Nghệ An dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Đồng thời, để ngăn chặn hiệu quả các đối tượng mua bán pháo nổ, công an các địa phương tập trung phòng ngừa, đấu tranh, từ sớm, từ xa. Trong đó, nhắm vào các đối tượng hoạt động ở các đường dây, ổ nhóm buôn bán trái phép các loại pháo, thuốc pháo; các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo...

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tuyến biển nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhập lậu pháo, thuốc pháo trái phép vào Nghệ An.

