Một khách sạn của Sun Group có quán bar lọt Top 50 tại 'sân chơi' danh giá bậc nhất ngành F&B thế giới

The Hudson Rooms - quán bar rooftop nằm trên tầng thượng khách sạn Capella Hanoi - vừa được xướng tên ở vị trí thứ 46 trong bảng xếp hạng Asia's 50 Best Bars 2026 (50 quán bar tốt nhất châu Á 2026). Sự kiện này đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này. Năm nay, Việt Nam chỉ có hai quán bar được vinh danh trong Top 50.

Không gian sang trọng của The Hudson Rooms tại tầng thượng khách sạn Capella Hanoi.

Là một phần của hệ thống The World's 50 Best, Asia's 50 Best Bars được xem là một trong những giải thưởng danh giá và có sức ảnh hưởng lớn nhất của ngành bar thế giới. Không giống nhiều giải thưởng dựa trên hồ sơ đề cử, kết quả được quyết định bởi hội đồng gồm hơn 300 chuyên gia độc lập là bartender, chủ quán bar, nhà báo, chuyên gia tư vấn và những cây bút ẩm thực hàng đầu đến từ khắp châu Á.

Các thành viên chỉ được bỏ phiếu cho những quán bar họ trực tiếp trải nghiệm trong thời gian quy định, dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng đồ uống, kỹ thuật pha chế, tính sáng tạo, dịch vụ, không gian, bầu không khí và trải nghiệm tổng thể. Không có quy trình đăng ký hay vận động giải thưởng, vì vậy việc lọt vào top 50 luôn được xem là một trong những cột mốc khó chinh phục nhất của ngành bar.

Những ly cocktail đặc trưng đã đưa The Hudson Rooms vươn lên Top 50 châu Á năm nay.

Nếu năm ngoái The Hudson Rooms lần đầu ghi tên trong Asia's 100 Best Bars với vị trí thứ 86, thì năm nay việc vươn lên Top 50 châu Á đánh dấu bước tiến vượt bậc của quán bar khách sạn đầu tiên tại Hà Nội đạt được thành tích này.

Tọa lạc trên tầng cao nhất của Capella Hanoi, The Hudson Rooms đưa thực khách trở về không khí hào hoa của New York những năm 1920 với những đường nét Art Deco, gương đồng mờ, đá cẩm thạch và ánh sáng vàng đặc trưng. Ban ngày, nơi đây là "oyster bar" (quầy bar chuyên phục vụ hàu và hải sản) lấy cảm hứng từ chợ hải sản Fulton Fish Market nổi tiếng của New York với các tháp hàu, hải sản tươi sống và trứng cá tầm. Khi màn đêm buông xuống, không gian chuyển mình thành điểm hẹn cocktail cao cấp cùng nghi thức trải thảm đỏ diễn ra mỗi tối lúc 21 giờ 30, mang đến trải nghiệm đầy tính sân khấu.

Track 61 – quán bar bí mật dành cho những thực khách đam mê khám phá đa tầng hương vị các đồ uống.

Ẩn phía sau The Hudson Rooms là Track 61 - một speakeasy (quán bar bí mật) chỉ dành cho những vị khách giải được câu đố để tìm lối vào. Lấy cảm hứng từ đường hầm bí mật nối ga Grand Central với khách sạn Waldorf Astoria trong lịch sử New York, Track 61 mang đến bộ sưu tập whisky quý hiếm, cigar thượng hạng và không gian riêng tư dành cho những người yêu nghệ thuật thưởng thức rượu.

Dẫn dắt The Hudson Rooms là bartender trưởng Nguyễn Ngọc Khánh (Patrick) - Quán quân World Class Vietnam 2025 - dưới sự điều hành của quản lý Sean Halse. Thực đơn cocktail mới mang tên Express Line được xây dựng từ cảm hứng hệ thống tàu điện ngầm New York, chia thành bốn tuyến metro với bốn phong cách cocktail khác nhau, biến mỗi ly đồ uống thành một hành trình khám phá thành phố không ngủ.

Bartender Patrick (trái) và quản lý bar Sean Halse (phải)

The Hudson Rooms là một phần trong hệ sinh thái trải nghiệm của Capella Hanoi - khách sạn siêu sang do Sun Group đầu tư tại trung tâm thủ đô Hà Nội. Được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, Capella Hanoi tái hiện không gian của một nhà hát opera thu nhỏ, nơi mỗi phòng nghỉ, nhà hàng và quầy bar đều kể một câu chuyện về thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật biểu diễn đầu thế kỷ 20. Kể từ khi đi vào hoạt động, khách sạn liên tục được các tổ chức và tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vinh danh, trở thành một trong những biểu tượng nghỉ dưỡng sang trọng của Hà Nội.

Việc The Hudson Rooms lọt Top 50 châu Á tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư của Sun Group trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng cao cấp - không chỉ phát triển những khách sạn đẳng cấp quốc tế mà còn kiến tạo các trải nghiệm ẩm thực, giải trí và phong cách sống có khả năng cạnh tranh với những điểm đến hàng đầu khu vực. Thành tích này đồng thời góp phần đưa Hà Nội hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ ngành bar châu Á, bên cạnh các trung tâm lâu đời như Singapore, Hong Kong, Tokyo hay Seoul.

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