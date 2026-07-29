Lái xe máy điện phong cách cổ điển, công nghệ thông minh vượt tầm giá chỉ 21,7 triệu đồng

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Xe máy điện phong cách cổ điển, công nghệ thông minh vượt tầm

Xe máy điện YADEA Orla P





YADEA Orla P mang phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu xe tay ga cổ điển với các đường nét bo tròn mềm mại, kết hợp nhiều chi tiết hiện đại.

YADEA Orla P mang phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ những mẫu xe tay ga cổ điển

Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm đèn pha LED thấu kính hình chữ V, có cường độ chiếu sáng theo công bố đạt khoảng 20.000 candela, tầm chiếu xa khoảng 55 m và vùng chiếu rộng khoảng 10 m, hỗ trợ người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển vào ban đêm.

Khoang lái được trang bị màn hình LCD kích thước 5,91 inch hiển thị các thông số như tốc độ, dung lượng điện và trạng thái vận hành.

Thông qua ứng dụng YADEA và kết nối Bluetooth, người dùng có thể mở khóa xe bằng điện thoại, định vị vị trí xe, kích hoạt chế độ chống trộm, tìm xe từ xa và quản lý nhiều thông tin vận hành.

Ngoài ra, Orla P còn được trang bị cốp chứa đồ dung tích 17 lít, hộc để đồ phía trước, cổng sạc USB cùng hệ thống đèn xi-nhan tích hợp âm thanh cảnh báo nhằm tăng tính tiện dụng và an toàn trong quá trình sử dụng.

Sức mạnh của YADEA Orla P đến từ động cơ điện GTR do YADEA phát triển.





Động cơ có công suất tối đa 1.700 W, hiệu suất hoạt động theo công bố đạt khoảng 88% giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Theo thông số từ nhà sản xuất, Orla P có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 48 km/h và chinh phục những đoạn dốc có độ nghiêng lên tới 12 độ.

Động cơ còn được tích hợp công nghệ thu hồi năng lượng khi giảm tốc góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng điện trong quá trình vận hành.

Các đầu giắc điện trên xe đạt tiêu chuẩn chống nước IPX7 giúp tăng độ bền và khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết mưa hoặc đường ngập nhẹ.

Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ ắc quy Graphene TTFAR dung lượng 60V-22Ah.

Theo công bố của YADEA, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày trong khu vực đô thị.

Giá xe máy điện YADEA Orla P

Với mức giá 21,69 triệu đồng, thiết kế mang phong cách cổ điển, nhiều tiện ích kết nối thông minh, động cơ GTR tiết kiệm năng lượng cùng phạm vi hoạt động khoảng 65km, YADEA Orla P là lựa chọn đáng cân nhắc đối với người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe máy điện có ngoại hình khác biệt, dễ sử dụng và chi phí sở hữu hợp lý.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.