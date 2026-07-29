Rẻ hơn Kia Morning, SUV 5 chỗ của Kia giá 321 triệu đồng chạy điện thiết kế hiện đại, sạc nhanh, đi 526km

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SUV 5 chỗ của Kia chạy điện thiết kế hiện đại, sạc nhanh, đi 526km

Mẫu SUV điện Kia Syros EV vừa ra mắt tại Ấn Độ

Kia Syros EV vừa được Kia giới thiệu tại thị trường Ấn Độ, trở thành mẫu SUV điện có giá bán dễ tiếp cận nhất của hãng tại quốc gia này.

Kia Syros EV sở hữu ngoại hình vuông vức với những đường nét khỏe khoắn, kết hợp phong cách thiết kế đặc trưng của các mẫu SUV điện thế hệ mới.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED Star Map, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính dạng Ice Cube được bố trí theo phương thẳng đứng, tạo điểm nhấn khác biệt.

Thân xe được hoàn thiện với các chi tiết như vòm bánh xe cơ bắp, bộ mâm hợp kim khí động học kích thước 17 inch phối hai tông màu, nóc xe sơn đen tương phản và cản sau tích hợp ốp bảo vệ.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED hình chữ L được đặt cao giúp tổng thể chiếc SUV trở nên cứng cáp và hiện đại hơn.

Không gian nội thất là một trong những điểm nổi bật nhất trên Kia Syros EV.

Không gian nội thất là một trong những điểm nổi bật nhất trên Kia Syros EV.

Xe được trang bị hệ thống màn hình Trinity Panoramic kích thước 30 inch, kết hợp màn hình đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm và bảng điều khiển điều hòa trong một dải hiển thị liền mạch.

Danh sách tiện nghi trên xe khá phong phú với hệ thống âm thanh Harman Kardon 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh dạng kép, ghế trước và ghế sau đều có chức năng thông gió, ghế lái chỉnh điện 4 hướng, sạc điện thoại không dây, đèn viền nội thất 64 màu cùng nền tảng Kia Connect 2.0 hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Ở mảng an toàn, Kia trang bị cho Syros EV gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, camera quan sát 360 độ, camera hỗ trợ quan sát điểm mù, 6 túi khí tiêu chuẩn cùng hàng loạt hệ thống hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử và hỗ trợ người lái.

Kia Syros EV được cung cấp với hai cấu hình pin lithium-ion nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau.

Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ pin dung lượng 42 kWh kết hợp mô-tơ điện đặt ở cầu trước có công suất tối đa 135 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm.

Hai tùy chọn pin, đi tối đa 526km và sạc nhanh trong 39 phút

Theo nhà sản xuất, xe có thể di chuyển khoảng 443 km sau mỗi lần sạc đầy. Mặc dù công suất thấp hơn bản cao cấp, mô-men xoắn vẫn được giữ ở mức 255 Nm, giúp xe tăng tốc mượt mà và linh hoạt khi vận hành trong đô thị.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp sử dụng bộ pin dung lượng 51,4 kWh đi cùng mô-tơ điện mạnh 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm.

Cấu hình này cho phép Kia Syros EV tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong khoảng 8,1 giây.

Theo công bố của hãng, phạm vi hoạt động tối đa đạt khoảng 526 km sau mỗi lần sạc đầy, phù hợp với cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn các chuyến đi liên tỉnh.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 100 kW giúp nạp pin từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 39 phút.

Ngoài khả năng sạc nhanh, Kia Syros EV còn được trang bị tính năng sạc ngược V2L (Vehicle-to-Load), cho phép sử dụng nguồn điện từ xe để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài khi cần thiết.

Bên cạnh đó, xe còn tích hợp hệ thống điều chỉnh mức độ phanh tái tạo năng lượng thông qua lẫy chuyển số sau vô-lăng, bao gồm chế độ lái một bàn đạp (i-Pedal), giúp tối ưu khả năng thu hồi năng lượng trong quá trình giảm tốc.

Hệ thống quản lý nhiệt độ pin cũng được Kia trang bị nhằm duy trì hiệu suất hoạt động của bộ pin trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian sạc và kéo dài tuổi thọ pin.

Giá SUV 5 chỗ Kia Syros EV

Với mức giá quy đổi từ khoảng 321 triệu đồng, Syros EV không chỉ cạnh tranh trong phân khúc xe điện đô thị mà còn có giá thấp hơn nhiều mẫu hatchback chạy xăng phổ thông.

Mẫu xe được phát triển hướng đến khách hàng cần một chiếc SUV cỡ nhỏ có thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và chi phí sử dụng thấp, phù hợp với xu hướng chuyển dịch sang phương tiện điện hóa.

Với mức giá từ khoảng 321 triệu đồng, thiết kế hiện đại, khoang nội thất nhiều công nghệ, hai tùy chọn pin cùng phạm vi hoạt động lên tới 526 km, Kia Syros EV được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV điện đô thị tại Ấn Độ. Nếu được mở rộng sang các thị trường khác trong tương lai, mẫu xe này có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý cho nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV điện có giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn sở hữu nhiều trang bị hiện đại.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699.

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.