Lý do giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross bất ngờ giảm sốc, rẻ hơn cả Mitsubishi Xpander

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Vì sao giá lăn bánh Kia Sorento giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc SUV hạng D? GĐXH - Giá lăn bánh Kia Sorento đang vô cùng hấp dẫn do được hãng xe Hàn Quốc tung ưu đãi cộng dồn đến gần 100 triệu đồng trong tháng 7/2026.

Giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross nhận ưu đãi lớn.





Trong tháng 7/2026, Toyota Veloz Cross được thương hiệu Nhật Bản tung ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ. Người dùng tiết kiệm đến 73 triệu đồng khi mua Toyota Veloz Cross CVT và 75 triệu đồng với bản CVT TOP.

Ngoài ra, Toyota Việt Nam còn tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi lãi suất vay cố định trong 12 tháng là 0%. Điều này sẽ giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn với Toyota Veloz Cross vừa làm xe gia đình mà có thể kinh doanh dịch vụ taxi.

Với mức ưu đãi sâu, Toyota Veloz Cross hiện đang rẻ hơn Mitsubishi Xpander càng gia tăng sức cạnh tranh với đối thủ đồng hương.

Toyota Veloz Cross là chiếc xe có doanh số hàng đầu cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander. Nhờ được lắp ráp trong nước nên Toyota Veloz Cross có lợi thế về giá bán rẻ hơn.

Đáng chú ý, Toyota Veloz Cross cũng được đánh giá cao nhờ thiết kế hợp thời, không gian rộng rãi và nhiều tiện nghi.

Mặc dù vậy, theo xu hướng chung của toàn thị trường, Toyota Veloz Cross cũng phải giảm giá để gia tăng sức cạnh tranh. Đặc biệt, hiện nay những mẫu ô tô điện đang vươn lên càng khiến xe xăng phải có các chiến lược rõ ràng.

Để Toyota Veloz Cross có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross và các đối thủ

Toyota Veloz Cross giá từ 638 triệu đồng

Suzuki XL7 giá từ 599,9 triệu đồng

Mitsubishi Xpander giá từ 555 triệu đồng

Toyota Avanza Premio giá từ 558 triệu đồng

Đánh giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross sở hữu ngoại hình trẻ trung hướng đến những gia đình trẻ tuổi

Về thiết kế, Toyota Veloz Cross sở hữu ngoại hình trẻ trung hướng đến những gia đình trẻ tuổi cần một chiếc xe rộng rãi, 7 chỗ ngồi thoải mái.

Mẫu MPV 7 chỗ của Toyota được trang bị hệ thống đèn pha LED, bộ mâm 17 inch, đèn hậu LED chạy ngang khoang hành lý là những điểm nổi bật của Toyota Veloz Cross Top.

Bên trong khoang lái, Toyota Veloz Cross Top được trang bị màn hình giải trí 9 inch, điều hòa tự động, nút bấm khởi động, phanh tay điện tử & giữ phanh tự động, ghế da.

Đáng chú ý, ghế ngồi của xe còn có chế độ sofa nên có thể linh hoạt không gian sử dụng.

Toyota Veloz Cross Top có gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense (TSS), bao gồm:

- Cảnh báo tiền va chạm

- Cảnh báo lệch làn đường

- Đèn chiếu xa tự động

- Kiểm soát vận hành chân ga

- Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành

- Hệ thống cảnh báo điểm mù

- Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)

- Camera 360...

"Trái tim" của Toyota Veloz Cross là khối động cơ 2NR-VE, dung tích 1.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng giúp tạo ra công suất 105 mã lực và 137 Nm mô-men xoắn kết nối với hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.



