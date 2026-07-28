Loại bơ tí hon, có giá cao gấp 5 lần bơ thường nhưng vẫn được người tiêu dùng thi nhau đặt hàng

Cuối tháng 7, thị trường hoa quả Việt tiếp tục nhộn nhịp bởi nhiều loại trái cây vào mùa. Một trong những mặt hàng bán chạy nhất phải kể đến đó là những trái bơ ruột vàng ươm, dẻo, béo ngậy. Người tiêu dùng đã khá quen thuộc với các loại bơ như: Bơ Booth, bơ 034, bơ Cuba, bơ sáp, bơ Hass… Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện loại bơ tí hon được biết đến với cái tên là bơ đực, bơ mini, bơ ngón tay hay bơ không hạt được rao bán với giá từ 20.000 - 150.000 đồng/kg (tùy khu vực và chất lượng) thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.

Thị trường hoa quả Việt vào cuối tháng 7 vẫn tiếp tục nhộn nhịp.

Được biết, bơ ngón tay chỉ mới xuất hiện ở một số tỉnh Tây Nguyên khoảng 2-3 năm trở lại đây và thường được gọi là bơ đực hay bơ ngón tay vì hình dáng quả khá đặc biệt. Giống bơ quý hiếm này thực chất được ghép cành, ghép mắt giống lên cây của các loại bơ khác, thường giống bơ 034. Ngoài ra mỗi hộ chỉ trồng vài cây, xen kẽ với các giống bơ khác. Là loại trái cây cho lượng thu hoạch khá ít nên người dân ở các tỉnh xa rất khó có thể mua.

Bơ đực được rao bán trên các hội nhóm online với mức giá từ 20.000 đồng/kg. Tùy vào khu vực và chất lượng sẽ có giá bán khác nhau.

Bơ ngón tay khi chín cũng rất dễ bóc vỏ, để lộ lớp thịt xanh hấp dẫn, mềm như bơ sáp. Những ai đã từng ăn qua đều khen cơm dẻo, ngọt, vàng ươm, không hạt. Quả bơ có hình dáng dài và nhỏ, nhiều người liên tưởng đến quả nho ngón tay hay quả dưa chuột thường được bán ngoài chợ. Theo người bán, trọng lượng trung bình mỗi quả từ 100 – 300 gram.

Bơ ngón tay là mặt hàng khá hiếm nên giá cao. Tuy nhiên, do độc đáo, nhiều khách hàng tại các tỉnh, thành lớn tò mò đặt hàng với số lượng lớn dẫn đến việc trái cây này luôn trong trạng thái "cháy hàng", đơn hàng phải chờ 2-3 ngày mới có thể đến tay khách.

Mặc dù có giá bán tương đối đắt đỏ nhưng bơ tí hon vẫn được nhiều người tìm kiếm.



Giá của loại bơ ngón tay này khá cao, có thời điểm có thể lên tới 200.000 đồng/kg (tùy độ ngon và độ hiếm), nhưng không phải có tiền là có thể mua được loại bơ này. Loại quả này không dễ vận chuyển, dễ hỏng nên chỉ có thể bán gần hoặc đặt trước cho thương lái mua rồi vận chuyển bằng đường hàng không để khách có dịp thưởng thức.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, loại bơ tí hon này được nhiều người tiêu dùng 'săn lùng' bởi sự hiếu kỳ, thích thú vì chúng siêu nhỏ so với các giống bơ thường thấy.

"Giống bơ tí hon này được gọi với nhiều tên khác nhau như: Bơ đực, bơ không hạt, bơ ngón tay,…Loại bơ bé tí như ngón tay có điểm khác biệt là không có hạt, nhìn thoạt qua rất giống quả dưa chuột, ai thấy cũng tò mò và có thể làm được đủ món ngon.

Bơ tí hon được ưa chuộng bởi có vị ngon, béo ngậy, cơm vàng, dẻo và đặc biệt là không có hạt.

Loại bơ mini này có giá siêu đắt, nhiều khi có tiền cũng chưa chắc mua được. Vị của quả thơm ngọt, béo ngậy, cơm vàng ươm mà không có một chút hạt nào. Do cây bơ được chăm sóc bằng phân vi sinh và sinh học là chính nên chất lượng quả khá an toàn.

Thêm nữa, bơ không hạt được ưa chuộng còn do không bị hao hụt như bơ sáp, bơ nến (hạt chiếm 1/2 trọng lượng). Hơn nữa, loại này có vị ngọt, không béo ngậy như nhiều loại khác nên phù hợp với một số người thích ăn béo vừa phải. Một ưu điểm khác là kích thước bơ nhỏ nên rất phù hợp cho các bé", chị Thu Uyên (chủ một cửa hàng chuyên bán đồ nông sản Việt tại Hà Nội) chia sẻ.