Thật tối khi về già có đủ đầy con cháu, có gia đình quây quần, có một ngôi nhà đầy tiện nghi, một quỹ lương hưu dư dả. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ đầy tất cả những thứ đó. Nhiều người già vẫn nghèo, vẫn thiếu thốn, thậm chí không có ai bên cạnh hỗ trợ. Khi đó, những món đồ sau, tưởng như bé nhỏ, tầm thường lại thực sự trở nên quan trọng đối với người cao tuổi.

Tuổi về hưu, những món đồ người cao tuổi nhất định phải có bên mình (Ảnh minh hoạ).

6 món đồ "vật bất ly thân" khi tuổi về hưu

1. Máy đo huyết áp điện tử

2. Hộp chia thuốc

Máy đo huyết áp giúp người cao tuổi có thể dễ dàng theo dõi sức khoẻ tim mạch đêu đặn mỗi ngày mà không cần phải đến cơ sở y tế. Chính việc chủ động kiểm tra huyết áp thường xuyên sẽ giúp người cao tuổi có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường như tăng, tụt huyết áp, nhờ đó kịp thời điều chỉnh thuốc hoặc tới viện khi cần. Đặc biệt một chiếc máy đo huyết áp là "vật bất ly thân", là "người bạn đồng hành" không thể thiếu đối với những người đang mắc bệnh tim mạch , tiểu đường hoặc huyết áo cao.

Tuổi già ập đến là lúc "sức khoẻ suy yếu", nhiều căn bệnh "gõ cửa hỏi thăm", bởi thế người già luôn phải ghi nhớ các loại thuốc, thời gian uống thuốc... Tuổi già nhớ nhớ quên quên, nếu không có người ở bên hỗ trợ thì một chiếc hộp phân chia thuốc theo ngày, và theo liều lượng sẽ giúp người cao tuổi có thể sắp xếp thuốc một cách khoa học, đúng giờ và tránh được nguy cơ uống sai thuốc hoặc sai liệu lượng. Nhờ đó góp phần tích cực giúp người cao tuổi đạt hiệu quả tốt trong việc điều trị bệnh, cải thiện sức khoẻ.

3. Điện thoại thông minh

Ngày nay, công nghệ số phát triển, người cao tuổi càng cần phải sở hữu cho mình những chiếc điện thoại thông minh. Không đơn thuần chỉ là giải trí, đọc báo xem phim. Chiếc điện thoại sẽ giúp cho tuổi hưu "nhẹ nhàng hơn rất nhiều", bởi các tính năng khác như tra cứu thông tin sức khoẻ, đặt lịch khám chữa bệnh, thậm chí mua sắm trực tuyến, thanh toán hoá đơn điện, nước online. Đặc biệt trong những trường hợp khẩn cấp, điện thoại là kênh nhanh nhất để người cao tuổi liên lạc, tìm sự hỗ trợ từ con cháu, người thân và bạn bè xung quanh.

4. Đồng hồ hoặc vòng đeo theo dõi sức khỏe

Thiết bị theo dõi sức khoẻ như vòng, đồng hồ thông minh có thể ghi nhận nhịp tim, số bước chân, chất lượng giấc ngủ, lượng calo tiêu hao và nhắc người dùng vận động sau thời gian dài ngồi yên. Một số mẫu còn được trang bị tính năng phát hiện té ngã hoặc gửi cảnh báo khẩn cấp đến người thân khi xảy ra sự cố. Đây là công cụ hỗ trợ người cao tuổi chủ động theo dõi sức khỏe và hình thành thói quen sống lành mạnh.

5. Đèn cảm biến

Do vấn đề thể chất, nhiều người cao tuổi thường dễ tỉnh giấc vào ban đêm, hoặc đi vệ sinh, uống nước. Hệ thống đèn đèn cảm biến giúp chiếu sáng lối đi ngay khi nhận được tín hiệu di chuyển mà không cần phải tìm công tắc, điều này vô cùng có lợi cho người già, tránh các nguy cơ vấp ngã trong điều kiện thiếu ánh sáng. Đồng thời, thiết bị cũng giúp tiết kiệm điện năng nhờ chỉ hoạt động khi cần thiết.

6. Dép chống trơn trượt

Khi tuổi tác càng cao, đồng nghĩa với khả năng giữ thăng bằng và phản xạ suy giảm, nguy cơ trượt ngã cũng cao hơn, đặc biệt trong nhà tắm hoặc trên nền gạch ướt. Dép chống trơn trượt với đế cao su chống bám nước giúp bước đi chắc chắn hơn, giảm nguy cơ chấn thương, gãy xương hoặc các biến chứng nghiêm trọng do té ngã gây ra. Đây là món đồ nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an toàn hằng ngày cho người lớn tuổi.

70 tuổi mới thấm: Muốn tuổi già bình yên, về hưu đừng dại làm 3 việc GĐXH - Không phải bài học nào cũng có thể học từ sách vở hay tiền bạc. Có những điều chỉ khi bước sang tuổi già, trải qua đủ va vấp và mất mát, tôi mới thực sự thấm thía.